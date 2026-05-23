ԵՄ-ն կշռադատում է էներգետիկայի ոլորտում սահմանափակ ֆինանսական ճկունությունը Մելոնիի նախաձեռնությունից հետո

ԵՄ տնտեսական հարցերով հանձնակատար Դոմբրովսկիսը, ԵԿԲ նախագահ Լագարդը, Եվրոխմբի նախագահ Պիերրակիսը, Եվրոպական կայունության մեխանիզմի կառավարիչ տնօրեն Գրամենիան։
ԵՄ-ն կշռադատում է Հորմուզի նեղուցի էներգետիկ ճգնաժամը հաղթահարելու համար ֆինանսական ճկունության միջոցառումները Մելոնիի նախաձեռնությունից հետո, սակայն զգուշացնում է ընդլայնողական քաղաքականության սահմանափակումների մասին
Եվրամիությունը քննարկում է իր ֆինանսական շրջանակներում «գոյություն ունեցող ճկունությունների» օգտագործումը՝ որպես էներգետիկ ճգնաժամին արձագանքի մաս, ուրբաթ օրը լրագրողներին ասաց տնտեսական հարցերով հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկին Կիպրոսում կայացած եվրոգոտու ֆինանսների նախարարների հանդիպումից հետո։
«Մենք ներկայումս դիտարկում ենք քաղաքականությունը, այդ թվում՝ ֆինանսական քաղաքականության տարբերակները, ճգնաժամը լավագույնս լուծելու համար, այդ թվում՝ մեր շրջանակներում առկա ճկունությունների օգտագործումը», – մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Դոմբրովսկիսը։
Երկուշաբթի օրը Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին նամակ գրեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին՝ կոչ անելով ավելի մեծ բյուջետային ճկունության՝ էներգիայի աճող ծախսերը կառավարելու համար։
Հարցը կրկին բարձրացվել է ուրբաթ օրը Եվրոխմբի նիստի ժամանակ Իտալիայի էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարար Ջանկառլո Ջորջետիի կողմից: Չնայած առաջարկը երկար քննարկման չի հանգեցրել, մի քանի նախարարներ ուղղակիորեն հղում են կատարել Իտալիայի խնդրանքին, Euronews-ին ասել է ԵՄ պաշտոնյան։
Այնուամենայնիվ, պաշտոնյան հավելել է, որ ոչ բոլոր նախարարներն են խոսել կամ անդրադարձել հարկաբյուջետային ճկունությանը, ինչը ենթադրում է, որ չկա հստակ կոնսենսուս և կան տարբեր տեսակետներ։
Եվրոխմբի նախագահ Կիրիակոս Պիերակակիսը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ փոխանակումը արտացոլում է այս տարբեր դիրքորոշումները, ինչը ցույց է տալիս, որ առաջարկի միասնական աջակցությունը ներկայումս բացակայում է։
Հարկաբյուջետային ճկունություն՝ զգուշությամբ
Չնայած հարկաբյուջետային ճկունության նկատմամբ բաց լինելու մասին ազդանշան տալուն, Դոմբրովսկիսը շեշտել է, որ ցանկացած միջոցառում պետք է պահպանի հարկաբյուջետային կայունությունը։
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Քրիստին Լագարդը նույնպես մասնակցել է էներգակիրների գների ցնցմանը հարկաբյուջետային արձագանքի վերաբերյալ քննարկումներին՝ կրկնելով նմանատիպ դիրքորոշումը։
«Ես ընդգծեցի, որ հարկաբյուջետային միջոցառումները պետք է համապատասխանեն այն սկզբունքին, որը ես անվանում եմ եռակի T սկզբունք՝ ժամանակավոր, նպատակային և հարմարեցված: Այս սկզբունքներից ցանկացած շեղում կլինի հակաարդյունավետ և կարող է հանգեցնել դրամավարկային քաղաքականության այլ դիրքորոշման», – ասել է Լագարդը մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Եվրամիությունը նաև ուսումնասիրում է Մերձավոր Արևելքում պատերազմի ավելի լայն տնտեսական ազդեցությանը, այդ թվում՝ էներգակիրների գների աճին և դրանց հետևանքներին տնային տնտեսությունների և արդյունաբերության համար, անդրադառնալու տարբերակներ։
Հինգշաբթի օրը հրապարակված իր տնտեսական կանխատեսումներում Եվրահանձնաժողովը կանխատեսել է 0.9% միջին աճ 2026 թվականին և 1.2% 2027 թվականին, ինչը նախորդ կանխատեսումների համեմատ ավելի թույլ հեռանկար է։
«Գնաճը նոր ճնշումների է ենթարկվում, չնայած մենք չենք ապրում 2022 թվականին նկատված ծայրահեղ պայմանները», – ասել է Պիերրակիսը։
Եվրոպայում էներգակիրների գների աճը նաև որոշ կառավարությունների դրդում է վերանայել էներգակիրների մատակարարման ուղիները, այդ թվում՝ ռուսական գազի հնարավոր օգտագործումը՝ չնայած Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին։
Երեքշաբթի օրը Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հրապարակել է անժամկետ լիցենզիա, որը թույլ է տալիս ներմուծել դիզելային վառելիք, որը պատրաստված է ռուսական հում նավթից, որը վերամշակվել է երրորդ երկրներում, ինչպիսիք են Թուրքիան և Հնդկաստանը, որտեղ նավթը գնվում է զեղչված գներով։
Հունգարիայի ընտրված վարչապետ Պետեր Մագյարը ապրիլի 12-ի ընտրություններում հաղթանակից հետո իր առաջին մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ երկիրը կշարունակի գնել ռուսական էներգիա և առաջնահերթությունը կտա ամենաէժան նավթին, մի դիրքորոշում, որը, կարծես, հակասում է նախկինում տված նախընտրական խոստումներին՝ մինչև 2035 թվականը ռուսական էներգիայի ներմուծումը փուլ առ փուլ դադարեցնելու վերաբերյալ։
Euronews-ին տված հարցազրույցում Դոմբրովսկիսը նշել է, որ ԵՄ-ն չի թուլացնի իր պատժամիջոցների ռեժիմը՝ ավելի էժան նավթի կամ գազի մատակարարում ապահովելու համար։
