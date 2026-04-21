21/04/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանը ոչնչացրել է Սուրբ Աստվածամոր Հովանու մայր տաճարը

Ադրբեջանը ոչնչացրել է Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր Հովանու մայր տաճարը։

«Ազգային» կազմակերպության փոխնախագահ Հովիկ Ավանեսովը հայտնել է, որ եկեղեցու ոչնչացումը տեղի է ունեցել Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի նախօրեին։ Նա սա գնահատել է որպես միջադեպի համակարգված և նպատակային բնույթի վկայություն։

Եկեղեցին կառուցվել է Զվարթնոցի նմանությամբ և օծվել է Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի կողմից 2019 թվականի ապրիլին։

Բաց մի թողեք

1 min read

