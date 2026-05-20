Ինչ է բարբաջել Շոյգուն․ Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ ձեռնարկել է ոչ բարեկամական բնույթի քայլեր

Հայաստանը ձեռնարկել է մի շարք միանշանակ ոչ բարեկամական բնույթի գործողություններ, այդ թվում՝ ռուսական տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության պայմանների միտումնավոր վատթարացում։
Այս մասին հայտարարել է ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն՝ Անվտանգության խորհրդի հատուկ աշխատանքային խմբի նիստում։
«Վերջին տարիներին Հայաստանի Պետդումայում ձեռնարկվել են մի շարք միանշանակ ոչ բարեկամական բնույթի գործողություններ։
Հենց այդպես ենք գնահատում Միջազգային քրեական դատարանին միանալը, Ռուսաստանի քաղաքացիներին երրորդ երկրներին հանձնելը, ռուսական տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության պայմանների միտումնավոր վատթարացումը, որոնք, ի դեպ, աշխատատեղեր են ապահովում Հայաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների համար։
Եվ, վերջապես, Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի հարթակի տրամադրումը կիևյան ռեժիմին՝ Ռուսաստանի Դաշնության հասցեին սպառնալիքների համար»,- ասել է Շոյգուն։
Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ Վլադիմիր Զելենսկիին Մոսկվայում Հաղթանակի օրվա շքերթին սպառնալու հարթակ տրամադրելով՝ Երևանը ծաղրել է նացիզմի դեմ պայքարած հայերի հիշատակը։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը տեղի է ունեցել Հայաստանի մայրաքաղաքում մայիսի 4-5-ը։ Զելենսկին նույնպես մասնակցել է եվրոպացի առաջնորդների հետ միասին։
«Եվ վերջապես՝ Կիևի ռեժիմին հարթակ տրամադրելը Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում Երևանում Ռուսաստանի Դաշնությանը սպառնալու համար․ կանդրադառնամ դրան։ Պարզապես մտածեք այդ մասին. նեոնացիստական Կիևի ռեժիմի առաջնորդը Երևանից սպառնացել է հարձակվել Հաղթանակի օրվա շքերթի վրա։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ավելի քան 1,5 միլիոն հայերի հիշատակի ծաղր, ովքեր պայքարել են նացիզմի՝ այս բացարձակ չարիքի դեմ՝ առանց իրենց կյանքը խնայելու», – ասել է Շոյգուն Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի աշխատանքային խմբի նիստում։
Բաց մի թողեք
Ինչպե՞ս է ՔՊ-ն փչացնում դերասաններին, շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներին
Բաքվի հիստերիան․ պատճառը` Ռուբեն Վարդանյանին մրցանակի առաջադրելն է
2026 թ. հունիսի 1-ից ՌԴ-ում գործելու է ապրանքների մատակարարման հաստատման նոր համակարգ. ՊԵԿ