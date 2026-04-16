Ապրիլի 17-ի աստղագուշակ․ Բարենպաստ պահ է բանակցությունների համար

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Աշխատեք գործել ըստ պլանի, այնուհետև շատ բան կհասցնեք և հիմք կդնեք ապագա ձեռքբերումների համար: Նույնիսկ դժվար աշխատանքային խնդիրները բավականին լուծելի կլինեն։ Գործընկերների հետ փոխգործակցությունը հաջող կլինի և կօգնի ընդհանուր գործին: Շատ Խոյեր իրենց մեջ կբացահայտեն յուրահատուկ արտիստիզմ, որի շնորհիվ անսպասելի կողմից կբացահայտվեն։ Գործնական հարաբերությունները ռոմանտիկի վերածվելու հավանականություն կա։
Ամբողջ օրը բարենպաստ է սիրելիի հետ սրտանց խոսելու, ապագայի ընդհանուր ծրագրերը քննարկելու համար: Եթե որոշեք երեկոն անցկացնել տնից դուրս, ապա կստանաք շատ վառ տպավորություններ:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Օրը սկսեք գաղափարների և ծրագրերի քննարկմամբ։ Եթե նույնիսկ ձեր տեսակետն անմիջապես չընդունվի, դուք կկարողանաք փաստարկներ գտնել՝ բոլորին համոզելու ձեր ճշմարտացիության մեջ։ Աշխատավայրում կոնֆլիկտների փոքր հավանականություն կա, բայց զսպվածությունն ու ողջախոհությունը կօգնեն ձեզ խուսափել անախորժություններից: Ցուլերը, ովքեր պատրաստվում են կարևոր փաստաթղթեր ստորագրել, ավելի լավ է դա անեն որքան հնարավոր է շուտ, հետո շատ անհետաձգելի գործեր կլինեն:
Երեկոյան աշխատեք աշխատավայրում երկար չմնալ ու ժամանակ անցկացնել ընտանիքի հետ։ Ձեզ անհրաժեշտ կլինի մտերիմների խնամքն և աջակցությունը։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրվա սկզբին արժե զբաղվել անավարտ գործերով, հակառակ դեպքում դրանք երկար կհիշեցնեն իրենց մասին։ Կարող եք անհանգստություն զգալ չկատարված պարտավորությունների և ավելորդ ծանրաբեռնվածության պատճառով: Խուճապի մի մատնվեք, երբ կարողանաք հանգստանալ, կտեսնեք, որ իրականում ամեն ինչ բավականին լավ է: Եթե կարողանաք ինքներդ ձեզ տիրապետել, ապա հաջողությամբ կարող եք հաղթահարել ամեն ինչ:
Շատ շուտով ամեն ինչ զգալիորեն ավելի հեշտ կլինի: Ժամանակի փորձարկված գործընկերները ուրախ կլինեն աջակցել ձեզ: Մտերիմ ընկերների կամ սիրելիի ընկերակցությամբ երեկոն հագեցած օրվա հաջող ավարտ կլինի։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Որոշումներ կայացրեք՝ հիմնվելով ձեր սեփական փորձի վրա, շատ մի լսեք գործընկերների խորհուրդները: Ամենայն հավանականությամբ, ձեր կարծիքը կլինի ամենաճիշտը: Փոքր անախորժությունները կարող են խաթարել հաստատված աշխատանքային ռեժիմը, այնպես որ օգնության կանչեք արագ փոփոխելու ձեր ունակությանը: Բայց այն Խեցգետինները, ովքեր գործուղումների են մեկնում, բոլոր առումներով հաջողակ կլինեն։
Վերանայեք ձեր ընկերական կապերը: Գուցե ժամանակն է ավարտել հարաբերությունները, որոնք այլևս ձեզ ոչ օգուտ են բերում, ոչ էլ հաճույք: Երեկոն բարենպաստ է ընտանիքի անդամների հետ լուրջ զրույցների, ապագայի պլաններ կազմելու համար։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Այսօր չարժե ուշադրություն դարձնել կանխազգացություններին։ Ամենայն հավանականությամբ դրանք կեղծ կլինեն։ Դուք հակված կլինեք սովորականից ավելի անհանգստանալ, բայց շուտով դա կանցնի։ Աշխատանքային գործընթացը չի ստացվի ճիշտ այնպես, ինչպես սպասում էիք։ Այնուամենայնիվ, ձեր ակտիվությունն ու վճռականությունը կօգնեն ձեզ արագ և արդյունավետ կերպով հաղթահարել կարևոր խնդիրները:
Օրվա երկրորդ կեսին կդառնաք ավելի հեղինակավոր և ինքնավստահ։ Հետևաբար, եթե այդպիսիք առաջանան, հեշտությամբ կարող եք գլուխ հանել ինչպես գործնական խնդիրներից, այնպես էլ անձնական խնդիրներից:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Կենտրոնացեք սովորական առաջադրանքների վրա, որոնք պահանջում են ստանդարտ մոտեցում: Առավոտյան մի փոքր դժվար կլինի պահպանել հուզական կայունությունը: Գործընկերները դժկամությամբ կգնան շփման և միշտ չէ, որ հստակ կկատարեն իրենց խոստումները: Փորձեք խուսափել ինքնաբուխ գնումներից, ավելորդ ծախսերի վտանգ կա։
Երեկոյան տրամադրությունը կլավանա, բոլոր խնդիրները աննշան ու հեշտ լուծելի կթվան։ Կգա հարմար պահ սիրելիին ինչ-որ տեղ հրավիրելու համար։ Կույսերը, ովքեր գտնվում են որոնման մեջ, նույնպես չպետք է նստեն տանը և օգտվեն նոր ծանոթությունների հնարավորությունից:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Առավոտյան հեշտ չի լինի ընդհանուր լեզու գտնել շրջապատի հետ։ Այսպիսով, արժե առավելագույն ուշադրություն դարձնել այն խնդիրներին, որոնք ուղղակիորեն ազդում են ձեր պրոֆեսիոնալիզմի և հեղինակության վրա: Հավանական են թյուրիմացություններ բիզնես գործընկերների հետ զրույցներում, ուստի այն կշեռքները, ովքեր զբաղվում են բիզնեսով, պետք է կարևոր խոսակցությունները տեղափոխեն ավելի ուշ:
Երեկոն ավելի լավ է անցկացնել մտերիմների հետ, այդ ժամանակ այն կանցնի հաճելի և հանգիստ: Կարող եք միասին զբաղվել տնային հոգսերով, դա ձանձրալի ու հոգնեցուցիչ չի լինի, ընդհակառակը՝ ձեզ ավելի կմերձեցնի։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Ձեր առաջնորդի որակները բարձր կլինեն, ուստի ժամանակն է ակտիվորեն զբաղվել գործերով: Կստանաք արժանի գովասանք և աջակցություն ղեկավարությունից: Կհաջողվի լուծել շատ բարդ հարցեր, որոնք մինչ այդ անընդհատ հետաձգվում էին։ Կարիճները, ովքեր պլանավորում են անշարժ գույքի գործարքներ, բախտ կունենան գտնել շատ շահավետ տարբերակ:
Անձնական կյանքում ձեզ զգացմունքային վերելք է սպասվում։ Նրանք, ովքեր երկար ժամանակ և ամուր հարաբերությունների մեջ են, կհասնեն հոգևոր մտերմության նոր մակարդակի: Նրանք, ում ռոմանտիկ պատմությունը նոր է սկսվում, բախտ կունենան միմյանց մեջ ավելի շատ ընդհանուր եզրեր գտնել:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Աշխատանքային օրը հաջող կանցնի, դուք կարժանանաք ձեր վերադասի խրախուսանքին։ Ձեզ մոտ լավ կստացվի լուծել բարդ ու խճճված հարցերը։ Գործընկերներն ու ղեկավարությունը կկարողանան ձեզ հաջող գաղափարներ հուշել, բայց արդյունքը կախված կլինի ձեզանից: Բարենպաստ պահ է բանակցությունների համար, սակայն նախընտրելի է դրանք անցկացնել սեփական տարածքում:
Երեկոյան ավելի լավ է ոչ մի լուրջ բան չսկսեք և շատ ժամանակ չտրամադրեք տնային գործերին։ Օպտիմալ լուծումը կլինի ինչպես հարկն է հանգստանալ ընտանիքի անդամների կամ մտերիմ ընկերների ընկերակցությամբ։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Ձեզ անհրաժեշտ կլինի առավելագույն ուշադրություն և զգուշություն։ Ոչ մի կտրուկ բան տեղի չի ունենա, բայց առողջ բանականությունն ու զգուշավորությունը չեն խանգարի: Ուշադիր մտածեք այն բոլոր առաջարկների մասին, որոնք ձեզ կտրամադրվեն, հաշվի առեք ձեր հետաքրքրությունները և միայն դրանից հետո վերջնական որոշում կայացրեք: Վստահելի մարդիկ ձեզ կասեն, թե ինչպես վարվել լավագույնս:
Այծեղջյուրների համար, ովքեր ծրագրում էին խոշոր գնումներ կամ ավանդներ, ավելի լավ է հերթական անգամ հաշվարկեն ամեն ինչ և ուշադրություն դարձնեն հնարավոր որոգայթներին։ Ձեր մտերիմներն ամեն դեպքում կաջակցեն ձեզ, սակայն նոր ծանոթություններին անվերապահորեն չի կարելի վստահել։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Հակված կլինեք միանգամից մի քանի բան ձեռնարկել և հաճախ շեղվել: Սա կարող է լավագույնս չանդրադառնալ աշխատանքի արդյունքների վրա, ուստի արժե փորձել կենտրոնանալ գլխավորի վրա։ Ավարտեք կիսատ գործերը, պայմանավորվեք հետաձգել այն առաջադրանքների ժամկետները, որոնցից ոչ մի կերպ չեք կարողանում գլուխ հանել։ Խուսափեք հրապարակային ելույթներից և բանակցություններից, նրանց համար ավելի հարմար պահ կգա:
Ընտանեկան Ջրհոսների համար կարևոր է ժամանակ հատկացնել մտերիմներին։ Հնարավոր կլինի ամրապնդել ձեր միջև կապը, ինչպես նաև աշխատանքային ռեժիմից անցնել ավելի հանգիստ և անկաշկանդ ռեժիմի:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Առավոտը խառնաշփոթ կստացվի, գործընկերներն ու հարազատները հաճախ մանրուքներով ձեր ուշադրությունը կշեղեն։ Հետևաբար, մի քանի ժամով հետաձգեք ամենադժվար գործերը, նվազագույնի հասցրեք շփումը և զբաղվեք սովորական առօրյա խնդիրներով: Շատ շուտով դուք կկարողանաք մտնել աշխատանքային հուն, իսկ հետո ամեն ինչ բավականին լավ կանցնի։ Ձկները, ովքեր պետք է ստորագրեն կարևոր փաստաթղթեր, պետք է կրկնակի ստուգեն տվյալները՝ պատահական սխալները բացառելու համար։
Երեկոն բարենպաստ է հարազատների, ընկերների կամ նոր ծանոթների հետ շփվելու համար։ Կարող եք գնալ այցելության, մնալ տանը կամ գնալ միջոցառման, ամեն դեպքում գոհ կմնաք։
