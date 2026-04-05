05/04/2026

EU – Armenia

Մոսկվան չի ցանկանում, որ Ռուսաստանին հղումներ լինեն Ղարաբաղի վերաբերյալ քննարկումներում

infomitk@gmail.com 05/04/2026 1 min read

Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը օգտակար, անկեղծ և անհրաժեշտ է որակել ապրիլի 1-ին Մոսկվայում կայացած հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։

Նրա խոսքով՝ հանդիպման ընթացքում կողմերը միմյանց ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները, այդ թվում՝ Հայաստանում կայանալիք ընտրությունների համատեքստում։

«Շփումը եղել է անկեղծ, օգտակար և անհրաժեշտ։ Կողմերը միմյանց ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները, հատկապես ընտրությունների կոնտեքստում, որոնք սպասվում են Հայաստանում, նաև առևտրա-տնտեսական համագործակցության հիմնական հարցերի կոնտեքստում»,- ասել է Պեսկովը։

Երևանը հասկանում է ԵԱՏՄ-ի և ԵՄ-ի անդամ լինելու անհնարինությունը, և սա կարևոր է, ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը «Վեստի»-ի լրագրող Պավել Զարուբինին տված մեկնաբանության մեջ։

Նա նաև նշել է, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը թույլ է տալիս Հայաստանին զարգանալ արագացված տեմպերով։

– ԵԱՏՄ-ի և ԵՄ-ի «գործող համակարգերը» անհամատեղելի են. դրանք տարբեր են։

– Մոսկվան չի ցանկանում, որ Ռուսաստանին հղումներ լինեն Ղարաբաղի վերաբերյալ քննարկումներում։ «Նախագահ Պուտինը և Ռուսաստանը մի բան են ուզում. որ այս հարցը քննարկվի առանց մեզ ավելորդ հղումների»։

– Ապրիլի 1-ին Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 2 ժամ զրուցել են։ Կողմերը միմյանց են ներկայացրել իրենց դիրքորոշումները՝ հատկապես ՀՀ-ում առաջիկա ընտրությունների համատեքստում։ Քննարկվել են նաև առևտրատնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանն ունի իրավունք՝ Հայաստանի հետ քննարկելու առաջիկա ընտրությունները. Պեսկով

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը ցույց է տվել, որ ըմբռնումով է մոտենում ռուսական կողմի մտահոգություններին. Լավրով

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օվերչուկը զգուշացրել է, որ ԵՄ-ին միանալուց հետո Հայաստանը կկորցնի Ռուսաստանի հետ օդային կապը

05/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Միանգամից 4 դիրքերից հարձակում է սկսվել Հայաստանի Հանրապետության վրա

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապրիլի 6-ի աստղագուշակ․ Համբերությունն ու համառությունը, անշուշտ, արդյունք կտան

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի կին ծննդաբերել է միանման աղջիկների քառյակ․ եզակի դեպք է գրանցվել. Լուսանկար

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

05/04/2026 infomitk@gmail.com