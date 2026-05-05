Դաշտից գողացել են 224 ոչխար՝ պատճառելով մոտ 15 միլիոն դրամի վնաս. կան ձերբակալվածներ

Անձնական ունեցվածքի գողության վերաբերյալ հաղորդումը Համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժին ստացվել է ապրիլի 30-ին։
Ոստիկանություն դիմած քաղաքացին հայտնել է, որ ապրիլի 28-ին՝ ժամը 21-ից ապրիլի 29-ի ժամը 7-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ներքին Չարբախի 1-ին փողոցի հարակից դաշտից գողացել են իր 224 ոչխարը՝ պատճառելով մոտ 15 միլիոն դրամի վնաս։
ՆԳՆ ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ Շենգավիթի բաժնի համայնքային ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված արարքը կատարել է 30 և 27 տարեկան երեք երիտասարդ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում 30-ամյա երիտասարդը Նորագավիթի 6-րդ փողոցում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և իր կողմից շահագործվող «Հյունդաի Սոնատա» մակնիշի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է բաժին։
Գողոնը հայտնաբերվել է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողության մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։
30-ամյա երիտասարդը կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել է նախաքննական մարմին։
