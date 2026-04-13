Queen-ի Գարնան քամին և իշխանության փոփոխությունը Հունգարիայում․ Տեսանյութ

Պատմությունն ունի տարօրինակ հակումներ․ երբեմն այն իրադարձությունները, որոնք թվում են զուտ քաղաքական շրջադարձեր, իրականում մշակութային երկար շնչի արձագանքներ են։
Հունգարիայում իշխանության փոփոխությունը՝ Վիկտոր Օրբանի երկարամյա կառավարման ավարտը և Պետեր Մագյարի իշխանության գալը, կարելի է դիտել ոչ միայն որպես ընտրական արդյունք, այլ որպես խորքային, գրեթե երաժշտական փոխակերպում։
Ժողովուրդները երբեմն խոսում են այնտեղ, որտեղ քաղաքականությունը լռում է։ Իսկ Հունգարիայի դեպքում այդ խոսքը վաղուց արդեն հնչել էր՝ ոչ թե խորհրդարանի դահլիճում, այլ բեմում, երբ Queen խումբը 1986 թվականին Բուդապեշտում կատարեց «Tavaszi Szél Vizet Árasz – Գարնանային քամին ջուր է բերում» երգը։ Այդ պահը պատմական էր ոչ միայն երաժշտական առումով․ Ֆրեդդի Մերկուրի-ի ձայնով հնչող հունգարական ժողովրդական մեղեդին դարձավ մի կամուրջ՝ Արևելքի և Արևմուտքի միջև, փակ համակարգի և ազատության կարոտի միջև։
Երբ Մերկուրին, օտար լեզվով, բայց անսխալ հուզումով երգում էր՝ «Գարնան քամին ջուր է բերում», դա պարզապես ռոմանտիկ տեքստ չէր։ Դա ժամանակի ներսում ծածուկ հոսող մի գաղափար էր՝ փոփոխության, վերածննդի, հալչող սառույցների։ Այդ նույն երգի մեջ կար մի բան, որ չէր կարելի վերահսկել․ հույսը։
Տարիներ անց քաղաքականությունն ի վերջո հասնում է այնտեղ, ուր արվեստը վաղուց էր եղել։ Օրբանի երկարատև իշխանությունը, որը շատերի համար դարձել էր կարծրացած համակարգի խորհրդանիշ, կարծես հակադրություն էր այդ «գարնան քամուն»։
Իսկ Մագյարի հայտնվելը՝ որպես նոր դեմք, նոր խոսք, հիշեցնում է հենց այն մեղեդին, որը մի ժամանակ հնչեց Բուդապեշտի երկնքի տակ։
Քաղաքականությունը հաճախ փորձում է լինել հաշվարկված, սառը, ռացիոնալ։ Բայց ժողովուրդների ճակատագրերը որոշվում են նաև զգացմունքներով, հիշողություններով, երբեմն նույնիսկ՝ երգերով։
Եվ գուցե պատահական չէ, որ մի երկիր, որը իր ինքնությունը պահել է նաև իր ժողովրդական երգերի միջոցով, վերջիվերջո իր քաղաքական շրջադարձը ապրում է նույն տրամաբանությամբ՝ ներքին, անտեսանելի, բայց անխուսափելի։
Գարնան քամին միշտ էլ գալիս է անսպասելի։ Սկզբում այն պարզապես շարժում է ջուրը, հետո՝ ծառերը, հետո՝ ամբողջ լանդշաֆտը։ Եվ մի օր պարզվում է, որ փոխվել է ոչ միայն եղանակը, այլ նաև ժամանակը։
Հունգարիան հիմա այդ քամու մեջ է։ Եվ ինչպես մի ժամանակ Բրայան Մեյ-ի կիթառի մեղմ ուղեկցությամբ հնչող երգը, այսօր էլ այդ փոփոխությունը ունի իր ռիթմը՝ երբեմն մեղմ, երբեմն անհանգիստ, բայց անկասկած՝ կենդանի։
Որովհետև պատմությունը, ինչպես լավ երգը, երբեք չի ավարտվում վերջին նոտայով։ Այն պարզապես փոխում է տոնայնությունը։
Սիմոն Սարգսյան
