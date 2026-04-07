Ինչպե՞ս կարող է Ուկրաինան օգնել բացել Հորմուզի նեղուցը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է «դժոխք» սկսել Իրանի վրա, եթե այն չկատարի երեքշաբթի օրը Հորմուզի նեղուցը բոլոր նավերի համար վերաբացման իր ժամկետը։ Կարո՞ղ է Ուկրաինան օգնել բացել այն։
Մեկ շաբաթից ավելի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին բազմիցս հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է օգնել բացել Հորմուզի նեղուցը, որը խափանվել է Իրանի հետ պատերազմի սկսվելուց ի վեր։
Այնուամենայնիվ, մինչ այժմ Ուկրաինան որևէ խնդրանք չի ստացել, ուրբաթ օրը ասել է Զելենսկին։
«Մեր ազդանշանը Միացյալ Նահանգներին և Մերձավոր Արևելքի երկրներին Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ այն էր, որ մենք բաց ենք դրա քննարկման համար», – ասել է նա։
Զելենսկին ասել է, որ ոչ մի երկիր չի կարող այս փուլում ինքնուրույն վերացնել շրջափակումը, քանի որ նա պնդել է, որ Կիևն ունի փորձ Սև ծովում հացահատիկի միջանցքի գործարկման հարցում՝ «չնայած Ռուսաստանի կողմից սննդի և այլ ապրանքների հոսքը խոչընդոտելու փորձերին»։
«Իրավիճակն այժմ նման է, բայց խոսքը էներգիայի մասին է», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Ուկրաինայի փորձից ելնելով՝ «պատերազմը և Հորմուզի նեղուցի վերաբացման բանակցությունները կարող են զուգահեռ ընթանալ»։
«Այլընտրանքային քայլ կլինի նեղուցի միակողմանի վերահսկողությունը, ինչպես Ուկրաինան արեց հացահատիկային միջանցքի հետ։ Դրան հասնելու համար անհրաժեշտ կլինեն խափանող սարքեր, նավերը ուղեկցող ռազմական շարասյուներ, ինտեգրված էլեկտրոնային պատերազմի մեծ ցանց և այլ գործիքներ», – ասաց Զելենսկին։
Սննդի անվտանգության միջանցք Սև ծովում
2022 թվականի ամռանը Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Թուրքիան և ՄԱԿ-ը ստորագրեցին Սև ծովի հացահատիկի նախաձեռնությունը՝ համաձայնագիր, որը թույլ էր տալիս հացահատիկի անվտանգ արտահանումը ուկրաինական նավահանգիստներից դեպի համաշխարհային շուկաներ՝ նվազեցնելով համաշխարհային սննդամթերքի գները։
Այն ստեղծեց ծովային մարդասիրական միջանցք, բայց նախաձեռնությունը դադարեցվեց մեկ տարի անց, երբ Ռուսաստանը հրաժարվեց իր մասնակցությունից և հայտարարեց, որ Ուկրաինա ուղևորվող ցանկացած նավ կդիտարկի որպես պոտենցիալ ռազմական թիրախ։
Զելենսկին վերջին օրերին հայտարարել է, որ Մոսկվան օգտագործել է «շրջափակման համար սարքավորումների լայն տեսականի, ոչ միայն մարտանավեր»։
Այնուամենայնիվ, Ուկրաինան այդ ժամանակվանից ի վեր ստեղծել է արտահանման նոր երթուղիներ։
«Մենք կաթվածահար արեցինք Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը և նրանց հեռացրինք միջանցքից», – բացատրեց նա։
«Այնուհետև մենք կազմակերպեցինք քաղաքացիական նավերի համար շարասյուներ՝ օգտագործելով ծովային անօդաչու թռչող սարքեր՝ ռուսական ուղղաթիռներին և այլ հարձակողական զենքերին հակազդելու համար»։
Սննդի անվտանգության միջանցքը այդ ժամանակվանից ի վեր գտնվում է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։
«Մենք կարող ենք կիսվել այս փորձով այլ երկրների հետ, բայց ոչ ոք մեզ չի խնդրել գալ և օգնել Հորմուզի նեղուցի հետ կապված։ Գործընկերները միայն խնդրել են մեզ կիսվել մեր փորձով»։
Ի՞նչ գործիքներ ունի Ուկրաինան
Հորմուզի նեղուցի ապաշրջափակումը, ամենայն հավանականությամբ, կպահանջի ականազերծում, Իրանի ափերից եկող սպառնալիքների ճնշում և, ամենակարևորը, նավերի պաշտպանություն իրական ժամանակում։
Ահա թե որտեղ է Կիևը տիրապետում գիտելիքներին և գիտելիքներին։
Քանի որ Իրանը մեծապես հենվում է Շահեդ տիպի անօդաչու թռչող սարքերի վրա, խափանումը գլխավորն է։ Նեղուցի որոշ հատվածներում նավերը շատ մոտ են Իրանի ափին, և հարվածները կարող են հասնել իրենց թիրախներին մի քանի րոպեից կամ ավելի քիչ ժամանակում, թողնելով խափանման համար շատ կարճ ժամանակահատված։
Կիևի փորձը արագ, ցածրարժեք, կարճ հեռահարության անօդաչու թռչող սարքերից պաշտպանվելու հարցում կարող է հատկապես արժեքավոր լինել ԱՄՆ-ի և Պարսից ծոցի երկրների համար։
Նավերի իրական ժամանակում պաշտպանության կենտրոնական տարր կարող են լինել Ուկրաինայի ռազմածովային անօդաչու թռչող սարքերը։
Կիևի ուժերը այժմ շահագործում են անօդաչու մակերևութային համակարգերի լայն տեսականի, որոնք կարող են օգտագործվել ինչպես մակերեսային նավերի դեմ կամիկաձե հարվածների համար, այնպես էլ՝ փոփոխված տարբերակներով՝ առաջին դեմքից դիտման (FPV) անօդաչու թռչող սարքեր արձակելու կամ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր կրելու համար։
Դրանցից ամենահայտնիներն են Magura V5-ը, Sea Baby-ն և Mamay-ը։ Այս անօդաչու թռչող սարքերն արդեն իսկ արդյունավետ են եղել նույնիսկ խոշոր, ինչպիսին է Ռուսաստանի նավատորմի «Ցեզար Կունիկով» դեսանտային նավը, ոչնչացնելու համար։
Դրանք կարող են հարմարեցվել նեղուցում առևտրային նավագնացությունը պաշտպանելու համար՝ գործելով նավերի հետ միասին, որոնք ապահովում են մշտական ծածկույթ։
Զելենսկին հաստատեց, որ ռազմածովային անօդաչու թռչող սարքերը իսկապես ներառված են Ուկրաինայի կողմից Պարսից ծոցի երկրների հետ անցյալ շաբաթ կնքված պաշտպանական համաձայնագրերում։
Ինչո՞ւ է Կիևը օգնություն առաջարկում
Ուկրաինան համաձայնել է Պարսից ծոցի երկրներին տրամադրել իր ամբողջական հակաօդային պաշտպանության համակարգը՝ ներառյալ ծովային անօդաչու թռչող սարքերը, էլեկտրոնային պատերազմը և խափանման տեխնոլոգիան՝ իրանական անօդաչու թռչող սարքերի դեմ։
Այս համակարգերից մի քանիսը կարող են օգնել բացել Հորմուզի նեղուցը, ասել էր Զելենսկին մարտի սկզբին՝ հայտարարելով Սաուդյան Արաբիայի, Կատարի և ԱՄԷ-ի հետ 10-ամյա համաձայնագրերի մասին։
Կիևի համար Պարսից ծոցի երկրների հետ կնքված համաձայնագրերը հնարավորություն են բացելու իր զենքի արտահանումը համաշխարհային մասշտաբով։
Դա թույլ կտա Ուկրաինային բարելավել իր սեփական օդային պաշտպանությունը ռուսական բալիստիկ հրթիռներից, ինչպես նաև ապահովել ֆինանսապես շահավետ գործարքներ իր ներքին պաշտպանական ոլորտի համար։
Ուկրաինան նաև փորձում է օգտագործել Իրանի պատերազմի և Մերձավոր Արևելքում իրավիճակի սրման ներուժը որպես հնարավորություն՝ ամրապնդելու իր աշխարհաքաղաքական դերը և նույնիսկ անվտանգության օգնության ստացողից վերածվելու մատակարարի։
