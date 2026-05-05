EU – Armenia

Ավստրիան արտաքսում է Ռուսաստանի դեսպանատան երեք աշխատակիցների՝ Վիեննայում անտենաների լրտեսության կասկածանքով

Ռուսաստանի դեսպանատունը երկուշաբթի օրը հայտարարության մեջ նշել է, որ ի գիտություն է ընդունել Ավստրիայի «վրդովեցուցիչ» որոշումը իր աշխատակիցների վերաբերյալ։

Արտգործնախարարությունը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Ավստրիան արտաքսել է Ռուսաստանի դեսպանատան երեք աշխատակիցների, որոնք կասկածվում էին լրտեսության մեջ՝ ռուսական դիվանագիտական ​​շենքերում անտենաներ օգտագործելով։

Նախարարությունը հաստատել է կիրակի օրը ավստրիական հանրային ORF հեռարձակողի կողմից հեռարձակված հաղորդագրությունը, որում ասվում է, որ իշխանությունները կասկածում են երեք դիվանագետներին լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ՝ օգտագործելով Վիեննայում Ռուսաստանի դեսպանատան և Դոնաուշտադտ շրջանում գտնվող դիվանագիտական ​​համալիրի տանիքներին տեղադրված անտենաները։

ORF-ի հաղորդմամբ՝ տեղադրումները թույլ են տվել Ռուսաստանին որսալ Վիեննայում գտնվող միջազգային կազմակերպությունների կողմից արբանյակային ինտերնետի միջոցով փոխանցվող տվյալները։

Ավստրիայում տեղակայված են ՄԱԿ-ի մի քանի գործակալություններ, այդ թվում՝ Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալությունը, ինչպես նաև Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպությունը և Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը։

«Լրտեսությունը Ավստրիայի համար անվտանգության խնդիր է։ Այս կառավարությունում մենք փոխել ենք ուղղությունը և վճռական գործողություններ ենք ձեռնարկում դրա դեմ», – հայտարարության մեջ ասել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Բեատե Մայնլ-Ռեյզինգերը։

«Մենք սա միանշանակորեն հստակեցրել ենք ռուսական կողմին, այդ թվում՝ Ռուսաստանի դեսպանատանը տեղադրված անտենաների վերաբերյալ։ Մի բան հստակ է. անընդունելի է, որ դիվանագիտական ​​անձեռնմխելիությունը օգտագործվի լրտեսության համար»։

Արևմտյան Եվրոպայի երկրները և Ռուսաստանը մի քանի անգամ վտարել են միմյանց դիվանագետներին 2022 թվականի փետրվարին Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից ի վեր։

Ավստրիան, որը Եվրամիության անդամ է և ունի ռազմական չեզոքության քաղաքականություն, սկզբում տատանվում էր նման գործողություններ ձեռնարկելու հարցում, բայց վերջերս վտարել է ավելի շատ ռուս դիվանագետների։

ORF-ի տվյալներով՝ Ռուսաստանի դեսպանը ապրիլին կանչվել է Արտաքին գործերի նախարարություն՝ դիվանագետների գործունեության պատճառով։ Ռուսական կողմին խնդրել են վերացնել իրենց անձեռնմխելիությունը, որպեսզի դատախազները կարողանան հետաքննություն սկսել, սակայն նրանք հրաժարվել են, ինչը հանգեցրել է արտաքսման, հաղորդում է ORF-ը: Նրանք արդեն լքել են Ավստրիան, ասվում է հայտարարության մեջ։

Իր հայտարարության մեջ արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Ավստրիան ներկայումս խստացնում է լրտեսության մասին օրենքը՝ նման դեպքերը կանխելու համար։

Ներկայումս գործող օրենսդրությունը պատժում է օտարերկրյա ծառայությունների կողմից լրտեսությունը միայն այն դեպքում, եթե այն թիրախավորում է ավստրիական շահերը: Ավստրիայի մամուլի գործակալության տվյալներով՝ կառավարության կողմից առաջարկվող փոփոխությունները կպահանջեն նմանատիպ պաշտպանություն միջազգային կազմակերպությունների դեպքում։

Ռուսաստանի դեսպանատունը երկուշաբթի օրը հայտարարության մեջ նշել է, որ հաշվի է առել Ավստրիայի «վրդովեցուցիչ» որոշումը իր աշխատակիցների վերաբերյալ։

Մոսկվան խստորեն կարձագանքի, ասվում է հայտարարության մեջ՝ հավելելով. «Վիեննան կրում է երկկողմ հարաբերությունների հետագա վատթարացման լիակատար պատասխանատվությունը, որոնք արդեն գտնվում են պատմականորեն ամենացածր մակարդակի վրա»։

