Իսպանիայի մշակույթի նախարարը «սկզբից սխալ» է համարում Իսրայելին «Եվրատեսիլ»-ին մասնակցելու թույլտվություն տալը

«Եվրատեսիլ»-ը «սպիտակեցնում» է Իսրայել-Համաս պատերազմը՝ թույլ տալով Իսրայելին մասնակցել, բացառիկ մեկնաբանություններում ասել է Իսպանիայի մշակույթի նախարար Էռնեստ Ուրտասունը։
Իսպանիայի մշակույթի նախարար Էռնեստ Ուրտասունը մեղադրել է «Եվրատեսիլի» կազմակերպիչներին մշակույթն օգտագործելու մեջ՝ Ղազայի պատերազմը «սպիտակեցնելու» համար՝ կտրուկ քննադատելով Եվրոպական հեռարձակողների միության որոշումը՝ թույլատրել Իսրայելին մասնակցել մրցույթին։
«Որոշումը, որը ես կքննադատեի, որը, իմ կարծիքով, սխալ է, EBU-ի խորհրդի որոշումն է՝ թույլատրել Իսրայելին մասնակցել», – ասել է Ուրտասունը «Europe Today» առաջատար ծրագրին տված հարցազրույցում։ «Սա է սխալը սկզբից»։
Նախարարը մերժել է այն միտքը, որ երաժշտությունն ինքնին բաժանում էր առաջացնում այս տարվա մրցույթի շուրջ՝ փոխարենը պնդելով, որ վեճը բխում է Իսրայելի մասնակցությունից՝ Ղազայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին։
«Մարդկանց բաժանողը երաժշտությունը չէ», – ասել է Ուրտասունը։ «Երաժշտությունը տոնակատարության պահ է։ «Եվրատեսիլը միշտ տոնակատարության պահ է եղել»։
Սակայն նա ասաց, որ ազգային ներկայացուցչություն ներառող մշակութային միջոցառումները չեն կարող անտեսել միջազգային հակամարտություններն ու մեղադրանքները Գազայում Իսրայելի ռազմական արշավի շուրջ։
«Երբ դուք ունեք մրցույթ, որտեղ ներկայացված են երկրներ, և դուք ունեք և՛ Ռուսաստան, և՛ Իսրայել՝ ՄՔԴ-ի ներկայիս հետաքննությամբ, դուք չեք կարող աչք փակել դրա վրա», – ասաց նա։
«Եվ երբ դուք թույլ եք տալիս Իսրայելին մասնակցել, դուք իրականում օգտագործում եք մշակույթը՝ այնտեղ կատարվողը սպիտակեցնելու համար»։
«Մեզնից կախված չէ»՝ մյուս երկրներին կոչ անել մասնակցել
Իսպանիան դարձել է Իսրայելի միջազգային մշակութային միջոցառումներին մասնակցության ամենաուժեղ քննադատներից մեկը։ Մադրիդը նախկինում աջակցել է Իսրայելին մրցույթներից և ցուցահանդեսներից կասեցնելու ջանքերին՝ զուգահեռներ անցկացնելով Ռուսաստանի բացառման հետ՝ Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից հետո։
Ուրտասունը շեշտեց, որ Իսպանիայի քննադատությունն ուղղված էր Եվրատեսիլի կազմակերպիչներին, այլ ոչ թե այն երկրներին, որոնք որոշել էին մնալ մրցույթում։
«Իմ գործը չէ ասել, թե արդյոք որևէ երկիր ճիշտ է, թե սխալ՝ մասնակցելով», – ասաց նա։ «Մենք որոշել ենք չանել դա»։
Նա հավելեց, որ Իսպանիայի որոշումը լայն հանրային աջակցություն ունի՝ չնայած Եվրատեսիլի ժողովրդականությանը երկրում։
«Իսպանիայում մարդիկ շատ հպարտ են, որ մեր հեռարձակողը որոշեց չմասնակցել», – ասաց նա: «Դա ցավով է, քանի որ մարդիկ սիրում են Եվրատեսիլը Իսպանիայում: Այն ամեն տարի լայնորեն հետևում է»:
«Բայց ես կարծում եմ, որ իսպանացիների մեծամասնությունը մերժում է պատերազմը, մերժում է ցեղասպանությունը և վրդովված է Ղազայում տեղի ունեցողից»:
Եվրոպական հեռարձակողների միությունը «կիրառում է կրկնակի ստանդարտներ» Իսրայելի նկատմամբ
Մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ EBU-ի վրա ճնշում է գործադրվում Իսրայելի Եվրատեսիլում ընդգրկվելու վերաբերյալ, բողոքի ակցիաները, հեռարձակողի քննադատությունը և քաղաքական բացասական արձագանքը ստվերել են այս տարվա մրցույթը: Իսպանիայի, Իռլանդիայի, Նիդեռլանդների, Սլովենիայի և Իսլանդիայի հանրային հեռարձակողները կամ սպառնացել են բոյկոտել, կամ դուրս գալ Եվրատեսիլից Իսրայելի մասնակցության պատճառով:
Երեքշաբթի օրը Վիեննայում կայացած կիսաեզրափակչի ժամանակ Իսրայելի մասնակից Նոամ Բետանին լսարանի մի մասը դիմավորել է սուլոցներով և պաղեստինամետ վանկարկումներով, մինչդեռ մի քանի բողոքավորներ հեռացվել են միջոցառման վայրից:
Վեճը բացահայտել է Եվրատեսիլի ներսում խորը բաժանումներ և ավելի լայն հարցեր է առաջացրել մրցույթի քաղաքական չեզոքության մասին պնդման վերաբերյալ: Քննադատները մատնանշել են Ռուսաստանի բացառումը Ուկրաինայի ներխուժումից հետո՝ պնդելով, որ Իսրայելը պետք է նմանատիպ վերաբերմունքի արժանանա Ղազայի պատերազմի պատճառով։
Եվրոպական հեռարձակողների միությունը պաշտպանել է Իսրայելի մասնակցությունը՝ պնդելով, որ Եվրատեսիլը մրցակցություն է հեռարձակողների, այլ ոչ թե կառավարությունների միջև։ Սակայն արտիստների, հեռարձակողների և եվրոպացի քաղաքական գործիչների կողմից աճող քննադատությունը 2026 թվականի մրցույթը վերածել է միջոցառման պատմության մեջ ամենաքաղաքականացված մրցույթներից մեկի։
Ուրտասունը նշել է, որ Իսպանիան պատրաստ կլինի վերադառնալ Եվրատեսիլ՝ այլ հանգամանքներում։
«Մենք մի երկիր ենք, որը սիրում է մասնակցել Եվրատեսիլին», – ասել է նա։ «Բայց մենք այդ որոշումը կկայացնենք միայն այն դեպքում, եթե նման մշակութային միջոցառումը չօգտագործվի շատ վտանգավոր բան թաքցնելու համար»։
