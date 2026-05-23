Ռուսաստանում դժբախտ պատահարի հետևանքով հայ է մահացել․ մանրամասներ. Լուսանկար

ՌԴ Խաբարովսկի շրջանում ողբերգական դեպքի հետևանքով հայ երիտասրադ է մահացել։ Մահացող Մկո Մարդոյանն է, ով բնակվում էր Նինոծմինդայում, իսկ ՌԴ արտագնա աշխատանքի էր մեկնել։
Նախնական տեղեկություններով երիտասարդը բեռնատարի վարորդ էր աշխատում և շինարարական ապրանք բեռնաթափելու ժամանակ նրա վարած բեռնատար մեքենայի թափքը հպվել է բարձրավոլտ լարին, ինչի հետևանքով տեղի է ունեցել ուժեղ պայթյուն։ Փորձելով հասկանալ պայթյունի պատճառը՝ երիտասարդը հոսանքահարվել է բարձր լարման հոսանքից և մահացել։
