ԱՄՆ-ն և Իրանը կարող են համատեղ վերահսկողություն սահմանել Հորմուզի նեղուցում. ABC News

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն առաջարկել է Իրանին համատեղ կառավարել Հորմուզի նեղուցը։ Այս մասին հայտնում է ABC News հեռուստաալիքը։
«Մենք մտածում ենք դա անել համատեղ ձեռնարկության ձևաչափով։ Սա անվտանգությունն ապահովելու միջոց է, այդ թվում՝ այն շատ այլ մարդկանցից պաշտպանելու համար։ Դա հիասքանչ բան է», — ասել է Թրամփը։
Միևնույն ժամանակ, իրանական աղբյուրը նշում է, որ Թեհրանը կարող է բացել Հորմուզի նեղուցը սահմանափակ ռեժիմով՝ իր վերահսկողության ներքո, հինգշաբթի կամ ուրբաթ օրը, եթե Վաշինգտոնի հետ համաձայնություն ձեռք բերվի։
Հիշեցնենք, որ փետրվարի 28-ին ԱՄՆ-ն Իսրայելի հետ համատեղ ռազմական գործողություն է սկսել Իրանի դեմ։ Ի պատասխան՝ Թեհրանը հրթիռային և անօդաչու սարքերով հարվածներ է հասցնում Իսրայելին, ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքում գտնվող ամերիկյան բազաներին, այդ թվում՝ Սաուդյան Արաբիայում, Բահրեյնում, Կատարում, Քուվեյթում և ԱՄԷ-ում։
Բացի այդ, հաղորդվում էր իրանցիների կողմից Հորմուզի նեղուցի փակման մասին, որին բաժին էր ընկնում նավթի ծովային մատակարարումների շուրջ 30%-ը, ինչպես նաև Պարսից ծոցի երկրների նավթային ենթակառուցվածքներին հասցվող հարվածների մասին։
