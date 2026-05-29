Ֆրանսիայի խորհրդարանը մոտենում է «Code noir» ստրկության մասին օրենսդրության խորհրդանշական չեղարկմանը

Ֆրանսիան ավելի քան 170 տարի առաջ վերացրեց մարդկանց ստրկացումը և 2001 թվականին ստրկությունն ու ստրկավաճառությունը ճանաչեց որպես «մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ»։
Ֆրանսիացի օրենսդիրները հինգշաբթի օրը խորհրդարանում արցունքների պես հուզվեցին, երբ Ֆրանսիան մոտեցավ իր գաղութներում ստրկացված մարդկանց «շարժական ապրանքներ» սահմանող հնացած օրենսդրության չեղարկմանը, ինչը խորհրդանշական քայլ էր, քանի որ երկիրը պայքարում էր իր գաղութային ժառանգության դեմ։
Ֆրանսիացիները Եվրոպայում երրորդ խոշորագույն ստրկավաճառներն էին՝ բրիտանացիներից և պորտուգալացիներից հետո։
17-րդ և 19-րդ դարերի միջև ֆրանսիական նավահանգիստներից մեկնող նավերը Աֆրիկայից ստրկության են տեղափոխել ավելի քան 1 միլիոն տղամարդկանց, կանանց և երեխաների, որոնցից շատերը՝ Կարիբյան ավազանի իր արտասահմանյան գաղութների պլանտացիաներում, ըստ փորձագետների գնահատականների։
Սակայն 17-րդ և 18-րդ դարերի մի շարք թագավորական հրամանագրեր, որոնք սահմանում էին ստրկացված մարդկանց իրավական կարգավիճակը իր գաղութներում, որոնք կոչվում էին «Code noir» կամ «Սև օրենսգիրք», երբեք բացահայտորեն չեղյալ չհայտարարվեցին։
Նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որը հաջորդ տարի հրաժարական է տալիս իր պաշտոնավարման առավելագույն երկու ժամկետից հետո, անցյալ շաբաթ իր աջակցությունը հայտնեց այս օրենքների չեղարկմանը։
Ստորին պալատի օրենսդիրները հինգշաբթի օրը միաձայն քվեարկեցին թագավորական հրամանագրերը չեղյալ համարելու օգտին, սակայն Սենատը դեռ պետք է անորոշ ժամկետով քվեարկություն անցկացնի, նախքան օրենքն ընդունվի։
«Մտածում եմ իմ մեծ տատիկի մասին»
Օրենքները, որոնցից առաջինը գրվել է Լյուդովիկոս XIV-ի օրոք, կարգավորում էին գաղութներում ստրկացված մարդկանց կյանքը։
Ֆրանսիական խորհրդարանի կայքում տեղադրված օրինակի համաձայն՝ դրանք հայտարարում էին, որ բոլոր ստրկացված մարդիկ պետք է կաթոլիկ լինեն և արգելում էին սեփականատերերին նրանց աշխատեցնել կիրակի օրերին։
Սակայն նրանք նաև նրանց անվանում էին «շարժական իրեր», որոնք կարող էին ժառանգվել, ուրվագծում էին դաժան պատիժները, այդ թվում՝ ականջի խեղումը փախուստի փորձի համար, և ստրկացած մարդկանց երեխաներին դատապարտում էին իրենց ծնողների նույն ճակատագրին։
Հինգշաբթի օրը խորհրդարանում ելույթ ունենալով՝ «Կանաչների» պատգամավոր Սթիվի Գուստավը, որի հայրը ծնվել է Ֆրանսիայի նախկին գաղութում, որը վերածվել էր արտասահմանյան տարածքի՝ Մարտինիկում, ասաց, որ քվեարկությունը անձնական էր։
Գվադելուպայի պատգամավոր Մաքս Մաթիասինը լուսանկարվում է Ազգային ժողովի մուտքի մոտ՝ Փարիզում, չորեքշաբթի, 2026 թվականի մայիսի 27-ին։
«Ես մտածում եմ իմ մեծ տատիկի՝ Մամա Բեբելի մասին», – ասաց նա՝ հազիվ զսպելով արցունքները։
«Նա Ամբրուազ Զերամբեի թոռնուհին էր, ծնվել է Աֆրիկայում, ապա ստրկության է ենթարկվել 336 համարի ներքո»։
Նրա ձայնը կտրվելով՝ նա եզրափակեց. «Մենք ստրուկների սերունդներ չենք։ Մենք ազատ ծնված, ապա ստրկության ենթարկված մարդկանց սերունդներ ենք»։
Գվադելուպայի արտասահմանյան տարածքի օրենսդիր Մաքս Մաթիասենը, որը պաշտպանում է օրինագիծը, նույնպես հուզվեց արցունքներից՝ իրեն աջակցելու համար միաձայն ձեռք բարձրացնելուց հետո։
«Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մորս», – ասաց նա։
Ֆրանսիան ստրկությունը վերացրեց 1794 թվականին Ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, բայց Նապոլեոն Բոնապարտը հրամայեց զորքեր ուղարկել Գվադելուպա 1802 թվականին՝ այդ պրակտիկան վերականգնելու համար։ Այնուհետև Ֆրանսիան այն կրկին վերացրեց 1848 թվականին։
Սակայն ակտիվիստները պնդում են, որ ստրկության ժառանգությունը շարունակվում է մայրցամաքային Ֆրանսիայի և նախկին գաղութների միջև անհավասարությունների, որոնք այժմ արտասահմանյան տարածքներ են, ինչպես նաև ռասիզմի պատճառով։
Մակրոնը անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ պետք է լուծվի փոխհատուցման հարցը, բայց որևէ կոնկրետ միջոցառում չհայտարարեց։
Մարտինիկից ակտիվիստ Դիեդոն Բուտրինը, որը ստրկացված մարդկանց սերունդ է, ասաց, որ Սև օրենսգրքի չեղարկումը պետք է արվեր դարեր առաջ։
«Դա ոչինչ չի փոխում։ Սևամորթներին դեռևս նույն կերպ են նայում», – ասաց նա։
«Հիմա մենք պետք է անցնենք խորհրդանշականից այն կողմ», – ասաց նա՝ կոչ անելով ստեղծել «իրական փոխհատուցման ծրագիր», որը ներառում է, օրինակ, կրթական նախագծերի համար ավելի շատ միջոցներ՝ պատմությունը փոխանցելու և համակարգային ռասիզմի դեմ պայքարելու համար։
Երկարատև վնաս
Մարտինիկից պաշտոնյա Սերժ Լեչիմին այս ամսվա սկզբին Մակրոնին ուղղված բաց նամակում նույնպես պահանջեց փոխհատուցում։
Նա կոչ արեց ընդունել «օրենք, որը հստակորեն կսահմանի այն սկզբունքը, որ մարդկանց առևտրի և ստրկության հանցագործությունները պատճառել են երկարատև պատմական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական և հոգեբանական վնաս»։
Նա անդրադարձավ Կարիբյան ավազանի երկրների կողմից առաջարկված 10 կետանոց ծրագրին, որը ներառում էր միջազգային պարտքերի չեղարկում, ինչպես նաև առողջապահության և անգրագիտության վերացման աջակցություն։
Ֆրանսիայի նախկին գաղութներից Հայիթին՝ Կարիբյան ավազանի ամենաաղքատ երկիրը, առանձնանում է նրանով, որ հատկապես տուժել է։
Հայիթին դարձավ Ամերիկայի առաջին անկախ սևամորթ ազգը 1804 թվականին, այն բանից հետո, երբ ստրկացված ժողովուրդը ապստամբեց իրենց ֆրանսիացի տերերի դեմ այն ժամանակվա Սեն Դոմինգո գաղութում։
1825 թվականին այն համաձայնվեց Ֆրանսիային վճարել հսկայական գումար «փոխհատուցում»՝ իր անկախությունը ճանաչելու դիմաց, բայց ստիպված եղավ բարձր տոկոսադրույքներով վարկեր վերցնել ֆրանսիացի բանկիրներից՝ այն վճարելու համար։
Այն կարողացավ մարել այս «կրկնակի պարտքը» միայն 1952 թվականին։
Մակրոնը անցյալ տարի հայտարարեց, որ ֆրանսիացի և հայիթցի պատմաբանների համատեղ հանձնաժողովը կներկայացնի առաջարկություններ։
