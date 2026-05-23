Իռլանդիան զգուշացնում է, որ «ասոցացված անդամակցությունը» կարող է Ուկրաինան անորոշության մեջ թողնել, Մերցի համարձակ ծրագրից հետո

Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնթին լրատվամիջոցների հետ զրույցում է ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը մասնակցելու ժամանակ։
Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնթին զգուշացրել է, որ Ուկրաինային «ասոցացված անդամակցություն» տրամադրելը կարող է երկիրը անորոշության մեջ թողնել Եվրամիությանը որպես լիիրավ անդամ միանալու ձգտման հարցում՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի աննախադեպ ծրագրից հետո։
Ուկրաինային «ասոցացված անդամակցություն» տրամադրելը կարող է երկիրը անորոշության մեջ թողնել, ինչը կարող է կորցնել լիիրավ անդամակցության կարգավիճակի հասնելու ուղին ավարտելու թափը, ասել է Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնթին։
Այս մեկնաբանությունները հնչում են ի պատասխան Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի աննախադեպ ծրագրի՝ Ուկրաինայի համար անհատական կարգավիճակ ստեղծելու վերաբերյալ, որը ՄաքԷնթին համարում է ԵՄ անդամակցության երկաստիճան մոտեցում։
«Մենք պետք է համոզվենք, որ չկա երկաստիճան մոտեցում, կամ մենք [անդամակցության գործընթացը] հավասարապես կիրառենք յուրաքանչյուր երկրի նկատմամբ», – ուրբաթ օրը Euronews-ին մասնակցող լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասաց ՄաքԷնթրին։
Նրա խոսքերը հատկապես կարևոր են, քանի որ Իռլանդիան պատրաստվում է հուլիսին ստանձնել ԵՄ խորհրդի նախագահությունը և, հետևաբար, կհսկի Կիևի անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունները։
«Ուկրաինան շատ դժվարին իրավիճակում է, մենք իսկապես աջակցել ենք այն բանին, թե ինչպես կարող ենք առաջ մղել Ուկրաինայի անդամակցությունը», – շարունակեց նա՝ նշելով, որ, սակայն, ասոցացված անդամը կարող է կորցնել լիիրավ անդամակցության կարգավիճակի հասնելու համար առաջընթացի թափը։
«Դուք հայտնվո՞ւմ եք այնպիսի իրավիճակում, երբ ասոցացված անդամները հայտնվում են ինչ-որ անորոշության մեջ», – ասաց ՄաքԷնթրին՝ մատնանշելով այն ոլորտները, որտեղ թեկնածու երկրները հակված են մնալ առանց բավարար ճնշման՝ իրավական բարեփոխումներ անցկացնելու համար, ինչպիսիք են օրենքի գերակայությունը և իրավական համակարգը։
«Դա մի փոքր թեթևացնո՞ւմ է ճնշումը։ Երկրները հայտնվո՞ւմ են անդամակցության այս կիսատ դիրքում, որը հետո բնականաբար չի առաջադիմում», – ավելացրեց նա։
Բրյուսելը և անդամ պետությունները ներկայումս ուսումնասիրում են Մերցի կողմից իր գործընկեր առաջնորդներին ուղարկված նամակը՝ Ուկրաինայի անդամակցության երկամյա փակուղուց դուրս գալու փորձով։
Euronews-ի կողմից տեսած հինգ էջանոց փաստաթղթում Մերցը առաջարկում է «ասոցացված անդամակցություն», որը Ուկրաինային հնարավորություն կտա մուտք գործել որոշում կայացնող մարմիններ՝ առանց քվեարկության իրավունքի կամ պորտֆելի, և մասնակցել ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող որոշակի ծրագրերին՝ «քայլ առ քայլ» սկզբունքով։
Նա նաև պատկերացնում է, որ Կիևը կկարողանա օգնություն խնդրել այլ անդամ պետություններից՝ զինված ագրեսիայի դեպքում՝ ԵՄ պայմանագրերի 42.7 հոդվածի միջոցով։ Սա, նրա պնդմամբ, կստեղծի «էական անվտանգության երաշխիք»՝ Ռուսաստանին զսպելու համար։
«Ակնհայտ է, որ մենք չենք կարողանա շուտով ավարտել անդամակցության գործընթացը՝ հաշվի առնելով անթիվ խոչընդոտները, ինչպես նաև տարբեր անդամ պետություններում վավերացման գործընթացների քաղաքական բարդությունները», – գրում է Մերցը։
«Այժմ ժամանակն է համարձակորեն առաջ շարժվել Ուկրաինայի ԵՄ ինտեգրման հարցում՝ նորարարական լուծումների միջոցով՝ որպես անհապաղ առաջխաղացման քայլեր»։
Եվրոպական հանձնաժողովը ողջունեց «նորարարական լուծումների» վերաբերյալ քննարկումը, սակայն զգուշացրեց, որ ընդլայնման «արժանիքների վրա հիմնված» տրամաբանությունը պետք է հարգվի։
Գործադիր իշխանությունը հայտարարում է, որ Մերցի ծրագրի իրավական արժեքի մասին կմեկնաբանի միայն պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների միջև քննարկման ավարտից հետո։ Սակայն դիվանագետները շատ ավելի կասկածամիտ են եղել դրա իրագործելիության հարցում։
Միևնույն ժամանակ, Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան ընդգծեց, որ իր երկիրը շարունակում է կենտրոնանալ դաշինքում «լիիրավ անդամակցության» հասնելու վրա։
«Մենք տեսնում ենք, որ այս անդամակցությանը հանգեցնող մեթոդների որոնումը շարունակվում է։ Թող նրանք տեղ ունենան, բայց դրանք չեն կարող փոխարինել մեր ռազմավարական դիրքը», – ասաց նա ուրբաթ օրը։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որը դեռևս չի մեկնաբանել Մերցի առաջարկը, նախկինում մերժել է «խորհրդանշական» անդամակցության ցանկացած առաջարկ։
Գերմանական նամակը գալիս է այն ժամանակ, երբ դաշինքը տեսնում է հնարավորություն՝ վերջապես վերացնելու Ուկրաինայի անդամակցության վրա հունգարական վետոն, որը գործընթացը կաթվածահար է արել երկու տարի շարունակ։ Բուդապեշտի նոր կառավարությունը խորհրդակցություններ է սկսել Կիևի հետ՝ Ուկրաինայում հունգարական փոքրամասնության իրավունքները քննարկելու համար, որը քաղաքականապես զգայուն հարց է։
Բրյուսելը հույս ունի, որ բավարար առաջընթաց կգրանցվի հունիսին վետոն չեղարկելու և Ուկրաինայի հետ բանակցությունների առաջին փուլը, որը հայտնի է որպես «հիմնարարներ», բացելու համար, իսկ մնացած հինգ փուլը կբացվի տարվա մնացած մասում։
Բաց մի թողեք
Վենետիկի ընտրությունները վերածվում են Մելոնիի աջակողմյան մշակութային հեղափոխության փորձության. Լուսանկարներ
Հունգարիայի Մագյարը դեմ է կենսաթոշակային և հարկային բարեփոխումներին, քանի որ ԵՄ ֆինանսավորման շուրջ բանակցությունները սրվում են
Չինաստանը «ոչինչ չի շահի», եթե «ոչնչացնի» Եվրոպայի արդյունաբերությունը. ֆրանսիացի նախարար