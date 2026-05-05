Փախած մագնատ և միլիոններ կրիպտոարժույթներում. Լեհական սկանդալը բորբոքում է Տուսկի և Նավրոցկիի պայքարը

Կարգավորման շուրջ սրվող պայքարը սրում է լարվածությունը Լեհաստանի կենտրոնամետ վարչապետի և նրա ազգայնական նախագահի միջև։
Ամերիկայի առաջատար պահպանողական հավաքներից մեկը հովանավորած կրիպտոարժույթային ընկերության խնդիրները վերածվում են Լեհաստանում խոշոր քաղաքական պայքարի։
Zondacrypto բորսան հետաքննվում է լեհ դատախազների կողմից՝ հաճախորդներին մոլորեցնելու հետևանքով առաջացած առնվազն 350 միլիոն զլոտի (82.5 միլիոն եվրո) պոտենցիալ վնասների համար, մինչդեռ բորսայի ղեկավար Պշեմիսլավ Կրալն այժմ Իսրայելում է։ Նա ասում է, որ անմեղ է, և որ Zondacrypto-ն դեռևս վճարունակ է։
Կրիպտո կարգավորման ավելի լայն ջանքերը, և մասնավորապես Zondacrypto-ի ֆիասկոն, ներկայումս հակադրում են ԵՄ-ի կողմնակից վարչապետ Դոնալդ Տուսկին ազգայնական նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի և նրա կողմնակիցների հետ ընդդիմադիր «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցությունում։
Այս պայքարը հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ավելի լայն քաղաքական պայքարի մի մասն է, որտեղ Տուսկի կենտրոնամետ աջ լիբերալ քաղաքացիական կոալիցիան առաջատարն է, բայց դեռ կարող է կորցնել իշխանությունը աջակողմյան կուսակցությունների կոալիցիայի օգտին։
Այն նաև խճճում է ԱՄՆ-ի Zondacrypto-ի կողմից հովանավորվող Պահպանողական քաղաքական գործողությունների համաժողովի անցյալ տարվա լեհական հրատարակությունը, որը հայտնի է որպես CPAC, որտեղ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին հայրենիքի անվտանգության նախարար Քրիստի Նոեմը աջակցել է Նավրոցկիին Լեհաստանի նախագահական ընտրություններից առաջ։
Տուսկի կառավարությունը օգտվել է սկանդալից՝ ԵՄ-ի կողմից երկար ժամանակ աջակցվող կրիպտո կանոններն առաջ մղելու համար, մինչդեռ ընդդիմությունը պայքարում է այն բանի դեմ, ինչը նա համարում է քաղաքականացված ճնշում։
Վարչապետը, որը Նավրոցկիի հետ երկարատև քաղաքական պայքարի մեջ է, կապել է բորսան նախագահի կողմից երկու անգամ վետո դնելու հետ ԵՄ կրիպտոակտիվների շուկաների (MiCA) կարգավորմանը վերաբերող օրենսդրության վրա, որը սահմանում է արդյունաբերության չափանիշներ և ներդրողների պաշտպանություն կրիպտոակտիվների և դրանք սպասարկող ընկերությունների համար։
Նավրոցկին անցյալ ամիս արձագանքեց՝ Kanał Zero-ին, հայտնի առցանց լրատվական ծառայությանը, ասելով, որ Տուսկի կառավարությունը ռիսկի է դիմում խաթարել կրիպտոարժույթների շուկան՝ կարգավորող մարմինների չափազանց մեծ ջանքերի միջոցով։
«Կառավարությունը չի կարողանում պաշտպանել Լեհաստանի քաղաքացիների շահերը: Արդյունքում, այն ցանկանում է Լեհաստանից դուրս մղել ամբողջ կրիպտոարժույթների շուկան՝ կոպիտ մոտեցմամբ, այդ թվում՝ նրանց, ովքեր գործում են ազնիվ և չեն խաբում մարդկանց: Դա որևէ խնդիր չի լուծում», – ասաց Նավրոցկին։
Նավրոցկիի գրասենյակի ղեկավար Զբիգնև Բոգուցկին ասաց, որ նախագահը դեմ չէ կրիպտոարժույթների կարգավորմանը, բայց խնդիրներ ունի այն բանի հետ, ինչը նա անվանեց կառավարության կողմից առաջարկված «թերի կարգավորման մոդել»։
Ընդլայնվող պայքար
Սակայն Տուսկը կրիպտոարժույթների փոխանակման հետաքննությունն օգտագործում է որպես քաղաքական զենք իր հակառակորդների դեմ՝ պնդելով՝ առանց հրապարակային ապացույցներ ներկայացնելու, որ Zondacrypto-ն ստեղծվել է «ռուսական փողերով», ինչը Լեհաստանում պայթյունավտանգ մեղադրանք է։ Նա ասել է, որ Zondacrypto-ի կապերը քաղաքական աջերի հետ խաթարում են կրիպտոարժույթի ավելի լավ կարգավորման ջանքերը, չնայած բորսան այժմ գրանցված է Էստոնիայում, որն արդեն իսկ ներառել է ԵՄ MiCA կարգավորումը։
«Կրիպտոարժույթների շուկան և, ավելի լայն իմաստով, կրիպտոակտիվների շուկան պետք է ենթարկվեն կարգավորման։ Հակառակ դեպքում, այն բաց կլինի խարդախների և խարդախների համար, և կլինի լիակատար քաոս», – ասել է ֆինանսների նախարար Անջեյ Դոմանսկին։
Սոցցանցերում արված մեկնաբանության մեջ Կրալը դատապարտել է այն, ինչն անվանել է «քաղաքականապես դրդապատճառներով հարձակումներ մեր բորսայի վրա»։ Նա նաև պնդել է, որ իր ընկերությունը վճարունակ է և մերժել է այն մեղադրանքները, որ այն զրկվել է ակտիվներից։
«Ինձ և Zondacrypto-ին ներկայիս քաղաքական վեճերի մեջ ներքաշելու փորձերը նույնքան աբսուրդային են, որքան վնասակար են Լեհաստանի նորարարական շուկայի համար», – ասաց նա։
Zondacrypto-ն սերտորեն կապված է եղել պահպանողական քաղաքական գործունեության հետ։
«Մենք գիտենք, որ Zondacrypto-ն ֆինանսավորել է քաղաքական ասպարեզում տարբեր գործունեություններ, այդ թվում՝ Լեհաստանում CPAC միջոցառումը», – ասաց Դոմանսկին։
Նախկին արդարադատության նախարար Զբիգնև Զիոբրոյի հետ կապված «Supernish Poland Institute» հիմնադրամը ապրիլին խոստովանեց, որ Կրալից ստացել է 450,000 զլոտի։ Այնուամենայնիվ, այն պնդեց, որ Կրալից նվիրատվություն չի խնդրել։
Zondacrypto-ն նաև Լեհաստանի օլիմպիական կոմիտեի խոշոր հովանավոր է։
Կատովիցեի շրջանային դատախազությունը ապրիլի 17-ին հայտարարության մեջ նշել է, որ հետաքննություն է սկսել Zondacrypto-ի նկատմամբ՝ «տուժած կողմերի կողմից ներկայացված բողոքների և լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների հիման վրա, որոնք մատնանշում են Zondacrypto հարթակում պահվող միջոցների դուրսբերման հետ կապված խնդիրները»։
Zondacrypto-ն Կենտրոնական Եվրոպայի ամենամեծ կրիպտո բորսաներից մեկն է և թույլ է տվել ներդրողներին առևտուր անել ավելի քան 150 կրիպտոարժույթներով: Մեղադրողները նշել են, որ բորսայի հաճախորդները մոլորեցվել են բորսայում ինչպես ավանդական փող, այնպես էլ կրիպտոարժույթներ գնելու և անվտանգ պահելու իրենց կարողության վերաբերյալ, ինչը նրանց դրդել է ֆինանսական որոշումներ կայացնել, որոնք հանգեցրել են կորուստների:
Ռուսական տեսանկյուն
Տուսկը պնդում է, որ դա ավելին է, քան կարգավորող խնդիր: Նա իր փաստարկները ներկայացրել է խորհրդարանի փակ նիստում, ապա հրապարակավ ասել. «Ընկերության ֆինանսական հաջողությունը բխում է ոչ միայն այսպես կոչված «Բրատվա»-ի՝ Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ մաֆիոզ խմբավորումներից մեկի հետ կապված ռուսական փողերից, այլև ռուսական հետախուզական գործակալություններից»:
Zondacrypto-ն չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին:
Մինչ դատախազները փորձում են կառուցել իրենց գործը բորսայի դեմ, ներդրողները օգնության համար դիմում են փաստաբաններին:
«Մինչ օրս մի քանի տասնյակ մարդ է կապվել իմ ընկերության հետ, և ամեն օր նորերը գալիս են։ Անհատական կորուստները տատանվում են մի քանի հազար զլոտիից մինչև յոթանիշ գումարներ», – ասել է Ռոբերտ Նոգացկին, Skarbiec իրավաբանական ընկերության կառավարիչ գործընկեր և հիմնադիրը, որը զբաղվում է Zondacrypto հաճախորդների բողոքներով։
Zondacrypto-ի աճող խնդիրները աջակողմյան քաղաքական գործիչներին դրդում են կտրվել ընկերությունից։
PiS-ի առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկին քվեարկում է 2024 թվականի հունիսին Վարշավայում կայանալիք Եվրոպական ընտրություններից հետո։ | Omar Marques/Getty Images
PiS-ի առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկին անցյալ շաբաթ հայտարարել է, որ Տուսկի մեղադրանքները «փորձ են կրիպտոարժույթների սկանդալի մեղքը բարդել «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցության վրա։ Մեր կուսակցությունը բացարձակապես կապ չունի դրա հետ»։
Նա հավելել է. «Ես կրիպտոարժույթների լիակատար արգելքի կողմնակից եմ։ Եվ, իհարկե, ես կաջակցեմ նման օրենքին»։
Կաչինսկին նաև հերքեց այն պնդումները, որ PiS-ի հետ կապված խմբերը գումար են ստացել Zondacrypto-ից։
Կրիպտոարժույթի կողմնակից ծայրահեղ աջ «Կոնֆեդերացիա» կուսակցության առաջնորդները փորձում են հեռու մնալ Zondacrypto-ից՝ միաժամանակ հարձակվելով Տուսկի վրա։
Կուսակցության առաջնորդներից մեկը՝ Քշիշտոֆ Բոսակը, կոչ արեց Տուսկին հրապարակել Zondacrypto-ի դեմ իր մեղադրանքները խորհրդարանի փակ նիստի ժամանակ։ Նա նաև կասկածի տակ դրեց կրիպտո կարգավորման անհրաժեշտությունը։
«Ես դեռևս կարծում եմ, որ կառավարությունը չպետք է կարգավորի կրիպտոարժույթների շուկան», – ասաց նա անցյալ շաբաթ։ «Այն չունի դրա համար անհրաժեշտ գործիքները, և դա հակասում է կրիպտոարժույթների շուկայի բնույթին»։
