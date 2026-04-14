Թուրքիան շահագրգռված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատմամբ. Ֆիդան

Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանն Անկարայում «Անադոլու» գործակալության խմբագիրների հետ կլոր սեղանի շուրջը հայտարարել է, որ Թուրքիան լուրջ ջանքեր է գործադրում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատելու համար։
Ֆիդանը նշել է, որ տարածաշրջանում էսկալացիա թույլ չտալու՝ Անկարայի ակտիվ քայլերը դրսևորվում են նաև դիվանագիտական ոլորտում, այդ թվում՝ տարածաշրջանային և գլոբալ խաղացողների ուժերի հավասարակշռություն ձևավորելու նպատակով:
«Տարածաշրջանում իրավիճակի ցանկացած փոփոխություն և անկայունություն այս կամ այն կերպ ազդում է Թուրքիայի վրա, ուստի Անկարան պարտավոր է պետական տեսլական ունենալ աշխարհի տարբեր մասերում, այդ թվում՝ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ»,- ընդգծել է Թուրքիայի ԱԳՆ ղեկավարը:
Նա նաև նշել է, որ եթե Թուրքիայի կողմից նախկինում աջակցություն ստացած էներգետիկ նախագծերն իրականացվեին, Հորմուզի նեղուցի շուրջ այսօրվա ճգնաժամի հետևանքները պակաս մասշտաբային կլինեին:
«Կարծում եմ, տարածաշրջանային անվտանգության դաշնագիր կնքելու ժամանակն է, որի շրջանակներում Մերձավոր Արևելքի երկրները պետք է հայտարարեն միմյանց տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և անվտանգության նկատմամբ հարգանքի մասին, ինչը տարածաշրջանում համագործակցության գրավականը կդառնա»,- ընդգծել է նա։
Բաց մի թողեք
