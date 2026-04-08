08/04/2026

Չարլզ III թագավորն իսլա՞մ է ընդունել

infomitk@gmail.com 08/04/2026 1 min read

Չարլզ III թագավորը կասկածվում է գաղտնի իսլամ ընդունելու մեջ, քանի որ նա իր երեք տարվա գահակալության ընթացքում առաջին անգամ չկարողացավ Զատկի ուղերձ հղել, չնայած նախկինում մուսուլմանական տոների համար տեսաողջույններ էր ձայնագրել։

Բրիտանացի քրիստոնյաներն ու հոգևորականները վրդովված են, որ միապետը անտեսել է գլխավոր քրիստոնեական տոնը, բայց փետրվարին մուսուլմաններին մաղթել էր «օրհնված և երջանիկ Ռամադան»։ Եվրախորհրդարանի նախկին անդամ Գոդֆրի Բլումը հրապարակայնորեն Չարլզ III-ին անվանել էր «մեր մուսուլման թագավոր» և պահանջել նրա հրաժարականը։

«Դուք բացարձակապես անօգուտ եք այս երկրի համար։ Հանուն Աստծո, գնացեք», – հայտարարել է Բլումը՝ մեջբերելով Օլիվեր Քրոմվելին։ Եպիսկոպոս Սերիոն Հ. Դյուարը թագավորի որոշումը անվանել է «դառը հիասթափեցնող»։

Չարլզի գաղտնի իսլամ ընդունելու մասին լուրերը բորբոքվել են նրա վերջերս Սիքստինյան մատուռում Հռոմի պապի հետ ունեցած հանդիպումից, որը հազար տարվա ընթացքում անգլիացի միապետի առաջին այցն էր պապին, և նրա 2025 թվականի Սուրբ Ծննդյան ուղերձից, որում նա գովաբանել է «բոլոր մեծ հավատքները»։

