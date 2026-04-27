Գերմանիան Ռուսաստանին կասկածում է քաղաքական գործիչներին թիրախավորող Signal ֆիշինգային հարձակումների մեջ

Ռուսաստանին հաճախ մեղադրում են Եվրոպայում կիբերհարձակումներ և դիվերսիաներ իրականացնելու մեջ, մեղադրանքներ, որոնք Մոսկվան բազմիցս հերքել է։
Գերմանիայի և օտարերկրյա անվտանգության ծառայությունները կրկին նախազգուշացում են տարածել Signal հաղորդագրությունների հավելվածի միջոցով օրենսդիրներին և բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաներին թիրախավորող ֆիշինգային հարձակումների մասին, որոնք, ենթադրաբար, «պետության կողմից վերահսկվող կիբերգործողի» աշխատանքն են։
Գերմանիայի կառավարությունը կարծում է, որ ֆիշինգային հարձակումների հետևում կանգնած է Ռուսաստանը։
«Դաշնային կառավարությունը ենթադրում է, որ Signal հաղորդագրությունների ծառայությանը թիրախավորող ֆիշինգային արշավը, ենթադրաբար, իրականացվել է Ռուսաստանից», – AFP լրատվական գործակալությանը հայտնել է կառավարության աղբյուրը։
Ըստ տեղեկությունների, զոհերին Signal աջակցության ծառայությունից հաղորդագրություններ են ուղարկվում, որոնք նրանց խնդրում են մուտքագրել PIN կոդ, բացել հղում կամ սկանավորել QR կոդ։ Եթե խաբեությունը հաջող լինի, հաքերները կարող են մուտք գործել հաղորդագրություններին, չաթ խմբերին, լուսանկարներին և ֆայլերին, որոնք կիսվել են օգտատիրոջ կողմից։
Հարձակվողները կարող են նաև կեղծել այն անձի անունը, որի հաշիվը կոտրվել է։
Չնայած կառավարությունը չի մանրամասնել, թե քանի օրենսդիր է տուժել ֆիշինգային արշավից, տեղական լրատվամիջոցները գնահատում են, որ քաղաքական գործիչներին պատկանող առնվազն 300 հաշիվ է կոտրվել։
Շատ օգտատերեր WhatsApp-ից անցում կատարեցին Signal-ի՝ գաղտնիության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով, որոնք առաջացան WhatsApp-ի հայտարարությունից հետո, որ մետատվյալներ կկիսվի մայր ընկերություն Meta-ի հետ, որը տիրապետում է Facebook-ին և Instagram-ին։
«Չհայտարարագրված դեպքերի թիվը կշարունակի աճել առաջիկա օրերին», – AFP-ին ասել է խորհրդարանի անդամ, հետախուզության վերահսկողության հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Կոնստանտին ֆոն Նոտցը։
«Ներկայումս ոչ ոք չի կարող վստահորեն ասել, թե արդյոք պատգամավորների հաղորդակցության ամբողջականությունը դեռևս երաշխավորված է», – հավելել է նա։
Բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներից բացի, թիրախ են դարձել նաև պետական ծառայողները, դիվանագետները, զինվորականները և լրագրողները։
Բունդեսթագը այժմ քննարկում է, թե ինչպես վարվել միջադեպերի հետ։ Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխնախագահ Անդրեա Լինդհոլցը (CSU) մերժում է Signal-ի օգտագործման արգելքը և ասել է, որ կարծում է, որ պատգամավորներն ազատ են իրենց սեփական որոշումները կայացնելու հարցում։
Այնուամենայնիվ, հարց է բարձրացվել, թե արդյոք Signal հավելվածի աշխատասեղանի տարբերակը պետք է սահմանափակվի Բունդեսթագի համակարգիչներում։
Գերմանիան Ուկրաինայի ռազմական օգնության ամենամեծ մատակարարն է և 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից ի վեր հաճախակի է եղել կիբեռհարձակումների, ինչպես նաև լրտեսության և դիվերսիոն դավադրությունների թիրախ։
Մոսկվան բազմիցս հերքել է նման գործողություններին իր մասնակցությունը։
