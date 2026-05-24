Ուկրաինական ավիահարվածները հասնում են Ռուսաստանի էներգետիկ և արդյունաբերական օբյեկտներին, հայտնում են իշխանությունները։
Խարտիայի բրիգադի ուկրաինացի զինծառայողները անօդաչու թռչող սարք են արձակել դեպի Ուկրաինայի Խարկովի մարզի առաջնագծում գտնվող ռուսական դիրքերը։
Նովոռոսիյսկ քաղաքի իշխանությունները հայտարարել են, որ անօդաչու թռչող սարքի բեկորները հրդեհ են առաջացրել նավթային տերմինալում, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է, որ Պերմի երկրամասում գտնվող առանձին քիմիական գործարան է հարվածվել։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով՝ շաբաթ գիշերը ուկրաինական մի շարք ավիահարվածների թիրախ են դարձել Ռուսաստանի խորքում գտնվող մի քանի էներգետիկ և արդյունաբերական օբյեկտներ։
Telegram-ում հրապարակված գրառման մեջ ուկրաինական զինվորականները հայտարարել են, որ հաստատել են Նովոռոսիյսկի հարավային նավահանգստային քաղաքում գտնվող Շեշխարիս նավթային տերմինալի վրա ուղիղ հարվածը և որ դեպքի վայրում հրդեհ է բռնկվել։
Նովոռոսիյսկի տեղական իշխանությունները հայտարարել են, որ քաղաքի վրա հարձակման հետևանքով երկու մարդ վիրավորվել է։
Շեշխարիսի նավթային տերմինալը և պահեստը Ռուսաստանի պետական «Տրանսնեֆտ» ընկերության կողմից շահագործվող հիմնական նավթամուղերի արտահանման վերջնակետն է։
Ռուսական Astra լրատվամիջոցի կողմից հրապարակված լուսանկարներում, կարծես, ծուխ է բարձրանում նավթային տերմինալի վերևում, սակայն դրանք հնարավոր չէ հաստատել։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է, որ ուկրաինական առանձին հարձակում է իրականացվել Պերմի երկրամասում գտնվող Metafrax Chemicals գործարանի վրա, որը, նրա խոսքով, գտնվում է Ուկրաինայի սահմանից մոտ 1700 կիլոմետր հեռավորության վրա։
«Metafrax Chemicals-ը Ռուսաստանի քիմիական արդյունաբերության կարևոր մասն է կազմում։ Ձեռնարկության արտադրանքը մատակարարում է տասնյակ այլ ռուս ռազմական արտադրողների, այդ թվում՝ ավիացիոն սարքավորումներ և անօդաչու թռչող սարքեր, հրթիռային շարժիչներ և պայթուցիկ նյութեր», – գրել է Զելենսկին X-ում գրառման մեջ։
Ուկրաինան ընդլայնել է իր միջին և երկար հեռահարության հարվածային հնարավորությունները՝ տեղակայելով անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների տեխնոլոգիաներ, որոնք մշակվել են երկրի ներսում՝ Ռուսաստանի շարունակական լայնածավալ ներխուժման դեմ պայքարելու համար, որը Մոսկվան սկսել է 2022 թվականի փետրվարին։
Կիևը ակտիվացրել է հարձակումները ռուսական նավթային ակտիվների վրա, որոնք վերջին շաբաթներին կարևոր դեր են խաղացել ներխուժման ֆինանսավորման գործում։
Ռուսաստանը խոստանում է «խիստ» հակահարված տալ քոլեջի հանրակացարանի վրա Ուկրաինայի ենթադրյալ հարձակման համար:
Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խոստացել է «անխուսափելի և խիստ պատիժ» ուրբաթ օրը Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ուկրաինայի արևելյան Ստարոբիլսկ քաղաքում քոլեջի հանրակացարանի վրա ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի ենթադրյալ հարվածի համար։
Ռուս պաշտոնյաները շաբաթ օրը հայտարարեցին, որ հարվածի հետևանքով զոհվել է 2003-2008 թվականների միջև ծնված 12 մարդ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պնդում էր, որ «մոտակայքում չկան ռազմական օբյեկտներ, հետախուզական ծառայությունների օբյեկտներ կամ դրանց հետ կապված ծառայություններ»։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ մայիսի 22-ի գիշերը հարվածներ են հասցվել «մի շարք» ռուսական թիրախների, այդ թվում՝ նավթավերամշակման գործարանին, զինամթերքի պահեստներին, հակաօդային պաշտպանության համակարգերին և հրամանատարական կետերին։ Այն նաև հայտարարել է, որ թիրախավորել է Մոսկվայի էլիտար «Ռուբիկոն» անօդաչու սարքերի ստորաբաժանման շտաբներից մեկը։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստում, որը տեղի է ունեցել հարվածի վերաբերյալ, որը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի խնդրանքով, ուկրաինացի դիվանագետ Մելնիկ Անդրեյին հերքել է իր ռուս գործընկերոջ ռազմական հանցագործությունների մեղադրանքները՝ դրանք անվանելով «մաքուր քարոզչական շոու» և պնդելով, որ ուրբաթ օրվա գործողությունները «ուղղված են եղել բացառապես ռուսական ռազմական մեքենային»։
