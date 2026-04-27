Իրանը ԱՄՆ-ին առաջարկել է բանակցային նոր եռաստիճան բանաձև

«Al Mayadeen» հեռուստաընկերության հաղորդմամբ՝ Իրանը միջնորդների միջոցով ԱՄՆ-ին է փոխանցել եռաստիճան բանակցային ձևաչափ։
«Իրանը միջնորդներին տեղեկացրել է եռաստիճան բանակցային ձևաչափի մասին, և եթե Վաշինգտոնը ընդունի այն, Թեհրանը բանակցություններ կվարի դրա համաձայն», – նշվում է հրատարակության մեջ։
Նախաձեռնության համաձայն՝ բանակցությունների առաջին փուլը պետք է կենտրոնանա պատերազմի դադարեցման և Իրանի ու Լիբանանի դեմ հետագա ռազմական գործողություններից խուսափելու երաշխիքներ ստանալու վրա։
Եթե համաձայնության հասնեն, կողմերը կանցնեն երկրորդ փուլին, որը կքննարկի, թե ինչպես կառավարել Հորմուզի նեղուցը պատերազմի ավարտից հետո՝ համաձայնեցնելով օմանյան կողմի հետ՝ «նոր իրավական համակարգ ստեղծելու համար», նշվում է հրատարակության մեջ։
