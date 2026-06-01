Կասկածելի Էբոլա դեպք Կալիարիում. հիվանդը հիվանդանոցում է

Կալիարիի հիվանդանոց է տեղափոխվել մեկ անձ՝ Էբոլայի կասկածելի դեպքի պատճառով: Իշխանությունները հիվանդին ընդունել են թեստերի համար: Նա վերջերս էր վերադարձել Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունից:
Սարդինիայի Կալիարի քաղաքում Էբոլայի կասկածելի դեպքի համար արձանագրություններ են սկսվել: Տնից վերցված տղամարդը տեղափոխվել է Սանտիսիմա Տրինիտա հիվանդանոցի վարակիչ հիվանդությունների բաժանմունք, քանի որ նա ցուցաբերել է վիրուսին համապատասխանող ախտանիշներ:
Ոստիկանությունը, հրշեջ ծառայությունը և տեղական ոստիկանությունը ժամանել են դեպքի վայր, մինչդեռ պաշտպանիչ հագուստով և դիմակներով բժիշկներն ու բուժքույրերը մտել են բնակարան և հոգացել հիվանդի մասին, ով այնուհետև տեղափոխվել է հիվանդանոց:
Երեկոյան Առողջապահության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում բացատրվում է, որ հիվանդը ախտանիշներ ունի և վերջերս է վերադարձել Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունից: Հայտարարության մեջ նշվում է, որ թեստերը կանցկացնի Հռոմի Սպալանցանի ինստիտուտը երեկոյան: «Հիվանդը ներկայումս մեկուսացված է հիվանդանոցային հաստատությունում», – հավելել է նախարարությունը՝ վերահաստատելով, որ Իտալիայում Էբոլայի ռիսկը «շարունակում է մնալ շատ ցածր»:
Իտալիան կոչ է անում խստացնել սահմանային վերահսկողությունը
Վերջին օրերին Իտալիան Սպալյանցանի ինստիտուտի փորձագետներ է ուղարկել Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն: Վարչապետ Մելոնին նաև առաջարկել է սահմանային կառավարումը ներառել 2026 թվականի հունիսի 18-19-ը կայանալիք Եվրոպական խորհրդի նիստի օրակարգում: Այդ նիստին ընդառաջ Հռոմի կառավարությունը կոչ է արել համակարգումը սկսել ավելի վաղ՝ հաջորդ շաբաթ առողջապահության նախարարների տեսակոնֆերանսով և հունիսի 16-ին՝ EPSCO խորհրդում՝ գործառնական առաջնահերթությունները սահմանելու համար։
Էբոլայի դեպքեր Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում և Ուգանդայում
Կիրակի օրը Աֆրիկայի հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների (Աֆրիկայի CDC) գլխավոր տնօրեն Ժան Կասեան Financial Times-ին ասել է, որ մայիսի 30-ի դրությամբ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում (ԿԴՀ) և Ուգանդայում գրանցվել է Էբոլայի 263 հաստատված դեպք և 43 հաստատված մահ, մինչդեռ կասկածելի դեպքերի թիվը գերազանցում է 1100-ը։
Մասնագետը շեշտել է, որ բռնկումը հարվածում է «ճնշման տակ գտնվող» տարածաշրջանին և զգուշացրել է, որ «տարածաշրջանային տարածման ռիսկը իրական է»։ Այնուհետև Կասեան ասաց, որ աֆրիկյան արձագանքը արագորեն ձևավորվում է, և որ միջազգային գործընկերները շարունակում են էական դեր խաղալ։
