Ֆոն դեր Լեյենը պատրաստվում է Չինաստանի հետ առևտրային կապերի շուրջ պայքարի

Եվրահանձնաժողովի նախագահը վաղուց է ցանկանում պաշտպանել հիմնական արդյունաբերությունները Պեկինից։ Սակայն ոչ բոլորն են համաձայն։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կխնդրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին աջակցել սուբսիդավորված չինական ներմուծման դեմ պայքարին՝ հիմք դնելով ԵՄ երկրների հետ պայքարի, որոնք դեռևս ցանկանում են պաշտպանել իրենց կապերը Պեկինի հետ։
ԵՄ հանձնակատարները ուրբաթ օրը կհանդիպեն՝ քննարկելու դաշինքի և Պեկինի հարաբերությունների ապագան, քանի որ Ֆրանսիայի գլխավորած ազգային կառավարությունները պահանջում են գործողություններ ձեռնարկել իրենց արդյունաբերությունները թշնամական առևտրային պրակտիկայի դեմ պաշտպանելու համար, մինչդեռ մյուսները, ինչպիսին է արտահանման հզոր Գերմանիան, խորհուրդ են տալիս զգուշություն ցուցաբերել՝ վախենալով, որ կարող են կորցնել մուտքը չինական հսկայական շուկա։
Կողմնորոշման քննարկումը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ պաշտոնյաներին խնդրվել է մշակել նոր լիազորությունների ծրագրեր՝ միասնական շուկա ներթափանցող ցածր գնով ապրանքների դեմ պայքարելու համար։ ԵՄ ապրանքների առևտրի դեֆիցիտը Չինաստանի հետ անցյալ տարի աճել է մինչև 360 միլիարդ եվրո՝ 2024 թվականի 312 միլիարդ եվրոյի համեմատ։ Այն ավելի կտրուկ աճել է 2026 թվականի առաջին եռամսյակում։
Ֆոն դեր Լեյենը և նրա աշխատակազմի ղեկավար Բյորն Զայբերտը պաշտպանում են Պեկինի նկատմամբ շատ ավելի կոշտ մոտեցումը՝ շահարկելով տնտեսական դժվարությունները՝ վեճում հաղթելու համար, ասել են ներքին դինամիկային ծանոթ երեք պաշտոնյաներ։ Նրանց անանունությունը թույլատրվել է անկեղծ խոսելու համար։
«Այսօրվա բանավեճը պետք է հաստատի Եվրոպայում աճող կոնսենսուսը՝ Չինաստանի «Շոկ 2.0»-ի դեմ գործելու անհրաժեշտության վերաբերյալ», – ասել է ԵՄ արդյունաբերության ղեկավար Ստեֆան Սեժուրնեն։
«Կարծում եմ՝ դեռ կա ճանապարհ Չինաստանի հետ կառուցողական երկխոսություն վարելու համար, բայց մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Եվրոպան դառնա մեր արդյունաբերությունը կործանող գիշատիչ ռազմավարության զոհ։ Անհրաժեշտ են նոր գործիքներ, նոր միջոցառումներ, նոր քաղաքական կամք»։
Հանձնակատարներից կարծիքներ ստանալուց հետո, ֆոն դեր Լեյենը հունիսի 15-ին Ֆրանսիայում կայանալիք G7 գագաթնաժողովում կհանդիպի գործընկեր առաջնորդների հետ՝ քննարկելու արտահանման շուկաները ողողող չինական ապրանքների ավելցուկային արտադրությունը և Պեկինի կողմից կարևորագույն հումքի մատակարարման սահմանափակումները։ Այնուհետև նա կփորձի ստանալ նախագահների և վարչապետների աջակցությունը հունիսի 18-ին Բրյուսելում մեկնարկող Եվրոպական խորհրդում։
Երկու այլ պաշտոնյաների խոսքով՝ այդ փուլում քննարկումներից գրավոր առաջարկներ չեն կազմվի, փոխարենը Հանձնաժողովին ժամանակ կտրվի իր առաջարկները ավելի մանրամասն մշակելու համար։ Հատուկ միջոցառումներ կարող են ներկայացվել սեպտեմբերին ֆոն դեր Լեյենի տարեկան «Միության վիճակի մասին» ելույթի ժամանակ։
Ֆոն դեր Լեյենը կցանկանար Չինաստանի նկատմամբ շատ ավելի վաղ կոշտ դիրքորոշում որդեգրել, ըստ Եվրոպական Միության Անվտանգության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի ավագ վերլուծաբան Թիմ Ռյոլիգի, որը նախկինում խորհրդատվություն էր տրամադրում Հանձնաժողովին Պեկինի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։
«Նա իսկապես ստիպված է եղել առաջ մղել այս գործընթացը», – ասել է Ռյոլիգը՝ հավելելով, որ ֆոն դեր Լեյենը «տնտեսություն-անվտանգություն կապը շատ ավելի վաղ է տեսել, քան մյուս ազգային քաղաքական գործիչները»։
Տեղաշարժվող ավազներ
Գերմանիան վաղուց զգուշանում է ցանկացած գործողություն ձեռնարկելուց, որը կարող է հանգեցնել Չինաստանի կողմից վրեժխնդրության և վնասել իր մատակարարման շղթաները. այս շաբաթ Պեկին կատարած այցի ժամանակ էկոնոմիկայի նախարար Կատերինա Ռայխեն ասել է, որ Բեռլինը ցանկանում է պահպանել հավասարակշռությունը իր արտահանման արդյունաբերություններին աջակցելու և Չինաստանից մրցակցային սպառնալիքի առջև կանգնած հայրենիքում գտնվողներին պաշտպանելու միջև։
«Բրյուսելում մենք պաշտպանում ենք հավասարակշռված մոտեցում՝ այնպիսի մոտեցում, որը համատեղում է արդյունավետ պաշտպանիչ գործիքները արտահանման նկատմամբ շարունակական բացության հետ», – ասաց քրիստոնյա դեմոկրատ կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կուսակցական դաշնակից Ռայխեն։
Այնուամենայնիվ, Բեռլինի աճող մտահոգությունը այն մասին, թե ինչպես են ներմուծումները խաթարում Գերմանիայի մի ժամանակ գերիշխող արտադրական արդյունաբերությունը, հալեցնում է նրա դիմադրությունը ավելի կոշտ դիրքորոշման։
«Բոլոր դերակատարները՝ Չինաստանը, Հանձնաժողովը, բոլորը, հասկանում են Գերմանիայի կենտրոնական դերը այս հարցում։ Նրանք այժմ զգում են լարվածությունը, որը ստեղծում է առնվազն որոշակի թափ», – բացատրեց Ռյուլիգը։
Ոչ բոլոր մայրաքաղաքներն են շարժվում նույն ուղղությամբ
ԵՄ խոշոր անդամ երկրների միջև պառակտում է առաջացել, Իսպանիան՝ ԵՄ մեկ այլ տնտեսություն, որը ընդունել է բաց առևտուրը և ներդրումները Չինաստանի հետ, հեռացել է Ֆրանսիայի գլխավորած համատեղ նախաձեռնությունից՝ ավելի կոշտ առևտրային միջոցառումների համար։
Դրանք կներառեն պաշտպանիչ հետաքննություններ, որոնք կունենան ավելի լայն կանխարգելիչ ազդեցություն, քան հակասուբսիդիաների կամ հակադեմպինգային դեպքերում սահմանված փոխհատուցման տուրքերը, որոնք, ըստ քննադատների, անբավարար են եղել։ ԵՄ-ն 2024 թվականին մինչև 35 տոկոս մաքսատուրք սահմանեց չինական էլեկտրական մեքենաների վրա, սակայն արտադրողները սկսեցին ավելացնել հիբրիդային մեքենաների արտահանումը, որոնք մնում են առանց մաքսատուրքի։
Իսպանիայի էկոնոմիկայի նախարար Կառլոս Կուերպոն հինգշաբթի օրը հրապարակավ հերքեց Ֆրանսիայի կողմից ներկայացված դիրքորոշումը՝ ասելով, որ այն քննարկվել է միայն տեխնիկական, այլ ոչ թե քաղաքական մակարդակով: Այնուամենայնիվ, նա հավելեց, որ ԵՄ-ն «պետք է առաջ շարժվի» և «համագործակցի չինական իշխանությունների հետ»:
Հարցը, որի առջև այժմ կանգնած է Գերմանիան, այն է, թե արդյոք այն պատրաստ է միավորել ուժերը Ֆրանսիայի և այլ երկրների, ինչպես նաև Հանձնաժողովի հետ՝ «պաշտպանելու եվրոպական ներքին շուկան մեր ուղղությամբ եկող չինական ապրանքների հոսքից», – ասաց Սանդեր Տորդուարը, Եվրոպական բարեփոխումների կենտրոնի գլխավոր տնտեսագետը:
«Չինական շուկան այժմ բացառիկորեն փակ է Գերմանիայի և Եվրոպայի համար», – «Բրյուսելի խաղային ձեռնարկի շաբաթվա վերջ» փոդքասթին ասել է Տորդուարը: Դա ոչ միայն բարձր մաքսատուրքերի պատճառով է, այլև այն պատճառով, որ այն «այնքան գերմատակարարված է, որ արևմտյան բիզնեսների համար, որոնք… պետք է շահույթ ստանան, շահութաբեր արտահանում կատարեն Չինաստան»:
Նոր գործիքներ. Ֆոն դեր Լեյենի պաշտոնյաները նույնպես դեռևս միակարծիք չեն
Սեժուրնեն ավելի կոշտ գործողությունների ամենաակտիվ հանրային կողմնակիցն է, սակայն կլիմայի հարցերով հանձնակատար Վոպկե Հոեկստրան նաև ասել է, որ նա «կոշտ գծի» կողմնակից է այս հարցում. «Ես մտահոգված եմ [ուրբաթ օրվա] զրույցի մաս կազմելու համար Չինաստանից մեր զգալի կախվածությամբ, որտեղ մենք գրեթե նույն փորձն ունենք, ինչ Ռուսաստանի հետ»։
Սակայն ուրիշներ, ինչպես Թերեզա Ռիբերան, իրենց ավելի նրբերանգային են դասում բանավեճի հարցում և ավելի բաց են Չինաստանի հետ համագործակցելու համար՝ պնդելով, որ համագործակցությունն ավելի լավ է ծառայում Եվրոպայի շահերին, քան հնարավոր առճակատումը։
Քանի որ բանավեճը նոր է սկսվում, իրական հարցը կարող է լինել այն, թե արդյոք ԵՄ-ն կարող է ժամանակին մոբիլիզացնել իր առևտրային պաշտպանությունը՝ կանխելու չինական արտահանման հոսքը, որը, որն արդեն իսկ փակվել էր Միացյալ Նահանգներից նախագահ Դոնալդ Թրամփի պրոտեկցիոնիստական մաքսատուրքերի պատճառով, վերաուղղորդվում է ԵՄ ավելի բաց շուկա։
«Մեր ամենամեծ մարտահրավերը պարտադիր չէ, որ միայն գործիքների պակասն է։ Հարցը դրանք ստեղծելու և օգտագործելու մեջ է», – Brussels Playbook Week Ender փոդքասթին ասել է MERICS վերլուծական կենտրոնի ներկայացուցիչ Գժեգոժ Ստեցը։
«Իսկապես կարևոր է, որ մենք կառուցենք հավաստի եվրոպական զսպման համակարգ», – ավելացրեց Ստեկը։ «Սա այն հարցերից մեկն է, որի շուրջ մենք պայքարում ենք Պեկինի հետ»։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը առաջարկում է վերանայել Բալթյան երկրների հակաօդային պաշտպանության համակարգերը
Պետության հզորությունը հրապարակային շքերթներով չի չափվում. Շնորհավոր տոնդ՝ Հայաստան
Բալթյան երկրների անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները ԵՄ անվտանգությունը փորձարկում են, զգուշացնում է ֆոն դեր Լեյենը՝ հիբրիդային սպառնալիքների սրման ֆոնին