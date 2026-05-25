ԵՄ 10 երկիր ցանկանում է բաց սեզոն ձկնկուլ թռչունների որսի համար

Եվրոպան գրեթե կես դար աշխատել է ջրային թռչունների այս տեսակը ոչնչացման եզրից վերադարձնելու ուղղությամբ: Այժմ այն ցանկանում է, որ այն որսացվի:
1970-ականներին որսորդների և թունաքիմիկատների պատճառով ոչնչացման եզրին հասցված՝ ձկնկուլ ջրային թռչունը փրկվել է ԵՄ-ի ամենավաղ բնապահպանական օրենքներից մեկի շնորհիվ: Թղթի վրա այդ կարգավորումը բնապահպանների հաղթանակն է. Վերջին 50 տարիների ընթացքում կորմորանների պոպուլյացիան մոտ 50,000 թռչունից աճել է մինչև 1.5-ից 2 միլիոն ամբողջ Եվրոպայում:
Սակայն ԵՄ 10 երկիր այժմ ջրային տեսակը համարում է սպառնալիք, որը պետք է զսպել։
Պահանջը ներկայացվել է շրջակա միջավայրի հանձնակատար Ջեսիկա Ռոսվալին և ձկնորսության հանձնակատար Կոստաս Կադիսին ուղղված համատեղ նամակում։
Էստոնիայի, Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Սլովակիայի, Խորվաթիայի, Լեհաստանի, Չեխիայի և Ռումինիայի գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի տասնվեց նախարարներ ցանկանում են, որ կորմորանը ներառվի որսորդական տեսակների ցանկում՝ համաձայն ԵՄ-ի բնության մասին օրենքի՝ 1979 թվականի թռչունների մասին դիրեկտիվի։
Նրանք նաև ճնշում են գործադրում Բրյուսելի վրա՝ սահմանելու համակարգված պոպուլյացիայի նպատակներ ամբողջ դաշինքում և հեշտացնելու թռչունի որսը որսորդական սեզոնից դուրս։
Էստոնիայի գյուղատնտեսության նախարար Հենդրիկ Յոհաննես Տերասը, որը օգնել է համակարգել նամակը, պնդել է, որ ԵՄ-ն պետք է պատրաստ լինի վերահսկել կորմորաններին, ինչպես որ վերահսկում է մյուս գիշատիչներին։ Վերջին տարիներին դաշինքը թուլացրել է գայլերի պաշտպանությունը, և մի քանի երկրներ ոչնչացնում են ներխուժող ջրաքիսներին և ջրարջ շներին՝ գետնի վրա բնադրող թռչուններին պաշտպանելու համար։
«Եթե մենք պատրաստ ենք սահմանափակել փոքր գիշատիչների թիվը՝ թռչունների տեսակները պաշտպանելու համար, ապա ինչո՞ւ չպետք է նվազեցնենք գիշատիչների ճնշումը՝ ձկներին պաշտպանելու համար», – ասել է նա։ «Բնությունը պետք է դիտարկել որպես ամբողջականություն»։
Մայիսի 7-ի նամակում նախարարները մեղադրում են կորմորաններին, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է օրական կես կիլոգրամ ձուկ ուտել, ցամաքային ձկնապաշարները վնասելու և ջրային լճակները դատարկելու համար։ Արդյունաբերության գնահատականներով՝ եվրոպական ձկնորսությանը և ջրային տնտեսությանը հասցված վնասը տարեկան կազմում է ավելի քան 350 միլիոն եվրո։
Էստոնիայի ափամերձ ջրերում, ըստ Տերասի, կորմորանները տարեկան ուտում են մոտ 20,000 մետրիկ տոննա ձուկ, ինչը գրեթե կրկնակի ավելի է, քան երկրի ափամերձ ձկնորսների որսը։
Նախարարները զգուշացնում են «էկոհամակարգերին հասցված լուրջ վնասի» և «սննդային անվտանգության վրա հետևանքների» մասին և կոչ են անում հանձնաժողովին կատարել «անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ»։
Նամակը ուղարկվում է Բրյուսելում գյուղատնտեսության և ձկնորսության նախարարների հաջորդ երեքշաբթի օրը կայանալիք հանդիպումից առաջ և ԵՄ բնության մասին օրենքների վերանայման ընթացքում, որը մեկնարկել է որպես բյուրոկրատական քաշքշուկները կրճատելու ավելի լայն ջանքերի մաս, և որի հանրային քննարկումները կտևեն մինչև օգոստոս։
Հանձնաժողովը մինչ այժմ դիմադրել է այդ ճնշմանը։ Ռոսվոլի գերատեսչությունը մարտին հրապարակել է ավելի ճկուն ուղեցույց. նախարարները նշում են, որ դա բավարար չէ։ Հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ գործող կանոնները ազգային իշխանություններին բավարար հնարավորություն են տալիս լուծելու կորմորանների վնասը, և որ կառավարությունները նախ պետք է փորձեն ոչ մահացու մեթոդներ։ Հարցին, թե արդյոք Բրյուսելը կքննարկի թռչունին որսորդական դարձնելը, խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ՝ հղում անելով ընթացիկ վերանայմանը։
Մինչդեռ, բնապահպանական խմբերը նշում են, որ մորթը չի լուծի խնդիրը։ Ստոկհոլմի համալսարանի հետազոտողները անցյալ տարի եզրակացրել են, որ առևտրային ձկնորսության մեջ բռնվում է մոտ երեք անգամ ավելի շատ բալթյան ձուկ, քան փոկերի և կորմորանների միասին վերցրած։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ ԵՄ երկրները պնդում են կորմորանների պաշտպանության թուլացման օգտին։ Շվեդիան այս հարցը բարձրացրել է 2024 թվականի սեպտեմբերին և հոկտեմբերին, յուրաքանչյուր անգամ աջակցելով Բալթյան և Կենտրոնական Եվրոպայի երկրների կոալիցիային։
