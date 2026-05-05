Դիվանագետները հետևում են Ղարաբաղի վերակառուցմանը՝ խաղաղության հաստատմանը զուգընթաց

Եվրոպացի և ամերիկացի դիվանագետները հետևում են Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի վերակառուցմանը և աջակցություն են հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում, որը տասնամյակներ շարունակ տևած հակամարտությունների մեջ է մինչև 2025 թվականը։
Ադրբեջանում հավատարմագրված ամերիկացի և եվրոպացի դիվանագետների պատվիրակությունը շաբաթավերջին այցելել է Ղարաբաղի հետհակամարտական վերակառուցման վայրեր, քանի որ Հայաստանի հետ խաղաղությունն ավելի արագ է զարգանում՝ նոր քաղաքական և տնտեսական նախաձեռնությունների շնորհիվ։
Նիդեռլանդների դեսպան Մարիան դե Յոնգը Euronews-ին ասել է, որ դիվանագիտական պատվիրակությունը ցանկանում է տեսնել «վերակառուցման առաջընթացը», քանի որ «մենք՝ որպես Նիդեռլանդներ, լիովին աջակցում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաշտեցման գործընթացին որպես ԵՄ մաս»։
Դիվանագետի խոսքով՝ Նիդեռլանդները հնարավորություններ է փնտրում աջակցություն ցուցաբերելու կապի և ներդրումների ոլորտում։
Ուկրաինայի դեսպան Յուրի Հուսևն ասել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացը «լավ օրինակ է, թե ինչպես են երկու երկրները լուծել երկարատև հակամարտությունը՝ հարգելով միջազգային իրավունքը»։
Ընդգծելով ԱՄՆ-ի դերը խաղաղության գործընթացում, Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատան փոխդեսպան Էմի Քարլոնը Euronews-ին ասել է, որ Բաքուն և Վաշինգտոնը «ձեռնարկում են կոնկրետ գործողություններ՝ խաղաղություն և երկկողմ գործընկերություն իրականացնելու համար»։
Երկու նախկին մրցակիցների միջև ընթացող խաղաղության գործընթացի զարգացմանը զուգընթաց, Ղարաբաղում վերականգնման ջանքերը առաջ են շարժվում, իսկ ենթակառուցվածքային նախագծերը ձևավորում են տարածաշրջանի զարգացման նոր փուլ։
