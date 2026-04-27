Իրանը ԱՄՆ-ին առաջարկել է բանակցային նոր եռաստիճան բանաձև

«Al Mayadeen» հեռուստաընկերության հաղորդմամբ՝ Իրանը միջնորդների միջոցով ԱՄՆ-ին է փոխանցել եռաստիճան բանակցային ձևաչափ։

«Իրանը միջնորդներին տեղեկացրել է եռաստիճան բանակցային ձևաչափի մասին, և եթե Վաշինգտոնը ընդունի այն, Թեհրանը բանակցություններ կվարի դրա համաձայն», – նշվում է հրատարակության մեջ։

Նախաձեռնության համաձայն՝ բանակցությունների առաջին փուլը պետք է կենտրոնանա պատերազմի դադարեցման և Իրանի ու Լիբանանի դեմ հետագա ռազմական գործողություններից խուսափելու երաշխիքներ ստանալու վրա։

Եթե համաձայնության հասնեն, կողմերը կանցնեն երկրորդ փուլին, որը կքննարկի, թե ինչպես կառավարել Հորմուզի նեղուցը պատերազմի ավարտից հետո՝ համաձայնեցնելով օմանյան կողմի հետ՝ «նոր իրավական համակարգ ստեղծելու համար», նշվում է հրատարակության մեջ։

Զոհերի գրեթե կեսը խաղաղ բնակիչներ են․ հայ էլ կա

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալասը հայտարարություն է արել Թրամփի մասնակցությամբ ընթրիքի ժամանակ հնչած կրակոցներից հետո

26/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

G7 շրջակա միջավայր. բազմակողմանիությունը գործում է՝ շրջանցելով վիճելի հարցերը

26/04/2026 infomitk@gmail.com

Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերը ցանկանում են ավելի շատ պաշտպանական ծախսեր, պարզապես ոչ եվրոպական տեսակի

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի ամենականաչ երկրները հորատման ծրագրեր են դիտարկում որպես Իրանի ճգնաժամի լուծում

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս կարող է Եվրոպան խուսափել նոր էներգետիկ ճգնաժամից

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան Ռուսաստանին կասկածում է քաղաքական գործիչներին թիրախավորող Signal ֆիշինգային հարձակումների մեջ

27/04/2026 infomitk@gmail.com