05/04/2026

EU – Armenia

Ողբերգական ավտովթար Արագածոտնի մարզում. կան տուժածներ և զոհ․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 05/04/2026 1 min read

Ապրիլի 5-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 13։30-ի սահմաններում Մարգարա-Վանաձոր ավտոճանապարհի 59 կմ հատվածում բախվել են Արագածոտնի մարզի բնակիչներ 26-ամյա Արամ Ո․-ի վարած «Kia Forte» մակնիշի և 21-ամյա Հայկ Օ․-ի վարած «ՎԱԶ 2107» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Վթարի հետևանքով վարորդները և 1 ուղևոր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Ապարան» բժշկական կենտրոն։

Փրկարարներն օգտագործել են հատուկ տեխնիկա վիրավորներից մեկին ավտոմեքենայից դուրս բերելու համար, ապա հոսանքազրկել են ավտոմեքենաները և փակել գազի բալոնների փականը։

Մինչ դեպքի վայր քննչական խմբի ժամանումը, հիվանդանոցից տեղեկություն է ստացվել, որ վիրավորներից 21-ամյա Հայկ Օ․-ն գիտակցության չգալով՝ մահացել է։

Վթարի փաստով Ապարանի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի և վիրավորների ինքնությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

05/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

05/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

05/04/2026 infomitk@gmail.com