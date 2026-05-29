Մագյարի ԵՄ վերագործարկումը մոտենում է Բրյուսելի իրականությանը

Հունգարիայի առաջնորդը ԵՄ միջոցների ազատումը դարձրել է Օրբանից հետո իր վերագործարկման կենտրոնական կետը, սակայն Հանձնաժողովը ցանկանում է, որ նա նախ իրականացնի բարեփոխումները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը զգուշությամբ է մոտենում Պետեր Մագյարի՝ սառեցված ԵՄ միջոցները բացելու ջանքերին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հունգարիայի նոր վարչապետը ժամանել է Բրյուսել՝ պնդելով, որ համաձայնագիրը «շատ մոտ է»։
Մագյարը ուրբաթ օրը կհանդիպի Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ նախկին առաջնորդ Վիկտոր Օրբանի իշխանության տարիներին ԵՄ օրենսդրության խախտումների պատճառով արգելափակված միլիարդավոր եվրոների ազատման հարցում առաջընթաց փնտրելու նպատակով։ Սակայն ԵՄ պաշտոնյաները մասնավոր կերպով զգուշացնում են, որ գործընթացը այնքան էլ պարզ չէ, որքան ենթադրում է Մագյարի լավատեսական հրապարակային ուղերձը։
Մինչդեռ որոշ տարրերի շուրջ համաձայնությունը, հավանաբար, ուրբաթ օրը կլինի, Հանձնաժողովի պաշտոնյան ասել է, որ նրանք զգուշացրել են, որ ավելի բարդ հարցերի շուրջ աշխատանքը կշարունակվի։
«Իհարկե, դուք չեք կարող խնդրել երկիրը բարեփոխել մեկ գիշերվա ընթացքում, ուստի մենք չենք սպասում համաձայնության ամեն ինչի շուրջ, ինչ-որ բան կհամաձայնեցվի, և որոշ այլ բաների վրա մենք կշարունակենք աշխատել», – ասաց պաշտոնյան, որը գաղտնի բանակցությունների մասին խոսելու համար անանուն մնաց։
Բրյուսելն ունի երեք հիմնական մտահոգություն՝ Հունգարիայի հանձնաժողովում նախկինում Հունգարիայի միջոցների տրամադրման վերաբերյալ դատարանի սպասվող որոշումը, արդյոք Մադյարը կարող է արագ բարեփոխումներ իրականացնել առանց սահմանադրական ճգնաժամ առաջացնելու, և Լեհաստանի օրինակը, որտեղ ԵՄ-ի գումարը տրամադրվեց կառավարության փոփոխությունից հետո, բայց հիմնական բարեփոխումները կանգ առան։
Անմիջական ռիսկը Եվրոպական դատարանում է, որը, ինչպես սպասվում է, առաջիկա շաբաթներին որոշում կկայացնի Հունգարիայի համար մոտ 10 միլիարդ եվրո սառեցված միջոցներ տրամադրելու մասին Հանձնաժողովի 2023 թվականի որոշման վերաբերյալ, երբ Օրբանը վարչապետ էր։ Եվրոպական խորհրդարանը վիճարկեց այդ քայլը՝ պնդելով, որ Հանձնաժողովը անտեսել է շարունակական ժողովրդավարական և դատական խնդիրները։ Դատարանի գլխավոր դատախազն արդեն իսկ կողմ է քվեարկել խորհրդարանին՝ ոչ պարտադիր որոշմամբ։
Կորուստը կարող է Հանձնաժողովին մեղադրել Հունգարիայի համար գումար տրամադրելու հարցում չափազանց արագ քայլերի մեջ։ Զգուշանալով դա կրկին անելուց՝ այն պահանջում է, որ բարեփոխումներն ավարտվեն, այլ ոչ թե պարզապես խոստացվեն, նախքան գումարը տրամադրելը։
Մագյարի այցի շուրջ անհանգիստ պարային համույթը ընդգծեց անհամապատասխանությունը։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Անիտա Օրբանը անցյալ շաբաթավերջին ասել էր, որ Մագյարը հինգշաբթի օրը կհանդիպի ֆոն դեր Լեյենի հետ։ Այնուհետև Բուդապեշտը մի քանի օր հրապարակավ հետաձգեց հանդիպումը, մինչդեռ Հանձնաժողովը հրաժարվեց հաստատել այն։ Միայն չորեքշաբթի ուշ՝ այն բանից հետո, երբ Մագյարը հայտարարեց, որ հանդիպումը տեղի կունենա ուրբաթ օրը, Հանձնաժողովի խոսնակը հրապարակավ հաստատեց դա։
Հինգշաբթի օրը ևս մեկ անհարմար պահ եղավ, երբ ՆԱՏՕ-ն չեղարկեց նախատեսված մամուլի ասուլիսը, որին պետք է մասնակցեին Մագյարը և գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ Մամուլի ասուլիսը չեղարկվեց «ժամանակացույցի հետ կապված խնդիրների պատճառով», – ասաց կազմակերպության անունից հանդես եկող ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյան։ Հունգարիայի կառավարության խոսնակը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։
Մագյարը ԵՄ գումարի տրամադրումը դարձրել է Օրբանից հետո իր վերագործարկման կենտրոնական գործոնը։ Հունգարիայի ֆինանսների նախարար Անդրաշ Կարմանը, տրանսպորտի և ներդրումների նախարար Դավիդ Վիտեզին և արտաքին գործերի նախարար Անիտա Օրբանը նույնպես Բրյուսելում են՝ ֆոն դեր Լեյենի հետ հանդիպումից առաջ նախապատրաստական բանակցություններ վարելու համար, ասաց նա տեսանյութում։
«Մեր ամենակարևոր նախընտրական խոստումներից մեկը Հունգարիայի համար ԵՄ միջոցներ ապահովելն էր», – ասաց Մագյարը: «Մենք խոսում ենք հարյուրավոր միլիարդավոր ֆորինտների մասին: ԵՄ յուրաքանչյուր անդամ պետություն արդեն ստացել է այդ միջոցները, բացառությամբ Հունգարիայից»:
«Դեռևս կան բաց հարցեր, բայց մենք, ըստ էության, համաձայնության ենք եկել շատ կարևոր հարցերի շուրջ: Այժմ մենք շատ մոտ ենք համաձայնության», – ավելացրեց նա:
Հանձնաժողովի խոսնակ Պաուլա Պինյոն հինգշաբթի օրը հաստատեց, որ «մի շարք հանդիպումներ են տեղի ունեցել… երկու կողմերի թիմերի միջև՝ հնարավորինս մեծ առաջընթաց գրանցելու համար»:
Խաղադրույքի տակ գտնվող հիմնական գումարը ԵՄ համավարակից հետո վերականգնման 10,4 միլիարդ եվրո է: Միջոցների բացման համաձայնագիրը կախված է Մագյարի կառավարության կողմից դրամական միջոցների ծախսման վերանայված ծրագրի ներկայացումից, ասել են հանձնաժողովի երկու պաշտոնյաներ, որոնց անանունությունը թույլատրվել է:
Լրիվ գումարին մուտք գործելու համար Հունգարիան պետք է ավարտի այսպես կոչված գերնպատակային քայլերը, որոնք ներառում են դատական համակարգը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի երաշխիքները և պետական գնումները: Բուդապեշտը պետք է պաշտոնապես դիմի գումարին մուտք գործելու համար մինչև օգոստոսի 31-ը, իսկ վերջնական վճարումները պետք է կատարվեն մինչև տարեվերջ։
Մագյարը խորհրդարանական գերմեծամասնություն ունի։ Սակայն բարեփոխումները պետք է մշակվեն, ընդունվեն և դիմակայեն իրավական մարտահրավերներին։ Հիմնական պաշտոնները, այդ թվում՝ նախագահական, սահմանադրական դատարանի ղեկավարի և գլխավոր դատախազի պաշտոնները, շարունակում են զբաղեցրած լինել Օրբանի հավատարիմների կողմից, ովքեր կարող են խոչընդոտել բարեփոխումներին։
Նրանց հեռացնելու փորձը կարող է սահմանադրական ճգնաժամ առաջացնել, ասել է Գրոնինգենի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների իրավունքի և քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ջոն Մորեյնը։
«Չափազանց դժվար է վերականգնել օրենքի գերակայությունը՝ առանց օրենքը խախտելու», – ասել է Մորեյնը։ Դատարանների ղեկավարներին հեռացնելը կլինի «շատ դաժան քայլ», – հավելել է նա։ «Նա նաև կխախտի սահմանադրությունը, և Հանձնաժողովը չի ցանկանում դրա հետ կապված լինել։ Դուք կբախվեք սահմանադրական ճգնաժամի»։
Մագյարը ընդունել է որոշ սահմանափակումներ։ Այն բանից հետո, երբ ասել է, որ Հունգարիայի՝ Եվրոպական դատախազությանը միանալու մտադրությունը կներկայացնի ֆոն դեր Լեյենին և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային, նա հավելել է. «Մենք չենք կարող ընդունել փոփոխությունների առաջարկներ, որոնք կարող են հակասել Հունգարիայի սահմանադրական համակարգին։ Կարծում եմ, որ Եվրոպական հանձնաժողովը կհասկանա դա»։
Լեհաստանը նաև ճնշում է գործադրում Բրյուսելի վրա
Դոնալդ Տուսկի՝ Լեհաստանի 2023 թվականի ընտրություններում իշխանության գալուց հետո, Հանձնաժողովը ապասառեցրեց ավելի քան 100 միլիարդ եվրո, այն բանից հետո, երբ Վարշավան ներկայացրեց դատական բարեփոխումների ծրագիր և ձեռնարկեց նախնական քայլեր վստահությունը վերականգնելու համար։ Սակայն «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցությանը հավատարիմ նախագահ Կարոլ Նավրոկին ավելի ուշ արգելափակեց հիմնական բարեփոխումները՝ սրելով քննադատությունը, որ հանձնաժողովը միջոցներ է հատկացրել խոստումների, այլ ոչ թե իրական փոփոխությունների վրա։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ պաշտոնյաները ցանկանում են խրախուսել Մադյարի խզումը Օրբանի հետ Բրյուսելի հետ տարիներ տևած առճակատումից հետո։ Իռլանդիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Թոմաս Բիրնն ասել է, որ Հունգարիայի նոր տոնը «լիակատար շրջադարձ» է և «հրաշալի է լսել»։
Այնուամենայնիվ, որոշ եվրոպական մայրաքաղաքներ զգուշավոր մոտեցում են ցուցաբերում Մադյարի նկատմամբ և նախընտրում են սպասել, թե ինչ փոփոխություններ է նա իրականացնելու, նախքան Հունգարիայի հետ լիարժեք համաձայնության գալը այնպիսի հարցերում, ինչպիսին է հետախուզական տվյալների ավելի սերտ փոխանակումը։
«Սա համապարփակ լուծում չէ, սա նոր լուսաբաց չէ», – ասել է եվրոպացի պաշտպանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը՝ հավելելով. «բայց դա շատ նշանակալից է»։
