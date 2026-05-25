Ֆրանսիան և դաշնակիցները կոչ են անում ԵՄ առևտրային պաշտպանության գործիք ստեղծել Չինաստանին դիմակայելու համար

Պեկինին հակազդելու առաջարկները ներկայացվել են ուրբաթ Բրյուսելում կայանալիք կարևոր ռազմավարական բանավեճից առաջ:
ԵՄ-ն պետք է ավելի վճռականորեն պաշտպանվի խոշոր համաշխարհային մրցակիցներից, ասել է Ֆրանսիայի գլխավորած երկրների խումբը Euractiv-ի կողմից տեսած քաղաքականության փաստաթղթում, որը հայտնվել է Եվրոպական հանձնաժողովի ներսում Չինաստանի վերաբերյալ խոշոր ռազմավարական բանավեճից ընդամենը մի քանի օր առաջ։
Եվրոպական արդյունաբերությանը, որը տուժել է համավարակից և բազմակի էներգետիկ ճգնաժամից, Չինաստանի պետական աջակցություն ունեցող ընկերությունների հետ մրցակցելու ավելի լավ միջոցներ առաջարկելու ջանքերի շրջանակներում, ԵՄ ավելի ամուր առևտրային քաղաքականության կոչը հնչում է Ֆրանսիայի, Նիդեռլանդների, Իսպանիայի, Իտալիայի և Լիտվայի կողմից։
Կանոնների վրա հիմնված առևտրային համակարգը «խաթարվում է տարբեր դերակատարների և անարդար առևտրային պրակտիկայի աճի կողմից», համաձայն է խումբը։
Ի պատասխան՝ Եվրոպան «պետք է ուսումնասիրի ավելի լայն, միջոլորտային առևտրային պաշտպանության գործիք մշակելու հնարավորությունը», պնդում է թերթը։ Ազգային անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները հղում անելով, օրինակ, Չինաստանի կողմից տվյալ հազվագյուտ մետաղների վրա ճնշման հետ, դաշինքը «կարող է ձեռնարկել այնպիսի միջոցառումներ, ինչպիսիք են լրացուցիչ մաքսատուրքերը կամ TRQ-ները՝ եվրոպացի արտադրողներին պաշտպանելու համար»։
Առևտրային քվոտաները, որոնք ավելի հայտնի են որպես քվոտաներ, վաղուց ի վեր Փարիզում նախընտրելի առևտրային գործիք են եղել։
Ուրբաթ՝ մայիսի 29-ին, Եվրոպական հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաները քննարկում կանցկացնեն Չինաստանի հետ հարաբերությունների դաշինքի երկարաժամկետ ռազմավարության վերաբերյալ։ 2025 թվականին ԵՄ-ի առևտրային դեֆիցիտը Չինաստանի հետ կհասնի 360 միլիարդ եվրոյի, ինչը մեկ հինգերորդով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն արդեն առաջարկել է ամերիկյան ոճի «պաշտպանիչ միջոցառումներ, երաշխիքային միջոցառումներ», նման «301-րդ բաժնի» մաքսատուրքերին, որոնք Վաշինգտոնը միակողմանիորեն սահմանել է չինական պողպատի վրա՝ մտավոր սեփականության մասին օրենքի խախտումների պատճառով։
Փարիզն ու Բեռլինը բազմիցս վիճաբանել են Չինաստանի նկատմամբ ԵՄ առևտրային քաղաքականության շուրջ. մասնավորապես, ո՛չ Գերմանիան, ո՛չ էլ Լեհաստանը չեն ստորագրել ֆրանսիական ոչ պաշտոնական փաստաթուղթը։
