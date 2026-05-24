Կանն 2026. Քրիստիան Մունջիուի «Ֆյորդ» քաղաքական դրաման արժանացել է «Ոսկե արմավենու ճյուղին»

Թիլդա Սվինտոնը (ձախից) լուսանկարվել է Ռենատե Ռեյնսվեի, «Ֆյորդ» ֆիլմի համար «Ոսկե արմավենու ճյուղին» արժանացած Քրիստիան Մունջիուի և Սեբաստիան Ստենի հետ մրցանակաբաշխության ժամանակ։
Անդրեյ Զվյագինցևի «Մինոտավրը» արժանացել է Գրան պրի մրցանակին, որտեղ ռեժիսորը իր ելույթում դիմել է Վլադիմիր Պուտինին՝ կոչ անելով նրան «դադարեցնել կոտորածը» Ուկրաինայում։
79-րդ Կաննի կինոփառատոնի հաղթողները հայտարարվել են շաբաթ օրը կայացած փակման արարողության ժամանակ, քանի որ աշխարհի ամենաշատ դիտվող կինոփառատոնը կրկին Ֆրանսիական Ռիվիերայում հավաքել է խոշորագույն հեղինակներին, դեբյուտանտ կինոգործիչներին և մրցանակաբաշխության հավակնորդներին։
2026 թվականի «Ոսկե արմավենու ճյուղը» շնորհվում է Քրիստիան Մունջիուի «Ֆյորդ» ֆիլմին, որը հաջորդում է Ջաֆար Փանահիի 2025 թվականի «Պարզ պատահար» ֆիլմին։
Ֆիլմը, որը հիմնված է մի քանի վերջերս տեղի ունեցած իրական դեպքերի վրա, ներկայացնում է որպես առաջադեմ և ավանդական արժեքների միջև խորացող անջրպետի ուսումնասիրություն։ Այն պատմում է Գեորգիու ընտանիքի մասին՝ ռումինացի եռանդուն ավետարանականների, որոնք տեղափոխվում են ֆյորդի եզրին գտնվող մի փոքրիկ նորվեգական քաղաք։
Միհայը, որի դերը մարմնավորում է Սեբաստիան Ստենը, նոր է ավարտել իր հայտնի դերը Դոնալդ Թրամփի դերում Ալի Աբբասիի «Աշակերտը» (2024) ֆիլմում, ռումինացի ավիացիոն ինժեներ է, որն ամուսնացած է նորվեգացի կնոջ՝ Լիսբեթի հետ։ Երբ զույգը վերադառնում է նրա հայրենի երկիր, նա վերամիավորվում է նրա ընդլայնված ընտանիքի անդամների հետ և ապահովում է համակարգչային ծրագրավորողի աշխատանք տեղական ավետարանական համայնքում։
Խորապես կրոնական լինելով՝ նրանք իրենց երեխաներին դաստիարակում են խիստ կարգապահությամբ և խորը նվիրվածությամբ՝ որպես իրենց հավատքի արտահայտություն։ Սկզբում հաստատություններն ու հարևանները ջերմորեն ողջունում են նրանց։ Դա փոխվում է, երբ դպրոցում մի օր ուսուցիչը դուստրերից մեկի մարմինների վրա նկատում է անհասկանալի կապտուկներ։
Ռուս ռեժիսոր և սցենարիստ Անդրեյ Զվյագինցևի «Մինոտավր» ֆիլմը 2026 թվականին արժանացել է գլխավոր մրցանակի՝ 2025 թվականին հաջորդելով Յոախիմ Թրիերի «Զգացմունքային արժեք» ֆիլմին։
Զվյագինցևը իր ընդունելության խոսքում քաղաքական ուղերձ հղեց՝ դիմելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և կոչ անելով նրան «դադարեցնել կոտորածը», անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժմանը, որը տևել է ավելի քան չորս տարի։
«Կա ևս մեկը, որին ես կցանկանայի այսօր անձամբ դիմել՝ իմ անունից։ Նա VPN չի օգտագործում այս արարողությանը ուղիղ եթերով հետևելու համար, բայց վստահ եմ, որ այս պահին նա այլ, շատ ավելի կարևոր որոշումներ ունի կայացնելու», – ռուսերեն ասաց Անդրեյ Զվյագինցևը։
«Շփման գծի երկու կողմերում միլիոնավոր մարդիկ երազում են միայն մեկ բանի մասին. որ կոտորածները վերջապես դադարեցվեն: Եվ միակ մարդը, ով կարող է վերջ դնել այս կոտորածին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է, որը վերջ կդնի այս կոտորածին: Ամբողջ աշխարհը սպասում է դրան», – ավելացրեց Զվյագինցևը։
Լավագույն ռեժիսորի մրցանակը շնորհվեց Խավիեր Ամբրոսիին և Խավիեր Կալվոյին «La Bola Negra» ֆիլմի համար, իսկ Պավել Պավլիկովսկուն՝ «Հայրենիք» ֆիլմի համար, որը 2025 թվականին կփոխարինի Կլեբեր Մենդոնսա Ֆիլյոյին «L’Agent Secret» ֆիլմի համար։
«Կինոն պետք է արտացոլի քաղաքական իրավիճակը, բայց ոչ թե թելադրված պայմանների համաձայն: Այս աշխարհում քաջություն է պետք խոսել այն մասին, ինչ մարդիկ իրականում տեսնում են: Պետք է լինի ազատության տարածք արվեստի համար: Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են համոզվում, որ իրենք ճիշտ կողմում են», – բեմի վրա ասաց Պավել Պավլիկովսկին, երբ Բոլյորեի դեմ պլատֆորմի գործը ցնցեց Կաննի կինոփառատոնը: «Կինոն պետք է դիմադրի, այդ պատճառով էլ մենք նկարահանեցինք այս ֆիլմը», – եզրափակեց նա։
Հարգանքի տուրք պաղեստինցի գրող Մահմուդ Դարվիշին
Լավագույն ռեժիսորի մրցանակը հայտարարելուց առաջ քվեբեկցի կինոռեժիսոր և սցենարիստ Քսավիե Դոլանը հարգանքի տուրք մատուցեց պաղեստինցի գրող Մահմուդ Դարվիշին՝ մեջբերելով նրան հետևյալ կերպ. «Այս երկրի վրա կա այն, ինչ արժանի է կյանքին, ապրիլյան տատանումները, լուսաբացին հացի հոտը, կնոջ կարծիքը տղամարդկանց մասին, Էսքիլեսի գրվածքները: Սիրո սկիզբը: Խոտը քարի վրա: Մայրերը, որոնք կանգնած են ֆլեյտայի թելի վրա: Եվ վախը, որը հիշողությունը ներշնչում է նվաճողների մեջ»:
Մրցութային գլխավոր ժյուրին նախագահում էր հարավկորեացի կինոռեժիսոր Պակ Չան-վուկը, և փառատոնի պաշտոնական ընտրությունը ներառում էր մրցույթում ընդգրկված 19 լիամետրաժ ֆիլմ:
2026 թվականի հիմնական միտումները
Կանն 2026-ը ձևավորվում է մի քանի հստակ թեմաներով՝ ավելի ուժեղ շեշտադրում հեղինակային և անկախ կինոյի վրա, նկատելի թեքում դեպի պատերազմի, աքսորի, տեղահանության և քաղաքական հակամարտության մասին ֆիլմեր, և ավելի թեթև հոլիվուդյան/բլոկբաստերային ներկայություն, քան սովորաբար:
Փառատոնը նաև լուսաբանեց ավելի միջազգային և պատմականորեն արմատավորված պատմություններ, որտեղ մի քանի ֆիլմեր օգտագործում են անցյալը՝ այսօրվա ավտորիտար և սոցիալական լարվածություններին անդրադառնալու համար:
Արտհաուսային և ռեժիսորական ֆիլմերը գերիշխեցին զրույցի թեմայում, քննադատները այս տարվա ծրագիրը բնութագրեցին որպես ավելի անձնական և ռիսկային, քան ֆրանշիզային։
Հակամարտություններին վերաբերող թեմաները աչքի էին ընկնում, մասնավորապես՝ պատերազմը, միգրացիան, ինքնությունը, վիշտը և բռնության հոգեբանական հետևանքները։
Փառատոնի ավելի լայն մշակութային դերը նույնպես ընդլայնվում է, նորաձևությունը, շքեղությունը, բարեկեցությունը և տեխնոլոգիաները ավելի շատ ուշադրություն են գրավում ֆիլմերի հետ մեկտեղ։
Անցյալ տարի իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին արժանացավ «Ոսկե արմավենու ճյուղին»՝ «Դա պարզապես պատահականություն էր» ֆիլմի համար, իսկ նորվեգացի ռեժիսոր Յոախիմ Թրիերը՝ «Զգացմունքային արժեք» ֆիլմի համար։ Ժյուլիետ Բինոշը նախագահեց 2025 թվականի ժյուրին՝ փոխարինելով Գրետա Գերվիգին, որը նախագահել էր 2024 թվականի ժյուրին։
2026 թվականի հրատարակության մեջ նաև ներառվեց Ջեյն Շյոնբրունի «Պատանեկան սեքսը և մահը Միասմայի ճամբարում» ֆիլմը՝ որպես «Հատուկ հայացք» ֆիլմի բացման ֆիլմ, ընդգծելով փառատոնի շարունակական համադրությունը՝ ճանաչված անունների և նոր ձայների մասնակցությամբ։
