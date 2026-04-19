19/04/2026

EU – Armenia

Նիկոլ Փաշինյանն ու ավտոշարասյան մի մասը Գյումրիում են. վարչապետին ուղեկցում է Աննա Հակոբյանը. Լուսանկար

19/04/2026

Դեպի Գյումրի ավտոշարասյունն առաջնորդող ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու շարասյան մի մասն արդեն հասել են Գյումրի:

Հրապարակված կադրերից պարզ է դառնում, որ վարչապետին Գյումրիում ուղեկցում է Աննա Հակոբյանը:

Փաշինյանը նշել է, որ ավտոշարասյան մի մասը դեռ չի հասել Գյումրի, իսկ իրենք ուղևորվում են սրճելու:

Ուջան գյուղի բնակիչները կանգնեցրել են ավտոերթը՝ ողջունելու վարչապետին: Վարչապետը ողջունել է նրանց, հետաքրքրվել՝ չե՞ն թրջվել, արդյոք, անձրևի տակ սպասելով:

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը կադրեր է հրապարակել դեպի Գյումրի ավտոերթից՝ հիշեցնելով, որ ավտոերթով այսօր նշանավորվում է Հյուսիս-հարավի Աշտարակ-Գյումրի 84կմ հանապարհակատվածի կառուցումը:

Ավտոշարասյունն ուղեկցում են «Խաղաղության» մեքենաները:

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի Աշտարակ-Գյումրի հատվածի բացման ավտոերթին:

Հիշեցնենք՝ ըստ նախապես հայտարարված ծրագրի, ավտոերթի մասնակիցներն իրենց մեքենաներով ուղևորվելու են Գյումրի, Գյումրիում այցելում են թանգարաններ, եկեղեցիներ, սրճարաններ, ռեստորաններ, զբոսնելու են Գյումրիում։

Ժամը 17։00-ին Վարդանանց հրապարակում տեղի է ունենալու համերգ, որտեղ ելույթ է ունենալու նաև «Վարչաբենդը»։

Բարի երթ բոլորին. Արայիկ Հարությունյանը լուսանկար է հրապարակել

ԿԸՀ-ն դիտորդական առաքելություն իրականացնող ևս 3 կազմակերպություն է հավատարմագրել

ՀՀ-ԵՄ գագաթնաժողովի ընթացքում կբարձրացվեն վիզաների տրամադրման գործընթացում առկա խնդիրները

Բարի երթ բոլորին. Արայիկ Հարությունյանը լուսանկար է հրապարակել

Նիկոլ Փաշինյանն ու ավտոշարասյան մի մասը Գյումրիում են. վարչապետին ուղեկցում է Աննա Հակոբյանը. Լուսանկար

