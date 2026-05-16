Նորվեգիան պաշտպանում է հրթիռային համակարգերի վաճառքը չեղարկելու որոշումը՝ Մալայզիայի քննադատությունից հետո։ Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Օսլոյի «ամենազգայուն» պաշտպանական տեխնոլոգիաների արտահանումը կսահմանափակվի իր «դաշնակիցներով և մերձավոր գործընկերներով»։
Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտպանել է Մալայզիայի համար ռազմածովային հրթիռային համակարգի հետ կապված արտահանման լիցենզիաները չեղարկելու որոշումը, այն բանից հետո, երբ Կուալա Լումպուրը զգուշացրել է, որ այդ քայլը կարող է ազդել եվրոպական պաշտպանական մատակարարների նկատմամբ վստահության վրա։
Քայլը խոչընդոտել է «Ծովային հարվածային հրթիռային համակարգի», ինչպես նաև արձակման բաղադրիչների մատակարարումը, որոնք նախատեսված էին Մալայզիայի ափամերձ մարտական նավերի ծրագրի համար՝ համաձայն 2018 թվականի պայմանագրի։ Գնումը նախատեսված էր որպես Հարավարևելյան Ասիայի երկրի ռազմածովային արդիականացման ավելի լայն ջանքերի մաս։
Նորվեգիայի նախարարությունը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ չնայած Օսլոն «մեծապես գնահատում է Մալայզիայի հետ իր հարաբերությունները», այն ուժեղացրել է պաշտպանական տեխնոլոգիաների նկատմամբ վերահսկողությունը, և որ իր «ամենազգայուն» տեղական արտադրանքի որոշ արտահանումները կսահմանափակվեն իր «դաշնակիցներով և մերձավոր գործընկերներով»։
Մալայզիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմը շաբաթվա սկզբին զգուշացրել էր, որ որոշումը կարող է նվազեցնել վստահությունը եվրոպական պաշտպանական մատակարարների նկատմամբ և կարող է վնասել Մալայզիայի գործառնական պատրաստվածությանը։
Պայմանագրերը «կոնֆետի չեն, որ այդքան քմահաճ ձևով ցրվեն», – ասաց Անվարը: «Եթե եվրոպական պաշտպանության մատակարարները իրավունք ունեն անպատիժ կերպով խզել պայմանագրերը, նրանց արժեքը որպես ռազմավարական գործընկերներ կկորչի»։
«Մալայզիան 2018 թվականից ի վեր կատարել է այս պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները՝ մանրակրկիտ, հավատարմորեն և առանց երկմտանքի», – ավելացրեց նա։
Մալայզիան NSM հակաօդային հրթիռային համակարգի գործարքը կնքել էր նորվեգական Kongsberg Defense & Aerospace ընկերության հետ 2018 թվականին: Մալայզիայի պաշտպանության նախարար Մոհամեդ Խալեդ Նորդինը հայտարարել է, որ կառավարությունն արդեն վճարել է պայմանագրի մոտ 95%-ը։
Kongsberg-ի տվյալներով՝ NSM-ը ենթաձայնային հրթիռ է, որը կարող է օգտագործվել ինչպես ծովում, այնպես էլ ցամաքում թիրախներ հարվածելու համար։
Հրթիռն ունի նաև ծովային մակարդակից թռիչքի հնարավորություններ և հագեցած է «Ինքնուրույն թիրախի ճանաչման» համակարգով։
