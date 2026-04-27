Կշարունակենք և տրամաբանական ժամկետներում ավարտին կհասցնենք ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը. Փաշինյան

«Կշարունակենք և տրամաբանական ժամկետներում ավարտին կհասցնենք ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանազատումը»:
Այս մասին ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի կազմավորման օրվա առթիվ կազմակերպված միջոցառման ժամանակ իր ելույթում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
«ՀՀ անկախությունից ի վեր առաջին անգամ ՀՀ բոլոր սահմանային անցման կետերը վերահսկվում են, և այնտեղ ծառայություն իրականացնում են ՀՀ սահմանապահ զորքերը:
Արդեն 2 տարի Ադրբեջանի հետ ունենք սահմանազատված և սահմանագծված 12 կմ-անոց սահմանային հատված, որտեղ ծառայություն են իրականացնում ՀՀ սահմանապահ զորքերը: Այդ 12 կմ-ը Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանի թերևս միակ հատվածն է, որտեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները ծառայություն են իրականացնում առանց սաղավարտների, առանց զրահաբաճկոնների, իսկ ինքնաձիգների պահունակները ոչ թե ինքնաձիգների վրա են, այլ պայուսակների մեջ դրած»,- նշել է Փաշինյանը:
Նա հավելել է, որ Վրաստանի հետ սահմանազատման հարց կա, և վրաց գործընկերների հետ ունեն պայմանավորվածություններ:
