05/05/2026

Կրակոցներ Երևանում. հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդը մահացել է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/05/2026

Մայիսի 5-ին կրակոցներ են հնչել Երևանում, ինչի հետևանքով կա զոհ։

Ժամը 13:30-ի սահմաններում ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Շենգավիթի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Բագրատունյաց 13 հասցեում կրակոցներ են հնչել, և կա տուժած։

Ինչպես հայտնում է Տhamshyan.com-ը, ժամանել են իրավապահները:

Մինչ կժամանեին քրեական և համայնքային ոստիկանները, նշված վայրից հրազենային վնասվածքով հիվանդանոց է տեղափոխվել մի քաղաքացի, որտեղից կարճ ժամանակ անց ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, որ վիրավորը, գիտակցության չգալով, մահացել է։

Դեպքի փաստով «սպանություն» հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են դեպքի հանգամանքները, մահացածի և կրակոցներ արձակողի ինքնությունը, և ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ հանցագործություն կատարած անձին և հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։

Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են արնանման հետքեր, ծխախոտ և այլ կասկածելի իրեր։

Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ, որոնք հրաժարվեցին տեսախցիկի առաջ խոսելուց, ասում էին, որ մահացածը մոտ 40 տարեկան է, որի անունը Արտյոմ է։

