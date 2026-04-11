Պեկինը շուտով կարող է Թեհրան ուղարկել շարժական ՀՕՊ համակարգեր․ CNN

Չինաստանը շուտով կարող է Իրան ուղարկել շարժական հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, գրել է CNN-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ հետախուզության աղբյուրների։
Երկու աղբյուրների համաձայն՝ կան նշաններ, որ Պեկինը փորձում է մատակարարումները ուղղորդել երրորդ երկրների միջով՝ դրանց իրական ծագումը թաքցնելու համար: Խոսքը շարժական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի (MANPADS) մասին է, որոնք ասիմետրիկ սպառնալիք են ներկայացնում ցածր թռիչք ունեցող ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռների համար:
Վաշինգտոնում Չինաստանի դեսպանատան խոսնակը հերքել է այս տեղեկատվությունը, նշելով. «Չինաստանը երբեք զենք չի մատակարարել հակամարտության որևէ կողմի. այս տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը»:
Նա նաև կոչ է արել ԱՄՆ-ին զերծ մնալ անհիմն մեղադրանքներից և նպաստել լարվածության թուլացմանը:
Հետախուզական տվյալները նաև ընդգծել են, թե ինչպես է Իրանը կարող օգտագործել հրադադարը որպես հնարավորություն՝ որոշակի զենքի համակարգեր համալրելու համար՝ հիմնական արտասահմանյան գործընկերների օգնությամբ։
Իրանի դեսպանը կանչվել է Թուրքիայի ԱԳՆ
Իրանն այս պահին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ բանակցությունների հնարավորություն չի տեսնում
Վերջին թարմ լուրը՝ Իրանի առաջնորդի առողջական վիճակի մասին