11/04/2026

EU – Armenia

Պեկինը շուտով կարող է Թեհրան ուղարկել շարժական ՀՕՊ համակարգեր․ CNN

infomitk@gmail.com 11/04/2026

Չինաստանը շուտով կարող է Իրան ուղարկել շարժական հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, գրել է CNN-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ հետախուզության աղբյուրների։

Երկու աղբյուրների համաձայն՝ կան նշաններ, որ Պեկինը փորձում է մատակարարումները ուղղորդել երրորդ երկրների միջով՝ դրանց իրական ծագումը թաքցնելու համար: Խոսքը շարժական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի (MANPADS) մասին է, որոնք ասիմետրիկ սպառնալիք են ներկայացնում ցածր թռիչք ունեցող ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռների համար:

Վաշինգտոնում Չինաստանի դեսպանատան խոսնակը հերքել է այս տեղեկատվությունը, նշելով. «Չինաստանը երբեք զենք չի մատակարարել հակամարտության որևէ կողմի. այս տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը»:

Նա նաև կոչ է արել ԱՄՆ-ին զերծ մնալ անհիմն մեղադրանքներից և նպաստել լարվածության թուլացմանը:

Հետախուզական տվյալները նաև ընդգծել են, թե ինչպես է Իրանը կարող օգտագործել հրադադարը որպես հնարավորություն՝ որոշակի զենքի համակարգեր համալրելու համար՝ հիմնական արտասահմանյան գործընկերների օգնությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

