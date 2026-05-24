Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ելույթ է ունեցել Չինաստանում Հայաստանի մշակութային տարվա շրջանակում. Լուսանկարներ

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ հանդես է եկել Շանհայի Չենշան երաժշտական փառատոնի շրջանակում։ Այն Ասիայում անցկացվող ամենամեծ դասական երաժշտության փառատոնն է։
Համերգի ծրագրում ընդգրկված էին Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները և հայտնի համաշխարհային դասական գլուխգործոցներ։ Այս տարի լրանում է Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետի 70-ամյակը, այդ առիթով համերգի ծրագրում ներկայացվել են հատվածներ այս ստեղծագործությունից, ինչպես նաև Խաչատրյանի այլ ստեղծագործություններ:
Փառատոնը յուրաքանչյուր տարի ներգրավում է ավելի քան 10000 հանդիսատեսի։ Համերգները հեռարձակվում են առցանց՝ յուրաքանչյուր տարի ունենալով 72 միլիոնից ավելի դիտում։ Փառատոնը լայնորեն լուսաբանվում է միջազգային խոշոր մեդիա հարթակներում:
Նվագախմբի հետ հանդես է եկել աշխարհահռչակ չինացի դաշնակահար, բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր, պրոֆեսոր Քսիանգ-Դոնգ Կոնգը, որը կատարել է Սերգեյ Ռախմանինովի Դաշնամուրի թիվ 2 կոնցերտը:
Համերգը կայացել է Չինաստանում Հայաստանի մշակութային տարվա շրջանակում` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ:
Համերգը կարելի է դիտել հետևյալ հղմամբ՝ https://www.facebook.com/ArmSymphony/videos/2918834145131373
