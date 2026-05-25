25/05/2026

Ի՞նչ է Ռուսաստանի «Օրեշնիկ» հրթիռը

Ռուսաստանի «Օրեշնիկ» հրթիռը միջուկային մարտագլխիկներ կրելու ունակությամբ միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ է, որը, ըստ Մոսկվայի, կարող է խուսափել հակաօդային պաշտպանությունից և գերձայնային արագությամբ հարվածել Եվրոպայի տարբեր թիրախների։

Ռուսաստանի «Օրեշնիկ» հրթիռը վերադարձել է ուշադրության կենտրոնում այն ​​բանից հետո, երբ Մոսկվան հաստատեց Ուկրաինայի վրա գիշերային հարվածների ժամանակ միջուկային մարտագլխիկներ կրելու ունակությամբ զենքի օգտագործումը, ինչը հանգեցրեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և ԵՄ պաշտոնյաների խիստ քննադատությանը։

«Օրեշնիկ» հրթիռը միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ է, որը, ըստ Մոսկվայի, կարող է հարվածել Եվրոպայի տարբեր թիրախների և խուսափել ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության համակարգերից։

Այն առաջին անգամ հայտնի է օգտագործվել 2024 թվականին Ուկրաինայի Դնեպր քաղաքի վրա հարվածի ժամանակ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր այս զենքը դարձել է Կրեմլի ամենաուշադիր հսկվող զենքային համակարգերից մեկը։

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը «Օրեշնիկը» բնութագրել է որպես «ժամանակակից» զենք, որը կարող է կրել բազմաթիվ մարտագլխիկներ և թռչել գերձայնային արագությամբ։

Որքա՞ն հեռու կարող է թռչել «Օրեշնիկը»

Ռուսաստանը «Օրեշնիկը», որի անվանումը ծագում է ռուսերեն «ֆնդուկի ծառ» բառից, դասակարգում է որպես միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռ, ինչը նշանակում է, որ այն կարող է հարվածել 3000-ից 5500 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախներին: Ռուս զինվորական պաշտոնյաները պնդում են, որ այն կկարողանա հարվածել Եվրոպայի մեծ մասում գտնվող թիրախներին։

Բելառուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ հրթիռը տեղակայվել է նաև Ռուսաստանի դաշնակից Բելառուսում։

Կարո՞ղ է այն կրել միջուկային մարտագլխիկներ

Ռուս պաշտոնյաները պնդում են, որ հրթիռը կարող է միջուկային մարտագլխիկներ կրել, չնայած Ուկրաինայում առաջին հայտնի հարվածի ժամանակ, կարծես, օգտագործվել են ոչ միջուկային կամ կեղծ մարտագլխիկներ: Ռազմական վերլուծաբանները կարծում են, որ «Օրեշնիկը» կարող է ի վերջո հագեցած լինել միջուկային բեռներով։

Պուտինը պնդում է, որ հրթիռի հարվածը առաջացնում է ծայրահեղ ջերմություն և կարող է ոչնչացնել խորը պաշտպանված թիրախները, չնայած Դնեպրում առաջին հարվածը համեմատաբար սահմանափակ տեսանելի վնաս է պատճառել, հայտարարել են ուկրաինական իշխանությունները։

Ինչո՞ւ է հրթիռը դժվար որսալ

Կրեմլի տվյալներով՝ «Օրեշնիկը» թռչում է մոտ 10 Մախ արագությամբ, կամ մոտավորապես ձայնի արագության 10 անգամ ավելի արագությամբ: Ռուս պաշտոնյաները պնդում են, որ դա գրեթե անհնար է դարձնում ներկայիս հակաօդային պաշտպանության համակարգերի որսալը։

Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի «Հրթիռային սպառնալիք» նախագծում ասվում է, որ բալիստիկ հրթիռների կամ դրանց վերադարձի տրանսպորտային միջոցների համար հիպերձայնային արագությունների հասնելը «անսովոր չէ»։

Որտեղի՞ց է առաջացել հրթիռը

ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը «Օրեշնիկը» նկարագրել է որպես փորձարարական համակարգ, որը հիմնված է Ռուսաստանի RS-26 Rubezh՝ միջմայրցամաքային ճանապարհային բալիստիկ հրթիռի վրա։ Պուտինը պնդել է, որ դա պարզապես խորհրդային դարաշրջանի արդիականացում չէ, այլ ամբողջովին ժամանակակից զենք, որը մշակվել է 2023 թվականին տրված հրամանից հետո։

