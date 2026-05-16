Վիեննայից մինչև Բերգեն. Եվրատեսիլ 2026-ի մեծ եզրափակիչը դիտելու լավագույն վայրերը

Բարերից մինչև կենդանի երաժշտության վայրեր և հանրային ասպարեզներ, Եվրատեսիլ երգի մրցույթի երկրպագուները կունենան ընտրության լայն հնարավորություն, երբ խոսքը վերաբերում է շաբաթ օրվա մեծ եզրափակչի դիտման տարբերակներին։
Երաժշտասերները պատրաստվում են այս շաբաթ երեկոյան երկար սպասված Եվրատեսիլ 2026-ի եզրափակչին, մի քանի մարդիկ օգտագործում են այս հնարավորությունը միջոցառումը վերածելու համատեղ երեկոյի, այլ ոչ թե տանը մնալու և հեռուստացույց դիտելու։
Մեծ Բրիտանիայում սա հանգեցրել է ընդհանուր դիտման երեկույթների վայրերի, ինչպիսիք են ցուցադրությունների սրահները, կինոթատրոնները և կենդանի երաժշտության վայրերը, պահանջարկի աճի։ Այս վայրերի հարցումները եզրափակչին նախորդող տարում աճել են 73%-ով, ըստ Tagvenue-ի, հիմնականում Լոնդոնում, Մանչեսթերում և Բիրմինգհեմում։
Այնուամենայնիվ, այս երևույթը ավելի տարածված է դառնում նաև մայրցամաքային Եվրոպայում, որտեղ մի քանի հիմնական քաղաքներ հազարավոր հեռուստադիտողներ են գրավում բարերում, բացօթյա վայրերում և հանրային ասպարեզներում՝ կենսուրախ և էներգետիկ դիտման երեկույթների համար։
«Եվրատեսիլը դառնում է շատ ավելին, քան պարզապես հեռուստատեսային հեռարձակում. այն դառնում է սոցիալական միջոցառում, որը մարդիկ ցանկանում են միասին զգալ», – ասաց Արթուր Ստեփանիակը, Tagvenue-ի գործադիր տնօրենը։
Նա ավելացրեց. «Մենք տեսնում ենք կինոթատրոնների, ցուցադրությունների սրահների և կենդանի երաժշտության վայրերի աճող պահանջարկ, քանի որ մարդիկ ընկերների հետ կազմակերպում են մեծ դիտումների երեկույթներ: Տվյալները ցույց են տալիս, որ հանդիսատեսը ավելի ու ավելի է ցանկանում համատեղ մթնոլորտ մեծ մշակութային պահերի համար, և Եվրատեսիլը տարվա ամենամեծ համատեղ դիտման միջոցառումներից մեկն է»։
Բայց որտե՞ղ են այս տարի Եվրատեսիլի եզրափակիչը դիտելու լավագույն վայրերը։
Վիեննան ակնհայտորեն գլխավորում է ցուցակը որպես Եվրատեսիլ 2026-ի հյուրընկալող երկիր, իսկ մրցույթի ամենամեծ, պաշտոնական հանրային դիտման տարածքը Եվրատեսիլ գյուղն է (Rathausplatz):
Երկրպագուները կարող են վայելել էլեկտրական մթնոլորտ՝ լի սպասումներով, բազմազան ուտեստներով և բազմաթիվ կենդանի ելույթներով այստեղ։
Այլընտրանքորեն, կարող եք այցելել Սուրբ Յակոբ-Պարկի Arena plus-ը, որը հանրային դիտման մեկ այլ խոշոր միջոցառում է՝ միջազգային արտիստների տպավորիչ կազմի նախնական կենդանի ելույթներով։
Այլ վայրեր, ինչպիսիք են Բնության պատմության թանգարանը և Պաուլուսի մշակութային տաճարը, նույնպես կազմակերպում են մասնագիտացված դիտումներ։
Բերգեն, Նորվեգիա
Բերգենը նախկինում Եվրատեսիլի հյուրընկալողն էր 1986 թվականին, և մրցույթի հանդեպ սերը պահպանվել է մինչ օրս։ Eurovoix-ի տվյալներով՝ 2025 թվականին Նորվեգիայից մրցույթը դիտել է մոտ 844,000 մարդ։ Տարիների ընթացքում երկիրը մշտապես ունեցել է մրցույթի ամենաբարձր դիտողություններից մեկը։
Բերգենն իսկապես կենդանանում է «Եվրատեսիլի» ժամանակ՝ հսկայական փողոցային երեկույթներով և թեմատիկ բարային ու ռեստորանային երեկոներով։
Երկրպագուները կարող են շաբաթ երեկոյան այցելել իռլանդական «Ֆինեգանս» պանդոկ՝ ժամը 20:00-ից սկսվող հսկայական դիտման երեկույթի համար, կամ այցելել Cornerteateret կատարողական արվեստի վայր՝ «Hit Happens» իմպրովիզացիոն երաժշտական շոուի Եվրատեսիլի հատուկ թողարկման համար, որը նույնպես սկսվում է ժամը 20:00-ին՝ հանդիսատեսի համար նախատեսված փորձառության համար։
Բացի դիտման երեկույթներից, Բերգենը նաև հպարտանում է ֆանտաստիկ ֆիորդերով, լեռներով և շունչ կտրող տեսարաններով, ինչպես նաև Բրիգեն Ուորֆի պատմական ճարտարապետությամբ։
Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա
Լոնդոնը դիտման երեկույթի մեկ այլ հիանալի տարբերակ է՝ աշխույժ և հաճախ փայլուն միջոցառումների լայն տեսականիով՝ սկսած նվիրված գիշերային ակումբների շքեղություններից մինչև հարմարավետ պանդոկային հավաքույթներ և գարեջրատան ցուցադրություններ։
Երկրպագուները կարող են այցելել The Garden Vauxhall՝ հսկայական բացօթյա, բայց ծածկած գարեջրատուն՝ փողոցային սննդի և դրագ հաղորդավարների մասնակցությամբ խոշոր ցուցադրության համար, կամ գնալ Հին Սպիտալֆիլդսի շուկա և վայելել ներկայացումը պարզապես հսկայական լայն էկրանին։
Phoenix Arts Club-ը առաջարկում է թատերական մթնոլորտ՝ կաբարեի ոճով, բարձր օկտանային դիտումներով, մինչդեռ Գրինվիչի The Dial-ը ունի տանիքի երեկույթ՝ քաղաքի գեղատեսիլ երկնաքերի տեսարաններով։
Մալմյո, Շվեդիա
Մալմյոն մեկ այլ հայտնի դիտման երեկույթի վայր է, որն արդեն երեք անգամ հյուրընկալել է մրցույթը՝ 1992, 2013 և 2024 թվականներին։
Եվրատեսիլը շատ լուրջ է ընդունվում Շվեդիայում, քանի որ երկիրը նաև հայտնի դիսկո խմբի և մրցույթի նախկին աստղերի՝ ABBA-ի հայրենիքն է։
Երկրպագուները կարող են վայելել մի շարք հանրային դիտման տարածքներ, քաղաքային տոնակատարություններ և դրանց հետ կապված միջոցառումներ՝ բոլորը շատ փոքր, քայլելու համար հարմար քաղաքում, ինչը նշանակում է, որ դուք կարող եք մեկ գիշերվա ընթացքում դիտել մի քանի միջոցառումներ։
Շաբաթ օրը՝ ժամը 18:00-ին, այցելեք Mezz Bar Eurovision 2026 Watch Party-ին Freight Island-ում՝ մեծ էկրանով ուղիղ դիտման, DJ-ների, հիանալի ձայնի և կենդանի կատարողների համար։
Մալմյո Արենան և մոտակա Հիլի շրջանը նույնպես ունեն եռուն մթնոլորտ՝ երկրպագուների մեծ ակտիվությամբ և հավաքույթներով, ինչպես նաև պատմական Լիլլա Տորգ հրապարակը՝ բազմաթիվ սրճարաններով և բարերով՝ ներսի և դրսի երեկույթի մթնոլորտի համադրությամբ։
Պորտո, Պորտուգալիա
Պորտոն ևս մեկ հիանալի վայր է Եվրատեսիլի մեծ եզրափակիչը դիտելու համար, որտեղ այս տարի նախատեսված են մի շարք մասնագիտացված, բարձր էներգիայով միջոցառումներ։
Այցելեք Look.Sharp սրճարան՝ ուղիղ ցուցադրության, մեծ եզրափակչի երեկույթի և «կանխատեսեք հաղթողին» խաղի համար։ Տոմսերի գինը սկսվում է 10 եվրոյից՝ կոկտեյլի և միայն կանգնածների համար, իսկ «գլխավոր խնջույքի» գինը՝ 25 եվրո։
Երկրպագուները կարող են նաև այցելել Fino Golf Club՝ կենդանի երաժշտությամբ, ֆիրմային կոկտեյլներով, ուտեստներով և արհեստագործական գարեջրով դիտման երեկույթի համար, որը սկսվում է ժամը 19:30-ից։
Էրազմուսի ուսանողական ցանցը (ESN) նաև կազմակերպում է Եվրատեսիլի բազմազան երեկոներ՝ էներգետիկ մթնոլորտով, ավելի քան 25 մարդով և սոցիալական, խիստ միջազգային ամբոխով։
