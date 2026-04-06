Հայ-թուրքական սահմանի բացումը Փաշինյանի համար մեծ հաղթանակ կլինի․ DW

Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկու սահմանային անցակետերը (Ալիջան-Աքյաքա) կարող են բացվել մի քանի ամսվա ընթացքում. հայկական կողմն արդեն ավարտել է անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները, մինչդեռ թուրքական կողմը գտնվում է վերջնական փուլում:
Այս մասին հաղորդում է Deutsche Welle-ն՝ նշելով, որ տասնամյակներ տևած թշնամանքից հետո երկու երկրները մոտ են 1993 թվականից փակված սահմանի բացմանը։
Սահմանի բացումը կլինի մեծ քաղաքական հաղթանակ Փաշինյանի համար, ով մշտապես ձգտել է կարգավորել հարաբերությունները Անկարայի հետ, գրում է հոդվածագիրը: Եթե անցակետերը բացվեն հունիսին Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, դա կլինի նրա օգտին ուժեղ փաստարկ. տարիներ շարունակ նա առաջ է մղել Թուրքիայի հետ մերձեցումը և Արևմուտքի հետ ինտեգրման ուղին, ասվում է հոդվածում։
Ներկայում երկու երկրների միջև առևտուրը շրջանցում է սահմանը Վրաստանի միջով և կազմում է տարեկան մոտավորապես 300-350 միլիոն դոլար: Թուրք-հայաստանյան գործարար խորհրդի ղեկավար Քաան Սոյակը վստահ է, որ ուղիղ հաղորդակցությունը կբարձրացնի առևտրաշրջանառությունը մինչև 1 միլիարդ դոլար, շարունակում է հոդվածագիրը։
Թուրքիայի արևելյան նահանգները, որոնք երկրի ամենաաղքատներից են, մեծ հույսեր են կապում սահմանի բացման հետ. տեղական բիզնեսները հույս ունեն առևտրի և զբոսաշրջության աճի վրա, այդ թվում՝ հայկական սփյուռքից: Լրացուցիչ խթան է «Թրամփի միջանցքը»՝ Հայաստանի միջով ճանապարհային և երկաթուղային ճանապարհը, որը կկապի Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, ապա՝ Թուրքիայի հետ։
Այնուամենայնիվ, Իրանի հետ պատերազմը հետաձգել է գործընթացը. միգրացիայի նոր ալիքի վախը դանդաղեցրել է սահմանի բացման շուրջ բանակցությունները, ասվում է DW-ի հրապարակման մեջ։
