ԵՄ տեխնոլոգիական ինքնիշխանության ծրագիրը վտանգում է առևտրային համաձայնագիրը, զգուշացնում է ԱՄՆ դեսպանը

«Կամ դուք մեզ հետ եք աշխատում, կամ ոչ», – զգուշացնում է Էնդրյու Փազդերը:
ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպանը զգուշացրել է դաշինքին «պաշտպանչական» կանոններ չներդնել ամպային և կիսահաղորդչային տեխնոլոգիաների մասին առաջիկա օրենքներից առաջ՝ ենթադրելով, որ տեխնոլոգիական ինքնիշխանության նախատեսված փաթեթը կարող է սպառնալ ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրին։
Այս ամսվա վերջին հանձնաժողովը պատրաստվում է ներկայացնել առաջարկվող օրենքների մի փաթեթ, որը կներառի Չիպսերի մասին օրենքի վերանայումը և Ամպային և արհեստական բանականության զարգացման մասին օրենքը (CAIDA), որոնք համապատասխանաբար նպատակ ունեն սահմանափակել տեղական ընկերությունների սուբսիդիաները և պետական գնումները՝ տեղական ենթակառուցվածքները խթանելու և արտասահմանյան տեխնոլոգիաներից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով։
Սակայն երկուշաբթի օրը Euractiv-ին տված բացառիկ հարցազրույցում Էնդրյու Փազդերը զգուշացրել է, որ նախատեսված մոտեցումը «շատ չի համապատասխանում ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային շրջանակային համաձայնագրին»։
Նա նշել է, որ ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը, այսինքն՝ 2025 թվականի հուլիսի Թըրնբերիի համաձայնագիրը, փորձում է «վերացնել առևտրի ոչ սակագնային խոչընդոտները»։
Դեսպանը նաև զգուշացրեց, որ հարկատուների գումարները ԵՄ ընկերությունների համար սահմանափակելը «պրոտեկցիոնիզմի այն տեսակն է», որին ԱՄՆ-ն դեմ է։
«Ես վստահ եմ, որ մեր առևտրային ներկայացուցիչը [Ջեյմիսոն Գրիրը], մեր առևտրի նախարարը [Հովարդ Լուտնիկը] անմիջական կապի մեջ կլինեն Եվրոպայի հետ՝ նրան [ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչին] տեղեկացնելու համար», – հավելեց Պուզդերը։
Արդյոք ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային լարվածությունը կարող է ավելի մեծանալ, քան վերջերս Թրամփի կողմից եվրոպական մեքենաների վրա 25% մաքսատուրք սահմանելուց հետո աճը, Պուզդերը պատասխանեց. «Հուսով եմ՝ ոչ»։
Նա հավելեց, որ ԵՄ-ի կողմից «Եվրոպայում ԱՄՆ կազմակերպությունների մրցունակությունը սահմանափակելու միջոցով եվրոպական կազմակերպությունների մրցունակությունը բարելավելու փորձերը կարմիր գիծ են ԱՄՆ-ի համար։
ԵՄ ընկերությունների մրցունակությունը բարձրացնելու նման մոտեցումը «ձախողված ռազմավարություն» է, ասաց նաև Պուզդերը։
Դերակարգավորում
ԵՄ-ի մրցունակությունը բարձրացնելու ճիշտ ճանապարհը դերակարգավորումն է, ըստ Պուզդերի, ով նախընտրելի մոտեցումը ամփոփել է որպես «դուրս եկեք ճանապարհից և թույլ տվեք մասնավոր հատվածին անել այն, ինչ անում է»։
Դերակարգավորումը ԵՄ-ի՝ ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորության մի մասն է, ըստ Պուզդերի, չնայած Հանձնաժողովի կողմից Թրամփի վարչակազմի հետ նման կանոնների խախտման վերաբերյալ ցանկացած համաձայնագրի բազմիցս հերքմանը։
Տեխնոլոգիական ինքնիշխանության օրակարգ հետապնդելու փոխարեն, ԵՄ-ն «ավելի լավ կլինի» համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ արհեստական ինտելեկտի չիպերի և տվյալների կենտրոնների մշակման և կառուցման գործում, ասել է Պուզդերը։
«Դուք կամ համագործակցում եք մեզ հետ, կամ ոչ», – հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
Pine Astoria հյուրանոց․ Լույսի, համի և հյուրընկալության ներդաշնակություն Թբիլիսիում. Լուսանկարներ
ԵՄ-ն քննարկում է ածխածնային հարկի մեղմացումը Ուկրաինայի հիմնական ռազմական ռեսուրսի վրա
Թրամփը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ի կողմից ԵՄ մեքենաների վրա սահմանված մաքսատուրքերը կբարձրացնի մինչև 25%