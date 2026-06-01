Ասիական վագրային մոծակը տարածվում է մինչև Բեռլին. որքանո՞վ է այն վտանգավոր

Մի քանի միլիմետր երկարությամբ ասիական վագրային մոծակը կայուն տարածվում է Գերմանիայում։ Որպես դենգեի և չիկունգունիայի հավանական կրող, այն անհանգստացնում է առողջապահական մարմիններին։ Ինչպե՞ս կարող եք պաշտպանվել։
Մժեղի տեսակ Գերմանիայի արևադարձային շրջաններից։ Ասիական վագրային մոծակը, ըստ երևույթին, տարածվում է Գերմանիայում։ Այն հատկապես աճում է Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայում։
Մինչ այժմ հաստատված պոպուլյացիաներ են հայտնաբերվել Բոննում, Էյսկիրխենում և Ռեյն-Էրֆտ շրջանում։ Քյոլն քաղաքը նաև զգուշացնում է, որ արևադարձային մոծակները կարող են բազմանալ առաջիկա ամիսներին։ Ամենահյուսիսային վայրը, որտեղ հաստատվել է պոպուլյացիա, Բեռլինն է։
Ինչու՞ կարող են ասիական վագրային մոծակները հատկապես լայնորեն տարածվել այս տարի
Ասիական վագրային մոծակները ծաղկում են տաք, խոնավ պայմաններում։ Հենց դա է, ինչն այժմ զգում է Գերմանիան՝ հաճախակի անձրևներ, մինչդեռ եղանակը մնում է արևոտ և տաք։
Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայում ձմեռները դառնում են ավելի մեղմ։ Հետևաբար, կլիմայական պայմանները նպաստավոր են այս տեսակների տարածման համար։
Բեռնհարդ Նոխտի արևադարձային բժշկության ինստիտուտի (BNITM) տվյալներով՝ մոծակների տարածմանը նպաստող մեկ այլ գործոն է միջազգային ճանապարհորդությունների և ապրանքների երթևեկության աճը։
Արդյո՞ք ասիական վագրային մոծակները վտանգավոր են
Այս տեսակը սկզբնապես եկել է արևադարձային շրջաններից։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքով այն 1990-ական թվականներից ի վեր զանգվածաբար տարածվել է հարավային և կենտրոնական Եվրոպայում։
Այս մոծակը քիչ հակակրանք է ցուցաբերում ցերեկային լույսի նկատմամբ, և նրա խայթոցները ցավոտ են։ Այն հեշտությամբ ճանաչելի է իր սև-սպիտակ շերտերով և ունի կես սանտիմետրից մինչև մեկ սանտիմետր երկարություն։
Մտահոգիչն այն է, որ վագրային մոծակները կարող են փոխանցել այնպիսի հարուցիչներ, ինչպիսիք են դենգեի և չիկունգունյա վիրուսները։
Ինչպե՞ս կարող եք իմանալ, թե արդյոք վարակված եք եղել
Դենգեն դենգեի վիրուսներից առաջացած վարակիչ հիվանդություն է, որը հիմնականում հանդիպում է արևադարձային և մերձարևադարձային շրջաններում և փոխանցվում է վարակված մոծակների խայթոցի միջոցով։ Հիվանդությունը սովորաբար սկսվում է վարակվելուց չորսից տասը օր անց՝ բարձր ջերմությամբ, ուժեղ գլխացավով, մկանների և հոդերի ցավով և մաշկային ցանով։ Հետևաբար, վարակը հայտնի է նաև որպես կոտրվածքի տենդ։
Հիվանդների մեծ մասը ապաքինվում է մեկ-երկու շաբաթվա ընթացքում, սակայն որոշ դեպքերում դենգեն կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների, ինչպիսիք են արյունահոսությունը, արյան շրջանառության անբավարարությունը կամ ծանր դենգեն, որոնք կարող են կյանքին սպառնացող լինել: Դեռևս չկա հատուկ հակավիրուսային թերապիա. բուժումը կենտրոնանում է ախտանիշների մեղմացման և բավարար հեղուկի ընդունման ապահովման վրա։
Չիկունգունյա վիրուսը առաջացնում է չիկունգունյա տենդ և փոխանցվում է հիմնականում դեղին տենդի մոծակի և ասիական վագրային մոծակի միջոցով։
Գիտնականները երազում են հաղթահարել մալարիան՝ խմբագրելով հիվանդությունը կրող մոծակների ԴՆԹ-ն: Կարո՞ղ է դա աշխատել։
Վարակից հետո սովորաբար ի հայտ են գալիս այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են հանկարծակի բարձր ջերմությունը, հոդերի և մկանների ուժեղ ցավը, գլխացավը և ցանը: Հատկապես բնորոշ առանձնահատկությունը հաճախ շատ ուժեղ հոդերի ցավն է, որը կարող է շարունակվել հիվանդության սուր փուլի անհետացումից երկար ժամանակ անց։
Չնայած չիկունգունյան սովորաբար կյանքին սպառնացող չէ, հիվանդությունը կարող է լրջորեն ազդել վարակվածների վրա շաբաթներ կամ նույնիսկ ամիսներ շարունակ: Քանի որ չկա հատուկ հակավիրուսային բուժում, կառավարումը հիմնականում բաղկացած է հանգստից, մեծ քանակությամբ հեղուկներից և ախտանիշները մեղմացնող միջոցառումներից։
Գերմանիայում մինչ օրս վագրային մոծակների միջոցով վարակի փոխանցման հայտնի դեպքեր չեն գրանցվել, սակայն մասնագետները կարծում են, որ կլիմայի փոփոխության պատճառով դա միայն ժամանակի հարց է, ինչպես հաղորդում է «Pharmazeutische Zeitung»-ը։
Ինչպե՞ս կարող եք պաշտպանվել
Ամենաարդյունավետ միջոցները կանգնած ջուրը պարբերաբար փոխարինելն է, օրինակ՝ ջրցաններում, դույլերում կամ բույսերի ափսեներում։ Դա նաև օգնում է կանխել անձրևաջրի կուտակումը։
Բացի այդ, հանրության անդամները կարող են բռնել ասիական վագրային մոծակներ և ուղարկել դրանք այսպես կոչված «Մժեղների ատլաս»՝ հետազոտությունների համար, որը համազգային նախագիծ է, որի շրջանակներում գիտնականները նույնականացնում են մոծակների տեսակները և ստանում լրացուցիչ պատկերացում դրանց տարածման մասին։
