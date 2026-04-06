Չինաստանը Եվրոպայի սննդի նորարարության դեմ պատերազմում իրական հաղթողն է

Լաբորատորիայում աճեցված արտադրանքի վրա «մսային» տերմիններով Եվրոպայի կողմից անխուսափելի արգելքը կարող է խաթարել խոշոր աճող արդյունաբերությունը և մեզ ստիպել ներմուծել մեր սպիտակուցի մեծ մասը։
1975 թվականի դեկտեմբերին Kodak-ի ինժեներ Սթիվեն Սասոնը իր ղեկավարներին ներկայացրեց նոր գյուտ։ Դա աշխարհի առաջին թվային տեսախցիկն էր։ Այն կշռում էր 4 կգ և լուսանկարը նկարահանելու համար պահանջվում էր 23 վայրկյան, բայց այն անկասկած հեղափոխական էր։
Բայց դա Kodak-ի հեղափոխությունը չէր լինելու։ Ընկերության ղեկավարները, որն այդ ժամանակ վերահսկում էր ԱՄՆ լուսանկարչական շուկայի ավելի քան 90%-ը, անհանգստանում էին, որ դա կվերացնի իրենց ցելյուլոիդային բիզնեսը։ «Դա խելոք է, բայց ոչ մեկին մի պատմեք դրա մասին», – ասվում է լուրերի մեջ։
1990-ականներին, երբ Kodak-ը հասկացավ իր սխալը, Sony-ի և Canon-ի նման մրցակիցները լիգաներով առաջ էին։ Այդ ժամանակ մրցակցությունն անօգուտ էր։ Kodak-ը սնանկության դիմում է ներկայացրել 2012 թվականին։
Երբ ապագա պատմաբանները փնտրում են ծայրահեղ տնտեսական ինքնասաբոտաժի օրինակներ, նրանք կարող են դիմել ավելի հանգիստ պահի՝ այս տարի Բրյուսելում կայացած եռակողմ հանդիպում՝ Շուկաների ընդհանուր կազմակերպության (կամ «ՇՄԿ») վերաբերյալ։
Հենց այս հանդիպման ժամանակ՝ մարտի 5-ին, ԵՄ բանակցողները հասան մի դիրքորոշման, որը լայնորեն սպասվում էր, որ կընդունվի Խորհրդի և Խորհրդարանի կողմից, որն արդյունավետորեն խաթարում է Եվրոպայի ամենախոստումնալից վերջին տեղական տեխնոլոգիական հեղափոխությունը՝ մշակված միսը։
Ինչպես թվային լուսանկարչությունը գերազանցեց ցելյուլոիդի բացասական կողմերը (ժապավենը շատ դյուրավառ է և քայքայման ընթացքում արտանետում է վնասակար քիմիական նյութեր), այնպես էլ լաբորատորիայում աճեցված միսը խոստանում է արտադրել այն միսը, որը մենք գիտենք և սիրում ենք՝ ավելի քիչ բացասական կողմերով։
Մինչդեռ ավանդական միսը ենթադրում է ամբողջական կենդանու բուծում, նախքան այն օգտագործելի մասերի բաժանելը, մշակված միսը սկսվում է իրական կենդանական բջիջների փոքր բիոպսիայից և դրանք մասշտաբավորվում են մեր ուտած արտադրանքի մեջ։ Արդյունավետության աճը հսկայական է. պարզապես մտածեք այն ամբողջ էներգիայի մասին, որը կովը վատնում է փորփրելու, շարժվելու, զվարճանալու և մտածելու վրա։ Երբ այն աշխատում է մաքուր էլեկտրաէներգիայով, մշակված միսը շատ ավելի քիչ ջերմոցային գազերի արտանետումներ է առաջացնում և շատ ավելի քիչ հող է օգտագործում։
Լավ է կլիմայի համար, լավ է բնության համար և, առանց զոոնոտիկ պաթոգենների և հակաբիոտիկների դույլերի ազդեցության, ավելի առողջ է նաև մարդկանց համար։
Եվ հեգնականորեն, հաշվի առնելով Բրյուսելի կողմից վերջերս դրա դեմ ուղղված քաղաքական հարձակումը, այն եվրոպական գյուտ է։ Առաջին մշակված բուրգերը ստեղծվել է Մաաստրիխտի համալսարանի հոլանդացի գիտնականի կողմից, և այժմ ամբողջ դաշինքում գոյություն ունի ստարտափների խոստումնալից էկոհամակարգ։
Զարմանալի չէ, որ անասնապահական արդյունաբերությունը և նրանց զեկուցող պաշտպան Եվրախորհրդարանի անդամ Սելին Իմարտը տպավորված չեն։ Ոչ մի ոլորտ չի սիրում մրցակցություն, որքան էլ որ այն տեղական լինի։
Եվ չնայած «դա խելոք է, բայց ոչ մեկին մի պատմեք դրա մասին» ճշգրիտ բառերը չեն գրված CMO-ի վերջնական տեքստում, նմանատիպ լռության հրաման է գրված։ Ենթադրյալ վերջնական տեքստը արգելում է մշակված մսին, որը դեռ չի հասել եվրոպական շուկա, օգտագործել «միս» տերմինը կամ 31 կապակցված տերմիններ, ինչպիսիք են՝ «տավարի միս», «հավ», «բեկոն» կամ «լյարդ» իր պիտակավորման վրա։
Սա ստեղծում է տարօրինակ իրավիճակ, որտեղ կովի բջիջներից պատրաստված երկու կենսաբանորեն նույնական բուրգերներից միայն մեկը՝ մեկը մորթված կենդանուց, մյուսը՝ նույն կենդանու բջիջներից, կարող է նկարագրվել որպես «տավարի միս»։ Այլընտրանքային պիտակավորման տարբերակները խոստումնալից չեն թվում. «համեղ մկանային մանրաթելային կոտլետ»։ Կա՞ արդյոք որևէ մեկը։
Kodak-ի զուգահեռը ակնհայտ է։ Գործող մսի արդյունաբերությունը հույս ունի, որ եթե ոչ ոք չկարողանա խոսել մշակված մսի մասին, այն պարզապես կանհետանա։ Խաղի ձեռնարկը ծանոթ է. ժառանգական արդյունաբերության անձնական շահերը մրցակցությունը կապում են բյուրոկրատիայի հետ, ինչպես ԱՄՆ-ի բրածո վառելիքի լոբբիի պատերազմը վերականգնվող էներգիայի դեմ։
Բայց անկախ նրանից, թե որքան պաշտպանողական է արդյունաբերությունը կամ երկիրը, նոր տեխնոլոգիաները սահմաններ չեն ենթարկվում։ Եվրոպան արդեն անցել է սա արևային էներգիայի միջոցով։ Այսօր Եվրոպայում տեղադրված վահանակների ավելի քան 95%-ը պատրաստված է Չինաստանում։ Մենք չենք դադարեցրել դրանք ցանկանալը։ Մենք պարզապես դադարեցինք դրանք արտադրել։
Նույն օրինաչափությունը կրկին ի հայտ է գալիս։ Չինաստանը հսկայական պետական աջակցություն է տրամադրում նորարարական սպիտակուցներին իր վերջին հնգամյա ծրագրի միջոցով, և ոլորտում 20 ամենաակտիվ արտոնագրային դիմորդներից ութը չինացիներ են։ Գումար է ներդվում կենսաարտադրության հետազոտությունների և զարգացման, արդյունաբերական կլաստերների, փորձնական մասշտաբի ենթակառուցվածքների և արտադրանքը շուկա դուրս բերելու համար համապատասխանեցված կարգավորումների մեջ։
Միևնույն ժամանակ, մշակաբույսերն արդեն վաճառվում են որպես «միս» Սինգապուրում, Ավստրալիայում և ԱՄՆ-ում։
ԵՄ-ի արձագանքը՞։ Եվրոպան վերածե՞լ գյուղատնտեսության թանգարանի։ Ինչպես Sony-ն և Canon-ը հասկացան, առաջին քայլերն անողները ստանում են ամենամեծ դիվիդենտները։ Հետագայում հետ մնալը խնդիր չէ։
Արդյո՞ք մենք ցանկանում ենք Չինաստանից նույնքան կախված լինել ներմուծվող սպիտակուցից, որքան արևային վահանակներից։ Եթե առևտրային շուկայի մասին օրենքն ընդունվի, այդ ապագան կարող է ավելի մոտ լինել, քան մենք կարծում ենք։
Հայ-թուրքական սահմանի բացումը Փաշինյանի համար մեծ հաղթանակ կլինի․ DW
Վուչիչն ասում է, որ Սերբիան և Հունգարիան կապող գազատարի մոտ պայթուցիկ նյութեր են հայտնաբերվել
Հորմուզի նեղուցը երբեք չի վերադառնա իր նախկին վիճակին. ԻՀՊԿ