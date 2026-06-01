ՊՍԺ-ի ֆուտբոլիստներին Փարիզում ջերմորեն դիմավորեցին և գովաբանեցին երկրպագուները և իշխանությունները՝ Չեմպիոնների լիգայում հաղթանակից հետո Բուդապեշտից վերադառնալուց հետո։
Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում «Արսենալի» նկատմամբ «Պարի Սեն-Ժերմենի» հաղթանակից մեկ օր անց Լուիս Էնրիկեի թիմի երկրպագուները գնացին «Շամպ դը Մարս»՝ նշելու Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոնների վերադարձը Բուդապեշտից։
Մարկինյոս. «Մեկ անգամ անելը պատմություն է, երկու անգամ՝ լեգենդ»
Էյֆելյան աշտարակի մոտ գտնվող հայտնի այգում հսկայական էկրաններ էին տեղադրված՝ խաղի կարևոր պահերը վերապրելու համար. «Արսենալի» վաղ շրջանի առավելությունը Հավերցի շնորհիվ և «Ոսկե գնդակի» դափնեկիր Ուսման Դեմբելեի խփած ՊՍԺ-ի հավասարեցնող գոլը։ Այնուհետև պայքարը շարունակվեց մինչև 120-րդ րոպեն՝ մինչև 11 մետրանոց հարվածաշարում հաղթանակը։
«Մեկ անգամ անելը պատմություն է, երկու անգամ՝ լեգենդ», – մեկնաբանեց «Պարի Սեն-Ժերմենի» ավագ Մարկինյոսը, ով հիանալի խաղ ցուցադրեց և կատարեց հատկապես հուզիչ և սպորտային ժեստ։ Գաբրիելի վճռորոշ չհաջողված 11 մետրանոց հարվածից հետո, նախքան թիմակիցներին միանալը տոնակատարությանը, Մարկինյոսը վազեց մրցակցի խաղացողին գրկելու և մխիթարելու։
Գիշերային բախումներ, որին հաջորդեց տոնակատարության օրը
Շքերթից հետո թիմին դիմավորեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որից հետո «Պարկ դե Պրենս» մարզադաշտում տեղի ունեցավ լրացուցիչ հանրային տոնակատարություն՝ գավաթը ցուցադրելու համար։ Այժմ, կարճատև հանգստից հետո (կարճ, հաշվի առնելով, որ շատ խաղացողներ իրենց ազգային հավաքականների հետ մեկնել են Կանադա, ԱՄՆ և Մեքսիկա՝ Աշխարհի գավաթի խաղարկության համար), Փարիզի չեմպիոնները բախվում են նոր մարտահրավերի՝ պահպանել իրենց մակարդակը, պաշտպանել տիտղոսը և, հնարավոր է, հաջորդ մրցաշրջանում երրորդ անընդմեջ հաղթանակը։
Մինչ կիրակի օրը տոնակատարություններ էին, Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում նույնպես գիշերը լուրջ անկարգություններ տեղի ունեցան, ձերբակալվեց 780 մարդ, ավելի քան 280-ը վիրավորվեցին, և սկսվեց մահվան դեպքի հետաքննություն, որը կարող է կապված լինել եզրափակչից հետո տեղի ունեցած միջադեպերի հետ։
