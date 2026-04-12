12/04/2026

EU – Armenia

Թբիլիսյան խճուղում բախվել են «Nissan Note»-ը, «ՎԱԶ 2101»-ը և «Mazda 6»-ը․ կան վիրավորներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/04/2026 1 min read

Ապրիլի 11-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 12։30-ի սահմաններում Թբիլիսյան խճուղու և Զաքարիա Քանաքեռցի փողոցների խաչմերուկում բախվել են «Nissan Note» մակնիշի, «ՎԱԶ 2101» մակնիշի և «Mazda 6» մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինը կոտրել է բազալտե եզրաքարը և հայտնվել անվտանգության կղզյակում։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 2 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են մեկը՝ «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն, մյուսը՝ «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ»։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են վարորդների, ավտոմեքենաների սեփականատերերի և վիրավորների ինքնությունը։Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենան տեղափոխվել է ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի պահպանվող հատուկ տարածք։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

11/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

11/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

12/04/2026 infomitk@gmail.com