Դանակահարություն Մրգաշեն գյուղում․ տղամարդը մահացել է

infomitk@gmail.com 13/04/2026

Ապրիլի 13-ին՝ ժամը 12-ին, շտապօգնությունից ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Կոտայքի մարզի Մրգաշեն գյուղում դանակահարված անձ կա։

Ինչպես հայտնել է ՆԳՆ ոստիկանությունը, նշված վայր են մեկնել ՆԳՆ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբեր։ Պարզվել է, որ ստացած վնասվածքներից նույն գյուղի բնակիչ Արթուր Ավագյանը մահացել է։

Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրու 2 բնակչի նախապատրաստած սպանությունը կանխվել է․ 47 և 26 տարեկան տղամարդիկ ձերբակալվել են․ Տեսանյութ

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոցներ են հնչել Վաղարշապատում․ կա ձերբակալված. տուժած քաղաքացիներ չկան

11/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային մահվան դեպք` Երևանում․ բնակարանում հայտնաբերվել է տանտիրուհու մարմինը

10/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապրիլի 14-ի աստղագուշակ․ Հավանական են փոքր ուշացումներ գործերում

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Queen-ի Գարնան քամին և իշխանության փոփոխությունը Հունգարիայում․ Տեսանյութ

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին բшխվել են «Toyota Camry»-ն, «Volkswagen»-ը և «Mercedes Vito»-ն․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար

13/04/2026 infomitk@gmail.com