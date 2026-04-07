07/04/2026

EU – Armenia

Ո՞վ է խաղաղության ամենամեծ սպառնալիքը․ հարցում՝ Իսպանիայում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/04/2026 1 min read

Իսպանացիների մեծամասնությունը կարծում է, որ աշխարհը գահավիժում է դեպի անդունդ, իսկ խաղաղության համար ամենամեծ սպառնալիքն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն է, հաղորդում է EL PAÍS-ը՝ հղում անելով 40dB հարցման արդյունքներին։

Տվյալների համաձայն՝ Թրամփը գլխավորել է հակակրանքի վարկանիշային աղյուսակը՝ նույնիսկ գերազանցելով Ռուսաստանի նախագահին։

Հարցվածներին խնդրել են ընտրել այն առաջնորդներին, որոնք աշխարհում խաղաղության համար ամենամեծ սպառնալիքն են ներկայացնում։ 81%-ը ընտրել է Թրամփին, 79.3%-ը՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, իսկ 71.2%-ը՝ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին։

Համաշխարհային այլ առաջնորդներ, այդ թվում՝ Կիմ Չեն Ընը և Սի Ծինփինը, զգալիորեն ցածր դիրք են գրավել այս «սպառնալիքների» ցանկում։

Հետազոտությունը նաև բացահայտել է բնակչության շրջանում տարածված ֆատալիզմը։ Հասանելի տվյալների համաձայն՝ հարցվածների 10%-ից պակասը հավատում է բարգավաճ ապագային։ Այնուամենայնիվ, մեծամասնությունը կանխատեսում է նոր պատերազմներ և տնտեսական ճգնաժամեր։

Հետազոտության համաձայն՝ «3 հարցվածներից 2-ը կամ ավելին կանխատեսում են, որ ամերիկացիները կսկսեն նոր ռազմական արշավներ, այդ թվում՝ Գրենլանդիայում և Կուբայում»։

Այնուամենայնիվ, ՆԱՏՕ-ի հարցում միասնականությունը պահպանվում է. իսպանացիների մեծամասնությունը չի ցանկանում դուրս գալ դաշինքից։

Ո՞վ է խաղաղության ամենամեծ սպառնալիքը․ հարցում՝ Իսպանիայում

