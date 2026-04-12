EU – Armenia

Հաջորդ շաբաթ օրը կլինի աշխատանքային

infomitk@gmail.com 12/04/2026 1 min read

Ապրիլի 18-ը աշխատանքային կլինի, այս մասին որոշումը ընդունվել է հունվարի 29-ին անցկացված Կառավարության նիստում։

Մայիսի 4-ին Երևանում կանցկացվի Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) 8-րդ գագաթնաժողովը, որի ընթացքում նախատեսվում է մոտ 50 բարձրաստիճան պատվիրակության` երկրի կամ կառույցի ղեկավարի մակարդակով ներկայություն։

Հաշվի առնելով միջոցառման կարևորությունն ու Հայաստանի համար աննախադեպ մասնակցության մակարդակը՝ Երևան քաղաքի տրանսպորտի երթևեկությունն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել մայիսի 4-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել:

Առաջարկվում է 2026 թվականի մայիսի 4-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2026 թվականի ապրիլի 18-ը` շաբաթ օրը:

