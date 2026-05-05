ԵՄ կողմից 20 միլիարդ եվրո արժողությամբ հսկայական արհեստական ​​բանականության համակարգչային կենտրոններ կառուցելու ծրագիրը

ԵՄ-ն մեղադրվում է արհեստական բանականության համակարգչային երազանքների վրա 20 միլիարդ եվրո վատնելու մեջ։ Քննադատները պնդում են, որ Բրյուսելի կողմից նախագծված հսկայական համակարգչային կենտրոնների պահանջարկ չկա։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական Միության կողմից 20 միլիարդ եվրո արժողությամբ հսկայական արհեստական բանականության համակարգչային կենտրոններ կառուցելու ծրագիրը լայն քննադատության է արժանանում մեկնարկից առաջ։
Արհեստական բանականության հզոր մոդելներ մարզելու համար շատ մեծ համակարգչային կենտրոններ կառուցելու ծրագիրը, որը ուրվագծվել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից ավելի քան մեկ տարի առաջ, կհայտարարվի այս գարնանը՝ որպես Եվրոպայի պատասխան ԱՄՆ-ի համարձակ ջանքերին՝ համակարգչային հզորությունը խթանելու համար։
Սակայն օրենսդիրներն ու փորձագետները կասկածի տակ են դնում, թե արդյոք Եվրոպայում պահանջարկ կա այդ շենքերի կողմից առաջ քաշվող համակարգչային հզորության նկատմամբ, և ասում են, որ ԵՄ-ն ռիսկի է դիմում 20 միլիարդ եվրո ներդնել այնպիսի ջանքերի մեջ, որոնք անհաջող կլինեն ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ մրցակցելու հարցում։
Քանի որ դաշինքն արդեն հետ է մնում ԱՄՆ-ից և Չինաստանից՝ տեխնոլոգիայի կարգավորման վրա ուժեղ ուշադրության պատճառով, անարդյունավետ համակարգչային հզորության ծրագիրը դաշինքին ավելի կհետ մղի, քանի որ OpenAI-ի 500 միլիարդ դոլար արժողությամբ Stargate տվյալների կենտրոնի նման խոշոր նախագծերը կշարունակվեն։
«Ոչ ոք չկարողացավ ինձ բացատրել, թե ինչպիսի բիզնես պլան են նրանք ծրագրում այս գիգագործարանների հետ կապված», – Բրյուսելում վերջերս կայացած միջոցառման ժամանակ ասաց Եվրոպական խորհրդարանի գերմանացի կանաչների պատգամավոր Սերգեյ Լագոդինսկին։
«Ես խոսեցի նրանց հետ, ովքեր ասում էին. «մեզ պարզապես ավելի շատ հաշվողականություն է պետք Եվրոպայում»։ Բայց հետո, երբ ես նրանց հարցնում եմ. «Ինչի՞ համար», նրանք ասում են. «Դա կարևոր չէ, մեզ պարզապես ավելի շատ հաշվողականություն է պետք»։
Եվրահանձնաժողովը պատասխանում է, որ Եվրոպային հաշվողական հզորություն է պետք՝ այլ մայրցամաքներից չափազանց կախված չլինելու համար։ «Խոսքը միայն հում հաշվողական հզորության մասին չէ, այլ ինքնիշխան հաշվողականության մասին է», – ասաց Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն։
«Աստղային դարպասի» մրցակից
Եվրոպական հանձնաժողովը ջանքեր է գործադրում հաշվողական հզորություն տրամադրելու դաշինքի տեխնոլոգիական չեմպիոններին, ստարտափներին և հետազոտողներին՝ փորձելով համապատասխանել ԱՄՆ առաջատար խոշոր լեզվական մոդելների (LLM) զարգացմանը, ինչպիսիք են OpenAI-ի GPT-ն և Anthropic-ի Claude-ը։
Որպես վաղ խոստում, Հանձնաժողովը 2024 թվականին հայտարարեց 16 երկրներում արհեստական բանականության վրա կենտրոնացած 19 գերհամակարգիչներ կառուցելու ծրագրերի մասին, որոնք հայտնի են որպես արհեստական բանականության գործարաններ: Անցյալ տարվա փետրվարին ֆոն դեր Լեյենը ուրվագծեց հաջորդ քայլը՝ գիգագործարաններ:
Նպատակն է կառուցել չորսից հինգ մեգա-օբյեկտ, որոնցից յուրաքանչյուրը կաշխատի 100,000 գրաֆիկական մշակման միավորներով (GPU), որոնք արհեստական բանականության մոդելների մարզման համար օգտագործվող չիպերի տեսակ են: Դրանք չորս անգամ մեծ կլինեն արհեստական բանականության գործարաններից և կմրցակցեն աշխարհի առաջատար նախագծերից մի քանիսի հետ, ինչպիսին է OpenAI-ի Stargate տվյալների կենտրոնը Նորվեգիայում:
Նախագծերը կֆինանսավորվեն պետական և մասնավոր ներդրումների համադրմամբ, և ԵՄ-ն ստեղծել է 20 միլիարդ եվրոյի հիմնադրամ՝ իր կողմից ծրագրերը ֆինանսավորելու համար: Անցյալ տարի Հանձնաժողովի կողմից անցկացված ոչ պաշտոնական ստուգման ընթացքում ներկայացվել է 16 երկրներում 60 օբյեկտներ հիմնելու 76 հայտ, որոնց թվում են եղել նաև այնպիսի հաստատված ընկերություններ, ինչպիսին է French Scaleway-ը:
«Սա ցույց է տալիս շուկայական զգալի պահանջարկի ի հայտ գալը», – ասել է Հանձնաժողովի Ռեժնիեն:
Աշխատանքներ են տարվում այդ առաջարկներից մի քանիսը միավորելու և վերջնականապես ավարտելու, ինչպես նաև առաջարկները սատարող ԵՄ երկրների և ԵՄ գերհամակարգիչների ցանցը շահագործող EuroHPC կոչվող մեխանիզմի միջև գործնական մանրամասները ճշգրտելու ուղղությամբ: Առաջարկների պաշտոնական հրավերը երկու անգամ հետաձգվել է և այժմ նախատեսվում է, որ այն կմեկնարկի այս գարնանը։
Գաղափարը պարզ է. կառուցել շատ մեծ օբյեկտներ՝ շատ մեծ արհեստական բանականության մոդելներ պատրաստելու համար, ինչը պահանջում է հսկայական քանակությամբ հաշվողական հզորություն։
Սակայն քննադատները նշում են, որ պարզ չէ, թե որ ընկերությունները կօգտագործեն մեգա օբյեկտների հզորությունը՝ համեմատած փոքր օբյեկտների հետ: «Շատ ավելի քիչ պարզ է, թե ինչ լսարան ունեն գիգագործարանները», – հարցազրույցում ասել է Նիկոլետա Կյոսովսկան, Բրյուսելում գտնվող Եվրոպական քաղաքականության ուսումնասիրությունների կենտրոնի հետազոտական օգնականը։
Կյոսովսկան համահեղինակել է գիգագործարանների մասին զեկույց՝ «Նորարարության սրբավայրեր, թե՞ անապատի տաճարներ» վերնագրով։
«Մենք այդքան շատ արհեստական բանականության ընկերություններ չունենք, մենք ունենք միայն Միստրալը», – ասաց նա։
Եվրոպայի կախվածությունը
Բացի ֆրանսիական արհեստական բանականության առաջատարից, Եվրոպայում չկան արհեստական բանականության ընկերություններ, որոնք կարող են մշակել մոդելներ, որոնց համար անհրաժեշտ է այդքան հաշվողական հզորություն մարզվելու համար։ Սակայն Միստրալը չի սպասում արհեստական բանականության գիգագործարանների գործարկմանը. այն կառուցում է իր սեփական ենթակառուցվածքը։
Փետրվարին ընկերությունը հայտարարեց Շվեդիայում տվյալների կենտրոններում 1.2 միլիարդ եվրոյի ներդրման մասին։ Մարտի վերջին այն 830 միլիոն դոլար հավաքեց՝ Փարիզի մոտ մոտ 14,000 գրաֆիկական պրոցեսորներով տվյալների կենտրոն ֆինանսավորելու համար։
Սա խթանել է Հանձնաժողովին կոչեր՝ չկենտրոնանալ ChatGPT-ին մրցակցող խոշոր լեզվական մոդելների մշակողներին հաշվողական հզորություն տրամադրելու վրա, այլ կրկնապատկել դրա արդյունաբերական ուժեղ կողմերը։
«Մենք երբեք չենք կարող մրցակցել ԱՄՆ-ում արդեն կատարված ներդրումների հետ», – փետրվարին կայացած քննարկման ժամանակ ասել է Բուլղարիայի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Եվա Մեյդելը։ «Կա մի ամբողջ աշխարհ՝ իրավաբանության մագիստրատուրայից այն կողմ, որտեղ գտնվում են մեր՝ որպես եվրոպացիների, ռազմավարական առաջընթացները», – ասել է նա։
Նա պնդել է, որ իրավաբանության մագիստրատուրայի ուսանողները կարող են տեքստեր կազմել, բայց դրանք օպտիմալացված չեն այնպիսի խնդիրների համար, ինչպիսիք են նոր մարտկոցային տեխնոլոգիաների մշակումը, որոնցից կարող է օգտվել ԵՄ արդյունաբերական բազան։
Նա չի ասել, որ գիգագործարաններին բացակայում է ճիշտ կենտրոնացումը, բայց կոչ է արել Հանձնաժողովին քննարկել նախագծի «վերջնական վիճակը»։
Միստրալը չի պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին՝ այն մասին, թե արդյոք մտադիր է օգտագործել գիգագործարանները։
Կան նաև մտահոգություններ, որ գիգագործարանները կմեծացնեն Եվրոպայի կախվածությունը ամերիկյան տեխնոլոգիաներից՝ Սիլիկոնյան հովտում գտնվող չիպեր արտադրող ընկերության գերիշխանության պատճառով, որը գրաֆիկական պրոցեսորների չիպերի աշխարհի առաջատար մատակարարն է։
Եվրոպական խորհրդարանի 18 օրենսդիրներից բաղկացած խումբը զգուշացրել է հանձնաժողովին, որ տվյալների կենտրոնների տարածքը «կենտրոնացված է և գերիշխում է մեկ մատակարարի կողմից» և հարցրել. «Ինչպե՞ս է հանձնաժողովը մտադիր օգտագործել արհեստական բանականության գիգագործարանների նախաձեռնությունները՝ Եվրոպայի ռազմավարական կախվածությունները նվազեցնելու համար»։
Ռենյեն հրաժարվել է ուղղակիորեն պատասխանել Nvidia-ի շուրջ մտահոգություններին, բայց ասել է, որ գիգագործարանները կխթանեն Եվրոպայի ինքնիշխանությունը՝ խուսափելով ԱՄՆ ենթակառուցվածքներից կախվածությունից։
«Եվրոպական արդյունաբերությունը և հետազոտողները բացահայտորեն պահանջում են ինքնիշխան միջավայրեր, որտեղ իրենց ռազմավարական տվյալները և սեփական մոդելները լիովին պաշտպանված կլինեն եվրոպական օրենսդրությամբ՝ առանց երրորդ երկրների միջամտության հնարավորության», – ասել է նա։
Մյուսները ասում են, որ ծրագիրը չափազանց փոքր է, չափազանց ուշացած, և ԵՄ 20 միլիարդ եվրոյի ներդրման մասշտաբը չի համապատասխանում այն մասին, ինչ ստեղծվում է աշխարհում։
OpenAI-ը անցյալ տարի մեկնարկեց 500 միլիարդ դոլարի հաշվողական հզորության ծրագիր՝ սկզբնական ուշադրությունը կենտրոնացնելով ԱՄՆ-ի վրա, մինչդեռ Anthropic-ը նույնպես ներկայացրեց այնտեղի ենթակառուցվածքներում 50 միլիարդ դոլարի ներդրում։
«Եթե համեմատեք աշխարհի մյուս մասերը և ներդրումների ծավալները, դրանք բոլորովին այլ մասշտաբի են», – փետրվարին կայացած քննարկման ժամանակ ասաց Ջեֆ Քեմփբելը, կալիֆոռնիական տեխնոլոգիական հսկա Cisco-ի գլխավոր կառավարական ռազմավարության պատասխանատուն։ «Կրկնապատկման մասին մտածելը կարող է լավ գաղափար լինել»։
