Առանձնազրույց ԵԽ նախագահ Անտոնիու Կոշտայի և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ․ Տեսանյութ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առանձնազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտայի և Եվրոպական Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։
Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է վարչապետը։
Երևանում մայիսի 5-ին կմեկնակի Հայաստան-Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովը: Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ Եվրոպական միությունը՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը:
ՀՀ նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահներ Անտոնիու Կոշտայի և Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի դիմավորման արարողությունը: Գագաթնաժողովի ավարտին սպասվում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտայի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի համատեղ հայտարարությունները:
Բաց մի թողեք
Երբ թվում էր, թե Հայաստանը չունի հույս և հենարան, մենք զգացինք և շոշափեցինք նախագահ Մակրոնի ձեռքը․ Փաշինյան
Պետք է մեծ խիզախություն այսպիսի խաղաղություն ունենալու համար․ այսօր Եվրոպան նույնպես պետք է ձեզ ձեռք մեկնի․ Մակրոնը՝ Փաշինյանին
Ինչպիսին էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությունը. Լուսանկարներ