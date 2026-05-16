Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը «հպարտանում է» Բարսելոնայի «Յամալով» պաղեստինյան դրոշի շուրջ վեճի ժամանակ

Իսպանիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել են Գազայի պատերազմի սկսվելուց ի վեր, որը սկսվել է Համասի գլխավորած Իսրայելի վրա 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին հարձակումից հետո։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ «Բարսելոնայի» աստղ Լամինե Յամալը «հպարտացրել» է Իսպանիային՝ հաղթանակի շքերթի ժամանակ պաղեստինյան դրոշը ծածանելու համար, ինչը Իսրայելի կողմից «ատելություն հրահրելու» մեղադրանքներ է առաջացրել։
18-ամյա հարձակվողը ուշադրություն է գրավել երկուշաբթի օրը Բարսելոնայով անցկացվող բաց ավտոբուսի շքերթի ժամանակ պաղեստինյան դրոշը ծածանելու համար, երբ կատալոնական հսկաները նշում էին իրենց երկրորդ անընդմեջ Լա Լիգայի տիտղոսը։
Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հինգշաբթի օրը քննադատել է իսպանացի աստղին՝ ասելով, որ նա որոշել է «ատելություն հրահրել» իր երկրի նկատմամբ։
«Հուսով եմ, որ «Բարսելոնայի» նման մեծ և հարգված ակումբը կհեռանա այս դիտողություններից և միանշանակ կհստակեցնի, որ ահաբեկչության հրահրման կամ աջակցության տեղ չկա», – ասել է Կացը X-ում իսպաներեն լեզվով գրառման մեջ։
Սանչեսը, որը Իսրայելի բացահայտ քննադատ է և Գազայում պաղեստինյան «Համաս» զինյալ խմբավորման դեմ երկամյա ավերիչ պատերազմը անվանել է «ցեղասպանություն», հակադարձել է Յամալի պաշտպանությանը։
«Նրանք, ովքեր կարծում են, որ պետության դրոշը ծածանելը «ատելություն է հրահրում», կամ խելագարվել են, կամ կուրացել են իրենց սեփական անարգանքից», – գրել է նա X-ում։
«Լամինը պարզապես արտահայտեց այն համերաշխությունը Պաղեստինի հետ, որը միլիոնավոր իսպանացիներ զգում են։ Եվս մեկ պատճառ նրանով հպարտանալու համար», – հավելել է Սանչեսը։
Յամալի աջակցությունը պաղեստինյան գործին, որը լայն ժողովրդականություն է վայելում Իսպանիայում, աննկատ չի մնացել Գազայում։
AFP լրատվական գործակալության լրագրողը նկատել է, որ հիմնականում ավերված տարածքում գտնվող փախստականների ճամբարի նկարիչները որմնանկար են նկարել ավերակների վրա, որտեղ Յամալը ծածանում է պաղեստինյան դրոշը։
«Բարսելոնայի» մարզիչ Հանսի Ֆլիկը հայտարարել է, որ իրեն «չի դուր եկել» Յամալի գործողությունները, բայց ընդունել է, որ «եթե նա ուզում է դա անել, դա իր որոշումն է»։
Իսպանիայի և Իսրայելի միջև հարաբերությունները կտրուկ վատացել են Գազայի պատերազմի սկսվելուց ի վեր, որը սկսվել էր Համասի գլխավորած Իսրայելի վրա հարձակումից 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։
Իսրայելը հետ կանչեց իր դեսպանին, երբ Մադրիդը 2024 թվականին ճանաչեց Պաղեստինի պետությունը, մինչդեռ Իսպանիան մարտին պաշտոնապես ազատեց Թել Ավիվում գտնվող իր գլխավոր դեսպանին։
Բաց մի թողեք
Հրթիռներ գնելը բավարար չէ. Եվրոպային անհրաժեշտ է խորը հարվածային համակարգ
ԱՄՆ-ի և ԵՄ պաշտոնյաները համախմբվում են Գրենլանդիայի հարցով, մինչդեռ Դանիան չի մասնակցում
ԵՄ խորհրդարանը մեղադրվում է չարաշահումների մեջ՝ բարձրաստիճան օրենսդիրներին դատախազներից պաշտպանելու համար