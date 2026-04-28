Եվրոպայի սոցիալիստները Ռումինիայի հետ կնքված համաձայնագրից հետո բախվում են ծայրահեղ աջակողմյան հաշվեհարդարի

Բրյուսելի սոցիալիստները պետք է ճնշում գործադրեն իրենց ռումինական անդամ կուսակցության վրա՝ «պահպանելու իրենց հեղինակությունը», ասում է «Կանաչների» նախագահը։
Ռումինիայի վարչապետ Իլիե Բոլոյանը, որը սպառնալիքի տակ է այն համաձայնագրից, որը հանգեցրել է պնդումների, որ կենտրոնամետ ձախակողմյանները հնարավորություն են տալիս այն ուժերին, որոնք խոստացել են մեկուսացնել, ելույթ է ունենում Բրյուսելում։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ — Եվրոպայի սոցիալիստները տարիներ շարունակ քննադատել են կենտրոնամետ աջակողմյաններին ծայրահեղ աջակողմյանների հետ համաձայնագրեր կնքելու համար։ Հիմա նրանք նույն մեղադրանքի առջև են կանգնած։
Երբ Ռումինիայի սոցիալ-դեմոկրատները (PSD) երկուշաբթի օրը միավորվեցին ծայրահեղ աջակողմյան «Ռումինացիների միության դաշինքի» (AUR) հետ՝ տապալելու վարչապետ Իլիե Բոլոյանին և նախկինում իրենց կողմից աջակցվող կենտրոնամետ կոալիցիոն կառավարությանը, Բրյուսելի օրենսդիրները հայտարարեցին, որ կենտրոնամետ ձախակողմյանները անում են այն, ինչի մեջ վաղուց մեղադրում էին կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը՝ հնարավորություն են տալիս այն ուժերին, որոնք խոստացել են մեկուսացնել։
Եթե Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցությունը տապալի կառավարությունը և կոալիցիա կազմի AUR-ի հետ, «նրանք կանցնեն Եվրոպայում իրենց կողմից սահմանված կարմիր գիծը՝ հրաժարվելով ծայրահեղական ուժերի հետ քաղաքական համագործակցությունից», – ասել է Եվրոպական կանաչների կուսակցության նախագահ Վուլա Ցեցին։
Այս քայլը բացահայտում է Բրյուսելի քաղաքական կարմիր գծերի և խճճված ազգային իրականության միջև եղած անջրպետը, որտեղ ծայրահեղ աջերի վերելքը դժվարացնում է հիմնական կուսակցությունների համար առանց նրանց կառավարելը։
Բրյուսելի սոցիալիստները տեղյակ չէին Ռումինիայում իրականացվող ծրագրերի մասին, ըստ հարցին ծանոթ երկու պաշտոնյաների, որոնք անանուն մնալու համար անկեղծորեն խոսելու հնարավորություն չեն տվել։ Սոցիալիստների և դեմոկրատների (S&D) նախագահ Իրաչե Գարսիան ասել է, որ ակնկալում է, որ իրենց ռումինացի գործընկերները ապագայում կհամագործակցեն եվրոպամետ ուժերի հետ։
2024 թվականի ԵՄ ընտրությունները հանգեցրին դաշինքի պատմության մեջ ամենաաջակողմյան խորհրդարանի ստեղծմանը։ Ծայրահեղ աջակողմյան «Հայրենասերներ» խումբը, որի անդամներն են Ֆրանսիայից Մարին Լե Պենը և Հունգարիայից Վիկտոր Օրբանը, դարձավ երրորդ ամենամեծ ուժը, որին հաջորդեցին աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականներն ու ռեֆորմիստները, որոնց թվում են Ֆրանսիայից Ջորջիա Մելոնին, Լեհաստանի «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցությունը և AUR-ը։
Ամբողջ Եվրոպայում պոպուլիստական աջակողմյան կուսակցությունները հաղթանակ են տանում, քանի որ ընտրողները դիմում են նրանց՝ կենսապահովման ծախսերի և միգրացիոն ճնշումների պայմաններում։ Հիմնական հոսանքի պահպանողականները ավելի ու ավելի են համագործակցում նրանց հետ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Նիդեռլանդները, Իտալիան, Շվեդիան, Խորվաթիան և Ավստրիան, ինչը զայրացրել է կենտրոնամետ ձախ կուսակցություններին, որոնք մեղադրել են ԵԺԿ-ին ծայրահեղ աջակողմյաններին նորմալացնելու մեջ 2024 թվականի ԵՄ ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ։
Եվրոպական խորհրդարանում ECR խմբի համանախագահ Պատրիկ Ջակին ասել է, որ «ակնհայտ է», որ իր քաղաքական ուժերը այլևս չեն կարող անտեսվել։
Սակայն այդ աճող ազդեցությունն այժմ խնդիրներ է ստեղծում Եվրոպայի սոցիալիստների համար, քանի որ նրանց որոշ անդամներ սկսում են գործարքներ կնքել աջակողմյանների հետ։ 2025 թվականին Լիտվայի սոցիալ-դեմոկրատները կոալիցիոն համաձայնագիր կնքեցին «Նեմունասի արշալույս» կուսակցության հետ, որը, ըստ որոշ տեղեկությունների, պլանավորում էր միանալ Բրյուսելում գտնվող «Հայրենասերներ» խմբին։
Եվրոպական սոցիալիստների կուսակցությունը հրապարակավ չի քննադատել այս քայլը։ Կես տարի անց ՀԿ-ները բաց նամակով զգուշացրել են PES-ին և S&D խմբին (PES-ի թևը Եվրախորհրդարանում), որ Լիտվայի սոցիալ-դեմոկրատների և նրանց կոալիցիոն գործընկերոջ կողմից հանրային լրատվամիջոցների նախատեսված բարեփոխումները կխաթարեն լրատվամիջոցների ազատությունը։ Ստորագրողները կոչ են արել PES-ին և S&D-ին պարզել, թե արդյոք իրենց լիտվացի անդամը համապատասխանում է սոցիալ-դեմոկրատական հիմնական արժեքներին և հստակորեն սահմանել այն գործողությունները, որոնք կձեռնարկի, եթե այդ արժեքները խախտվեն։
Եվրոպական սոցիալիստների կուսակցությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Աճող գլխացավ
Մինչդեռ Լիտվայի դաշինքը Բրյուսելում սահմանափակ ուշադրություն էր գրավում, Ռումինիան՝ որպես ավելի մեծ երկիր, ավելի դժվար է անտեսել: Քանի որ Սոցիալիստական և Դեմոկրատական կուսակցության անդամ կուսակցությունը միավորվում է Բուխարեստի ծայրահեղ աջերի հետ, այլ քաղաքական խմբեր ճնշում են գործադրում սոցիալիստների վրա՝ բացատրելու, թե որտեղ են նրանք սահմանը դնում։
«Եվրոպական սոցիալիստների կուսակցությունը և Սոցիալիստական և Դեմոկրատական խումբը պետք է շարունակեն ճնշում գործադրել Ռումինիայում իրենց անդամ կուսակցության վրա՝ պահպանելու իրենց հեղինակությունը՝ քննադատելով ԵԺԿ-ի և ծայրահեղ աջերի միջև համագործակցությունը եվրոպական մակարդակով», – ասել է «Կանաչների» Ցետսին։
Գերմանիայի ավագ օրենսդիր, խորհրդարանում «Կանաչների» խորհրդարանական խմբակցության նախագահ Թերի Ռեյնտկեն ասել է, որ սոցիալ-դեմոկրատները «միշտ ուժեղ դաշնակիցներ են եղել սանիտարական պարեկախմբի համար երկարատև պայքարում»։
Սակայն նա զգուշացրել է, որ «առաջադեմները պարտվում են, երբ իշխանությունը հանձնվում է ծայրահեղ աջերին, երբեք չպետք է գայթակղվել իշխանությամբ, եթե դրա գինը ժողովրդավարության թշնամու հետ կոալիցիա է»։
ԵԺԿ նախագահ Մանֆրեդ Վեբերը կոչ է արել «բոլորին պատասխանատու կերպով վարվել» Բուխարեստում՝ կառավարության կայունությունն ապահովելու համար։
Ռումինիայի ԵԺԿ ավագ օրենսդիր Սիգֆրիդ Մուրեշանը ասել է, որ զգուշանում է սոցիալ-դեմոկրատների երկարաժամկետ մտադրություններից և կանխատեսել է PSD-ի և AUR-ի միջև ապագա համագործակցությունը։
«AUR-ին հզորացնելով և նրանց հակահաստատված, հակաեվրոպական պատմությունն ու գործողությունները վավերացնելով՝ ռումինական քաղաքական դաշտը կբևեռացվի վարչապետ Իլիե Բոլոյանի գլխավորած բարեփոխումների կողմնակից ճամբարի և AUR-ի շուրջ հակաեվրոպական ճամբարի միջև, ընդ որում՝ սոցիալիստները առաջիկա տարիներին միայն աննշան դեր կխաղան ռումինական քաղաքական դաշտում, ինչպես նրանք արդեն անում են մի շարք այլ ԵՄ անդամ պետություններում», – ասել է Մուրեշանը։
Լիբերալ «Renew Europe» խմբի նախագահ Վալերի Հայերը հավանություն է տվել Բոլոյանի եվրոպամետ կոալիցիային՝ երկուշաբթի երեկոյան ռումինական հեռուստատեսությանը ասելով. «Անպատասխանատու է միանալ նրանց, ովքեր խաթարում են ժողովրդավարությունը, ովքեր խաթարում են Ռումինիան և ովքեր խաթարում են Եվրոպան՝ նրանց, ովքեր չեն համահունչ մեր արժեքներին, ովքեր կասկածի տակ են դնում գիտությունը և ովքեր Վլադիմիր Պուտինին իրենց ամենամոտ դաշնակիցն են համարում»։
Սոցիալիստները մեղմացնում են մտահոգությունները
Եվրոպացի սոցիալիստները մինչ այժմ խուսափել են հրապարակավ քննադատել իրենց ռումինական անդամ կուսակցությանը։
«Ես վերահաստատում եմ իմ վստահությունը [Ռումինիայի] Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության և նրա հանձնառության նկատմամբ՝ համագործակցելու բոլոր եվրոպամետ ուժերի հետ», – ասել է Սոցիալ-դեմոկրատների նախագահ Գարսիան։ «Այս սկզբունքը անքննարկելի է և ընկած է մեր քաղաքական ընտանիքի հիմքում»։
Գարսիան նշել է, որ Ռումինիայի սոցիալ-դեմոկրատների նախագահ Սորին Գրինդյանուն խոստացել է քաղաքական համաձայնագիր չկնքել AUR-ի հետ։
«Ես նաև նշում եմ, որ հենց [PSD]-ն է որոշել լքել կառավարությունը», – ասել է Գարսիան։ «Բոլոյանի կառավարության դեմ անվստահության քվեի քվեարկությանը աջակցելու որոշումը համապատասխանում է կառավարումից դուրս գալու այդ ընտրությանը»։
Ելույթ ունեցող չորս սոցիալ-դեմոկրատ օրենսդիրները նվազեցրել են ռումինական կուսակցության քայլը։ Նրանք ասել են, որ չնայած իրավիճակը իդեալական չէ, սանիտարական պարեկախումբը հիմնականում նախատեսված է ԵՄ մակարդակի համար, այլ ոչ թե ազգային քաղաքականության։ Նրանք նաև պնդեցին, որ AUR-ի անդամակցությունը աջակողմյան ECR խմբին այն դարձնում է ավելի ընդունելի գործընկեր, քան ավելի ծայրահեղական «Հայրենասերներ» խմբի կուսակցությունները։
Բաց մի թողեք
Ցտեսություն, Ելիսե. Մակրոնները խորհում են քաղաքականությունից հետո կյանքի մասին
Բրյուսելը Դելավերում է. Ֆոն դեր Լեյենը հետևողական է ստարտափների հանդեպ
Գերմանացի պահպանողականները ճնշում են գործադրում ֆոն դեր Լեյենի վրա՝ Բրյուսելի «մեքենան» քանդելու համար