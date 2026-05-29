Մեծ Բրիտանիա, Իսպանիա, Գերմանիա. Ինչո՞ւ են բժիշկները ամբողջ Եվրոպայում ավելի շատ գործադուլներ անում

Բժիշկները ամբողջ Եվրոպայում ավելի ու ավելի հաճախ են գործադուլ անում՝ պահանջելով ավելի լավ աշխատավարձ, աշխատանքային պայմանների բարելավում և պարտականությունների ավելի մեծ ճանաչում։
Անգլիայի ռեզիդենտ բժիշկները հունիսին չորսօրյա գործադուլ կանցկացնեն, որը կլինի աշխատավարձի շուրջ բանակցությունների 16-րդ փուլը։
Գործադուլը կսկսվի հունիսի 15-ին, երկուշաբթի, ժամը 7:00-ին (ԲԹԹ) և կավարտվի հունիսի 19-ին, ուրբաթ, ժամը 6:59-ին։
Այս որոշումը կայացվել է Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նոր նախարար Ջեյմս Մյուրեյի և Բրիտանական բժշկական ասոցիացիայի (BMA) միջև այս շաբաթվա սկզբին կայացած հանդիպումից հետո։ Մյուրեյը մայիսի սկզբին փոխարինեց Ուես Սթրիթինգին։
Մյուրեյը արդեն հայտարարել է, որ բաց չէ աշխատավարձի վերաբերյալ հետագա բանակցությունների համար՝ պնդելով, որ արհմիության պահանջը «անիրատեսական և անհասանելի» է։
Առողջապահության և սոցիալական խնամքի նախարարության տվյալներով՝ Անգլիայում ռեզիդենտ բժիշկների սկզբնական աշխատավարձը մի փոքր ավելի է, քան 40,000 ֆունտ ստեռլինգը (46,150 եվրո), մինչդեռ ավագ ռեզիդենտ բժիշկները ստանում են մոտ 76,500 ֆունտ ստեռլինգ (88,295 եվրո) հիմնական աշխատավարձ։
Վերջին չորս տարիների ընթացքում բժիշկներն արդեն ստացել են 33%-ով բարձրացված աշխատավարձ, ինչպես նաև այս տարի՝ 3.5%-ով։ Նրանք կարող են նաև զգալիորեն ավելի շատ վաստակել, եթե լրացուցիչ ժամեր աշխատեն կամ ուշ ժամերին աշխատեն, ինչպես նաև հանգստյան օրերին։
Այնուամենայնիվ, ըստ BMA-ի, բժիշկները դեռևս ավելի քիչ են վարձատրվում, քան 2008 թվականին, հաշվի առնելով գնաճը։ Այս պնդումը հիմնված է Մեծ Բրիտանիայի մանրածախ գների ինդեքսի (RPI) գնաճի չափանիշի վրա։
«Մենք պատրաստ էինք պարոն Մյուրեյին ժամանակ տալ իր դերին հարմարվելու համար, նախքան իր նախորդի կողմից անավարտ թողած աշխատանքը ավարտելը», – BBC-ի հաղորդմամբ ասել է BMA ռեզիդենտ բժիշկների ղեկավար, դոկտոր Ջեք Ֆլետչերը։
«Փոխարենը, մենք լսում ենք նույն հոգնած տողը՝ անորոշություն նոր աշխատատեղերի վերաբերյալ և սեղանին այլևս գումար չկա։ Մեզանից չեն կարող խնդրել շաբաթներ շարունակ բարի կամքով բանակցել, միայն թե ասեն, որ աշխատավարձի վերաբերյալ այլևս բանակցելու բան չկա, և այս փուլում աշխատատեղերի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չկան»։
ԲՄԱ-ն նաև ընդգծեց, որ կրտսեր օրդինատոր բժիշկները հաճախ ունեն զգալի ուսանողական պարտք՝ արագ աճող տոկոսադրույքներով, ինչը վատթարացնում է նրանց ֆինանսական բեռը։
Բացի այդ, կան նաև մտահոգություններ, որ առանց բավարար վարձատրության բժիշկները կարող են որոշել արտագաղթել այնպիսի վայրեր, ինչպիսիք են Ավստրալիան և Կանադան, սրելով Ազգային առողջապահական ծառայության (ԱԱՀ) վրա ծանրաբեռնվածությունը։
Այնուամենայնիվ, Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը պնդել է, որ վերջին չորս տարիների ընթացքում բժիշկներին առաջարկվող աշխատավարձի բարձրացումները պետական հատվածում ամենաբարձրերից են, և ցանկացած հետագա բարձրացում կխաթարի հիվանդների խնամքը և ԱԱՀ-ի սպասման ցուցակի այլ նախաձեռնությունները։
Այն նաև կարծում է, որ RPI-ն այլևս չպետք է օգտագործվի, քանի որ այն այլևս ազգային վիճակագրություն չէ։ Փոխարենը, երբ հաշվի ենք առնում սպառողական գների ինդեքսը (CPI), որը ներկայումս ստանդարտ չափանիշ է, իրական աշխատավարձի անկումը շատ ավելի քիչ է։
Բժիշկների գործադուլները շարունակվում են ամբողջ Եվրոպայում
Մեծ Բրիտանիան այս պահին միակ երկիրը չէ, որը գործ ունի բժիշկների գործադուլների հետ, քանի որ այլ եվրոպական երկրներ, ինչպիսիք են Գերմանիան, Իսպանիան և Պորտուգալիան, նույնպես բախվում են նմանատիպ խնդիրների։
Գերմանիայում համալսարանական հիվանդանոցների բժիշկները, որոնք ներկայացված են Marburger Bund ասոցիացիայի կողմից, ներկայումս փորձում են բանակցել նոր աշխատավարձային պայմանագրերի շուրջ։ Հիմնական պահանջը 12 ամսվա ընթացքում աշխատավարձի 8% բարձրացումն է։
Քանի որ մայիսի վերջին բանակցությունների երկրորդ փուլից հետո առաջընթացը կանգ է առել, նախազգուշացնող գործադուլները կարող են անխուսափելի լինել, եթե շուտով համաձայնության չհասնեն, ինչը կարող է ազդել ոչ շտապ բուժումների, պլանավորված վիրահատությունների և ստուգումների վրա։ Այնուամենայնիվ, հետագա բանակցությունները նախատեսված են հունիսի սկզբին։
Նմանապես, Իսպանիայում նույնպես տեղի են ունենում բժիշկների համազգային գործադուլներ, որոնց հաջորդը նախատեսված է հունիսի 15-19-ը։
Սա հիմնականում ուղղված է կառավարության կողմից առաջարկվող Estatuto Marco շրջանակային օրենքի բարեփոխման դեմ բողոքի, որը ազդում է աշխատանքային պայմանների վրա։ Սակայն բժշկական անձնակազմը այժմ ցանկանում է առանձին կանոնադրություն՝ հատուկ բժիշկների համար, շաբաթական 35 աշխատանքային ժամի սահմանաչափով և պարտականությունների ու վերապատրաստման բարելավված ճանաչմամբ։
Պորտուգալիայում Բժիշկների ազգային ֆեդերացիան (FNAM) և այլ առողջապահական արհմիություններ բողոքում են Ազգային առողջապահական ծառայության (SNS) շարունակական «քայքայման» դեմ։
Սա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ SNS-ը չի կարողանում ներգրավել կամ պահպանել երիտասարդ բժիշկներին՝ վատ խթանների և վարձատրության պատճառով, ինչը վատթարացնում է մնացած անձնակազմի վրա ծանրաբեռնվածությունը։ Նրանք հաճախ բախվում են անձնակազմի ծայրահեղ պակասի և չարաշահող լրացուցիչ հերթափոխների, ինչը սպառնում է խնամքի որակին։
